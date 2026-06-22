Descubren cómo las palomas detectan el campo magnético de la Tierra para orientarse

Las palomas han sido símbolo de orientación y mensajeras en la historia, capaces de regresar a casa desde grandes distancias Crédito: Christian Ziegler/ Instituto Max Planck de Comportamiento Animal.

Durante siglos, las palomas han sido símbolo de orientación infalible: mensajeras en guerras, protagonistas de experimentos y aliadas de la ciencia, capaces de regresar a casa desde distancias que desafían la lógica. Hasta ahora, los mecanismos exactos que permiten semejante hazaña permanecían envueltos en misterio. Un reciente estudio, difundido por la Max Planck Society y publicado en Science, acaba de aportar una respuesta inesperada: la clave de la navegación en las palomas se encuentra en sensores magnéticos alojados en su hígado.

El equipo internacional detrás de este avance estuvo liderado por Christian Kurts, director del Instituto de Medicina Molecular e Inmunología Experimental de la Universidad Hospital Bonn, y Martin Wikelski, director del Max Planck Institute of Animal Behavior. Su trabajo reunió inmunólogos, físicos y ornitólogos de Alemania, combinando experimentos de laboratorio con pruebas de comportamiento animal.

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En palabras de Kurts: “No esperábamos que las células inmunitarias pudieran funcionar como sensores de campos magnéticos. Nuestros resultados revelan un mecanismo hasta ahora desconocido en la percepción magnética animal”. El hallazgo, subrayó: “Cambia de manera fundamental la comprensión sobre cómo las aves y otros animales pueden orientarse”.

Los mecanismos que permiten esa orientación en palomas permanecían desconocidos hasta un reciente estudio internacional Crédito: Lisowski et al. (2026) Science

El rol de los macrófagos hepáticos: una brújula interna

El estudio se centró en los macrófagos, células inmunitarias especializadas en descomponer glóbulos rojos viejos. Este proceso lleva a una acumulación de hierro en el hígado, generando nanopartículas de óxido de hierro con propiedades superparamagnéticas. Según explicó la primera autora, Clivia Lisowski: “La concentración más alta de hierro se detectó en el hígado, mucho mayor que en otros órganos como el pico, los ojos y el cerebro”.

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La presencia de hierro en estas células no solo responde a necesidades inmunológicas, sino que les otorga capacidad de detectar campos magnéticos. Ulf Wiedwald, físico de la Universidad de Duisburg-Essen, detalló: “El hierro cristaliza en nanopartículas que vuelven a los macrófagos reactivos a los campos magnéticos. El tejido hepático mostró la respuesta magnética más intensa”.

Para comprobar el papel de los macrófagos hepáticos en la navegación, los científicos trabajaron con palomas entrenadas para regresar a su aviario desde distancias superiores a veinte kilómetros. El aviario del Max Planck Institute of Animal Behavior en Konstanz fue escenario de estos experimentos.

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A algunas palomas se les eliminaron los macrófagos del hígado. Las aves tratadas perdieron su capacidad para regresar en días nublados, cuando el sol no era visible. En contraste, cuando había luz solar, lograron orientarse y regresar, presumiblemente usando referencias solares. “Esto demuestra que la orientación magnética y la solar funcionan como sistemas complementarios”, señaló Wikelski.

La investigación, difundida por la Max Planck Society y publicada en Science, identifica sensores magnéticos en el hígado como clave de la navegación

Cómo el hígado se conecta al cerebro

Los investigadores utilizaron microscopía electrónica para observar la disposición de los macrófagos dentro del hígado. Descubrieron que estas células ricas en hierro se encuentran junto a fibras nerviosas, lo que sugiere un canal directo para transmitir señales magnéticas al cerebro. “Nuestros hallazgos proporcionan la primera evidencia concreta de cómo el campo magnético terrestre puede ser percibido en el cuerpo y enviado al cerebro para guiar el movimiento”, afirmó Lisowski.

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La idea de que las aves poseen un “sexto sentido” para la orientación magnética no es nueva. Durante décadas, científicos han debatido cómo lo logran. Algunas teorías postulaban la existencia de moléculas fotosensibles en los ojos capaces de percibir el campo magnético, mientras que otras sugerían la presencia de partículas magnéticas en el pico. Ninguna de estas hipótesis logró pruebas experimentales concluyentes.

El hallazgo de sensores magnéticos en el hígado, una localización inesperada, cambia el foco de la investigación hacia la interacción entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso. El estudio integra conceptos de inmunología, física cuántica y neurobiología, mostrando que procesos biológicos como el metabolismo del hierro pueden tener funciones sensoriales no anticipadas.

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El hallazgo muestra que células inmunitarias pueden funcionar como sensores de campos magnéticos, modificando la comprensión de la orientación animal Crédito: Lisowski et al. (2026) Science

Más allá de las palomas, el trabajo abre interrogantes sobre la existencia de mecanismos similares en otros animales. Wikelski advirtió que “es posible que especies como los tiburones, que navegan en ausencia de luz, o incluso los humanos, respondan a campos magnéticos de formas que aún no comprendemos”.

El estudio sugiere que la percepción magnética podría estar más extendida en el reino animal de lo que se pensaba, y que la biología de la orientación aún tiene secretos por revelar. Todavía no se sabe cómo el cerebro procesa la información magnética recibida desde el hígado ni cómo interactúa este mecanismo con otros sentidos.

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De la ciencia básica a las aplicaciones

La investigación no solo aporta una solución a un enigma clásico de la biología, sino que podría inspirar avances en otros campos. Comprender cómo los animales perciben y procesan la información magnética podría influir en el desarrollo de nuevas tecnologías de navegación y en la medicina, especialmente en el estudio de la comunicación entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso.

El trabajo fue revisado por pares y publicado en la revista Science, consolidando sus conclusiones dentro de la comunidad científica internacional.

“Lo que parece una simple corazonada en la navegación de las aves tiene ahora una base física clara”, resumió Wikelski. Por su parte, Kurts enfatizó que el hallazgo “reúne procesos biológicos conocidos en una explicación coherente para un fenómeno natural que ha intrigado durante siglos”.

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Las palabras de los protagonistas subrayan la magnitud del avance: “Si las células inmunitarias son parte del sistema de orientación de las aves, eso transformaría la forma en que entendemos la navegación animal”, concluyó Wikelski.

El descubrimiento de los sensores magnéticos en el hígado es un hito, pero también un punto de partida. Resta explorar de qué manera diferentes especies podrían aprovechar mecanismos similares y cómo la evolución ha moldeado esta capacidad. Las aplicaciones potenciales abarcan desde la biología evolutiva hasta la neurociencia, pasando por la tecnología de sensores artificiales inspirados en la naturaleza.

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Por ahora, las palomas continúan surcando los cielos con su enigmática precisión, mientras la ciencia avanza, paso a paso, en el desentrañamiento de los misterios que esconde la vida animal.