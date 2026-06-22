El Salvador

Línea aérea europea abrirá el 17 de diciembre una ruta regular entre Madrid y El Salvador con tres vuelos semanales

La aerolínea refuerza su red en Centroamérica con una conexión operada en Boeing 787-8 Dreamliner, en un mercado impulsado por un destino que en 2025 superó los cuatro millones de visitantes internacionales

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Air Europa anunció una nueva conexión regular entre Madrid y El Salvador y consolidó su presencia en Centroamérica. ( Cortesía: CEPA)
Air Europa anunció una nueva conexión regular entre Madrid y El Salvador y consolidó su presencia en Centroamérica. ( Cortesía: CEPA)

El incremento del flujo turístico hacia El Salvador y la consolidación de la región como un foco de atracción internacional han encontrado eco en la estrategia de Air Europa, que anunció la apertura de una nueva conexión regular entre Madrid y la capital salvadoreña. Este movimiento consolida la presencia de la aerolínea en Centroamérica, donde ya opera rutas directas a Honduras y Panamá.

A partir del 17 de diciembre, la compañía ofrecerá tres vuelos semanales entre ambas capitales. Los despegues desde Madrid-Barajas están previstos para los martes, jueves y sábados a las 23:55, mientras que los retornos desde El Salvador ocurrirán los miércoles, viernes y domingos a las 12:10. La nueva frecuencia facilitará a los pasajeros el acceso a la red europea y africana de la aerolínea, a través del hub madrileño.

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El anuncio llega en un contexto de crecimiento sostenido para el destino centroamericano, que en 2025 superó los cuatro millones de visitantes internacionales. Este registro, casi el doble respecto a las cifras previas a la pandemia, se atribuye a la diversidad cultural, las mejoras en seguridad y la renovación de infraestructuras que ha experimentado el país en los últimos años.

Expansión de rutas y apuesta por la eficiencia

La nueva ruta estará cubierta por la flota Boeing 787-8 Dreamliner de Air Europa, que destaca por la combinación de eficiencia energética y confort para los pasajeros. La compañía subrayó que la experiencia a bordo se verá reforzada por su programa Air Europa ON, que contempla innovaciones tanto en el servicio en cabina como en la atención al cliente y el mantenimiento operativo.

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La ruta entre Madrid-Barajas y la capital de El Salvador comenzará el 17 de diciembre con tres vuelos semanales. (Imagen: cortesía)
La ruta entre Madrid-Barajas y la capital de El Salvador comenzará el 17 de diciembre con tres vuelos semanales. (Imagen: cortesía)

Entre las novedades para los viajeros de clase Business destacan una carta de bebidas actualizada, amenidades renovadas y el acceso a jardines exclusivos en el aeropuerto de Madrid. Estos cambios buscan elevar el estándar de servicio y diferenciar la oferta de la aerolínea en un mercado cada vez más competitivo.

El fortalecimiento de la red se enmarca en un plan de expansión más ambicioso para 2026, que contempla la inauguración de rutas a Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo, así como el refuerzo estacional de conexiones hacia Bolonia y Tánger. La estrategia amplía el alcance internacional de la compañía y refuerza su posición en el tráfico entre Europa y América.

Air Europa: sostenibilidad e innovación como pilares

Air Europa, fundada en 1986 y miembro de la alianza SkyTeam, opera actualmente una flota de 59 aeronaves, incluyendo modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, con próximos ingresos del Airbus A350-900. La aerolínea mantiene una política activa de sostenibilidad y descarbonización, apoyada en la innovación tecnológica y la digitalización de sus procesos.

Los vuelos de Air Europa desde Madrid saldrán los martes, jueves y sábados, y los regresos desde El Salvador serán los miércoles, viernes y domingos. (Cortesía: CEPA)
Los vuelos de Air Europa desde Madrid saldrán los martes, jueves y sábados, y los regresos desde El Salvador serán los miércoles, viernes y domingos. (Cortesía: CEPA)

La posición estratégica de Air Europa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas le permite conectar más de 55 destinos, consolidando su papel como enlace entre los mercados europeo y americano. La compañía también ha sido reconocida por su puntualidad y por su apuesta por la excelencia en atención al pasajero, atributos que busca potenciar con cada nueva ruta.

Con la apertura de la ruta a El Salvador, Air Europa extiende su presencia en Centroamérica y suma alternativas para los pasajeros que viajan entre ambos continentes, tanto por motivos turísticos como comerciales.

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