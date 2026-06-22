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El boletín de calificaciones del triunfo de Argentina contra Austria: Messi en modo goleador y Enzo Fernández superestrella

El equipo de Lionel Scaloni ganó por 2 a 0 ante el combinado europeo y se aseguró el pasaje a los 16avos de final en la Copa del Mundo

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La selección argentina festeja el gol de Messi ante Austria (REUTERS/Issei Kato)
La selección argentina festeja el gol de Messi ante Austria (REUTERS/Issei Kato)

La selección argentina está en la próxima ronda del Mundial. Gracias a la victoria 2-0 ante Austria en el Dallas Stadium, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró la clasificación a los 16avos de final y el próximo sábado 27 de junio cerrará su participación en la zona frente a Jordania. Messi firmó dos goles para llegar a 18 tantos en la historia de los Mundiales y ser el nuevo top scorer histórico de la competición.

En un partido cerrado, el número 10 malogró un penal, pero se redimió con dos conquistas para quedar en los libros de la Copa del Mundo. Más allá de su actuación, el partido que jugó Enzo Fernández fue maravilloso de principio a fin. Otro puntos altos del seleccionado fueron los dos centrales, Cuti Romero y Licha Martínez, quienes mostraron seguridad a lo largo del juego.

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Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

El boletín de la selección argentina ante Austria:

Emiliano Martínez (7): Casi no tuvo trabajo en el primer tiempo. Mostró un buen juego con los pies cuando el equipo salió desde el fondo. En el inicio del complemento, apareció para contener un peligroso tiro libre de los austríacos.

Nahuel Molina (6): El lateral del Atlético de Madrid ingresó por Montiel y ofreció lo que ya es un clásico en su juego. Salida por la banda y la dinámica que es una característica de su perfil.

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Cuti Romero (7): En el primer tiempo, el caudillo de esta Selección sacó todo, se fajó contra Gregoritsch y ganó cada uno de los duelos que disputó. Clave en la defensa de Argentina. Salió a los 12 minutos del segundo tiempo tras un golpe en la rodilla derecha.

Lisandro Martínez (7): Asentado como marcador central izquierdo, se mostró fuerte en la marca y logró ser importante en la salida del equipo de Scaloni cuando el seleccionado tuvo el control de la pelota. Rechazó mucho en el juego aéreo y no ahorró roces en la pelota quieta.

Facundo Medina (7): Una de las sorpresas de la lista de Scaloni viene demostrando por qué fue elegido por el DT de Pujato para jugar esta Copa del Mundo. Sin fisuras en la marca, la mejor versión del defensor del Olympique de Marsella se vio en el ataque. Su centro en el final del primer tiempo terminó con la coronación del gol de Messi.

Rodrigo De Paul (6): Concentrado, atento a cada acción del juego y fino en los pases. Otra demostración del volante del Inter Miami de por qué es una fija en el mediocampo argentino. Después que su amigo erró el penal, tuvo un breve diálogo para darle ánimo, en una clara muestra de que es el sostén moral del equipo.

Alexis Mac Allister (6): Ordenado para centralizar y repartir el juego de la Selección desde su posición de volante tapón. El futbolista del Liverpool tuvo un buen papel y demostró su categoría.

Enzo Fernández, una de las figuras del triunfo ante Austria (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Enzo Fernández, una de las figuras del triunfo ante Austria (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Enzo Fernández (8): Jugó un primer tiempo como para que Florentino Pérez empiece a redactar el mail con destino a la casilla del Chelsea. Enorme lo del ex jugador de River Plate, que es un “todocampista”, como le gusta decir al entrenador argentino. Dinámica y punzante a la hora de tener que atacar. Un baluarte para esta selección.

Thiago Almada (7): Si bien no tuvo presencia contínua en el juego de Argentina, cada vez que la pelota llegó a sus pies, generó peligro. Y lo mejor llegó sobre el final del primer tiempo con una gran combinación que terminó en el gol del seleccionado. Su pase sin tocar la pelota para el astro rosarino (la dejó pasar), le puso el moño a una gran definición del 10. Fue reemplazado por Nico González.

Lionel Messi (8): Erró el penal en el comienzo del partido y evidenció toda su frustración. Se levantó los pantalones cortos como hizo Martín Palermo en la Copa América de Paraguay 1999. Pero no le importó. Se repuso y coronó una magnífica jugada de la Selección para sumar su conquista número 17 en la historia de los Mundiales. Ya sobran los adjetivos, pero por qué no ponerle uno más, ¿no? Y en el final, peleó dentro del área para sumar otro más a su colección. Para la historia.

Lautaro Martínez (6): Fue clave en la jugada del penal porque fue a luchar la pelota y recibió una dura entrada del defensor Posch. En el resto del juego, corrió y apoyó al equipo cuando Austria tenía el balón. Salió a 19 minutos del complemento por Julián Álvarez.

Nicolás Otamendi (5): El flamante refuerzo de River Plate ingresó por la molestia física del Cuti Romero y presentó sus pergaminos para cerrar el partido.

Julián Álvarez (5): La Araña volvió a reemplazar a Lautaro Martínez y se apegó al libreto del equipo en gran parte del segundo tiempo. Fue el primer defensor con su ya conocida presión en la salida del rival.

Nicolás González (5): Tuvo una clarísima de cabeza para poner el 2-0, pero se le fue cerca del segundo palo.

Leandro Paredes: Jugó los minutos finales.

Nicolás Tagliafico: Jugó los minutos finales.

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