Cultura

Michel Foucault, filósofo y teórico social francés: “Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar”

El pensador francés, conocido por su exploración crítica sobre saber y poder, desafió paradigmas tradicionales al cuestionar concepciones sobre el desarrollo y evolución de ideas humanas

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La célebre frase de Michel
La célebre frase de Michel Foucault sobre el saber enfatiza la importancia de la interpretación frente a la mera observación o demostración (Foto: Michele Bancilhon vía AFP)

La frase de Michel Foucault “Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar” invita a repensar la naturaleza del conocimiento.

Qué significa la frase de Foucault

Para Foucault, el saber no se reduce a la observación directa de la realidad ni a la demostración lógica, como tradicionalmente se ha concebido en la ciencia y la filosofía. En cambio, destaca la importancia de la interpretación, entendida como la capacidad de otorgar sentido a los hechos, discursos y fenómenos sociales a partir de marcos históricos, culturales y lingüísticos.

La cita original en francés, extraída de su obra Nietzsche, la genealogía, la historia publicada en 1971, es: “Ce qui est propre au savoir, ce n’est ni de voir, ni de démontrer, c’est d’interpréter.”

El origen de la frase de Foucault

Foucault sostiene que el saber se construye desde una multiplicidad de miradas y no existe una única verdad objetiva. La interpretación se convierte entonces en el proceso central para entender cómo se configuran los sistemas de pensamiento, las normas y las prácticas sociales. Según esta perspectiva, cada época redefine lo que considera verdadero a partir de sus propias reglas y dispositivos de poder.

Foucault redefine el concepto de
Foucault redefine el concepto de conocimiento como la capacidad de interpretar hechos, discursos y fenómenos desde contextos históricos y culturales (Foto: AP)

Entre las ideas predominantes en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX, conceptos como la raza, la unidad de la razón o la psique, el progreso y la liberación adquirieron un carácter casi incuestionable, extendiéndose tanto a la fenomenología hegeliana como al materialismo marxista, según Michel Foucault. Estas nociones también impregnaron campos como la biología evolutiva, la antropología física, la medicina clínica, la psicología, la sociología y la criminología, disciplinas incluidas en lo que en francés se denomina les sciences humaines o “las ciencias humanas”. Frente a los enfoques tradicionales que buscaban definir la esencia del ser humano, de la historia y de la humanidad, Foucault propuso un análisis crítico de esas preguntas y de las respuestas establecidas, cuestionando sus supuestos básicos en lugar de reafirmarlos.

Quién fue Michel Foucault

Michel Foucault fue un filósofo, historiador y teórico social francés, nacido en 1926 y fallecido en 1984. Es reconocido por sus análisis sobre las relaciones entre poder, conocimiento y subjetividad, así como por sus investigaciones sobre instituciones como la prisión, el hospital y la escuela. Sus obras más influyentes incluyen Vigilar y castigar, La arqueología del saber y la serie Historia de la sexualidad.

La vida de Michel Foucault estuvo marcada por una temprana exposición al ámbito médico, ya que su padre y su abuelo ejercían la medicina, y por la pertenencia a una familia burguesa. Durante su juventud, buscó distanciarse del ambiente provinciano de su entorno y de Francia, lo que se reflejó posteriormente en sus estancias frecuentes en el extranjero. En 1946, con apenas 20 años, ingresó en la École Normale Supérieure (ENS) de París, donde se dedicó al estudio de la psicología y la filosofía, se vinculó al comunismo y más tarde lo abandonó, y se destacó por su dedicación, brillantez y carácter excéntrico, aunque su trayectoria académica mostró episodios de irregularidad.

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