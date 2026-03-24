Cultura

Noche porteña en el Cabildo: orquesta en vivo, vestimenta de los años dorados y comunidad reunida bajo el tango

La vibrante experiencia cultural invita a sumergirse en el legado nacional con recreacionistas, música y ambientación histórica que atraviesan generaciones

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El Cabildo de Buenos Aires
El Cabildo de Buenos Aires se convierte en escenario de milonga con tango en vivo, recreando la atmósfera de las décadas del 30 y 40 - (Gentileza: Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo).

La noche del Cabildo de Buenos Aires se prepara para recibir el pulso de la milonga con programación de tango en vivo, propuestas de baile y ambientación de época este sábado 28 de marzo, de 20 a 23 horas, en el histórico edificio de Bolívar 65. Participarán figuras como Leonardo Pastore, la orquesta típica “La Juan D’Arienzo”, Estela Bonnet y los músicos Beto Davila y Gustavo Borch, en un evento orientado a celebrar la identidad cultural argentina y revitalizar su patrimonio.

La realización de una milonga en el Cabildo de Buenos Aires, epicentro de la historia nacional, destaca por reunir a la comunidad en torno a una expresión cultural emblemática. Su relevancia radica en unir música, memoria y tradición en un espacio simbólico, fortaleciendo el valor del tango como patrimonio compartido que atraviesa generaciones.

La programación incluye la participación
La programación incluye la participación de Leonardo Pastore, la orquesta típica La Juan D’Arienzo y figuras del tango como Estela Bonnet - (Gentileza: Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo).

Un Cabildo transformado en escenario porteño dará la bienvenida a los asistentes para una inmersión en el patrimonio argentino bajo la atmósfera de las décadas del treinta y el cuarenta. La organización del evento está a cargo de la Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo y la agrupación “Los años dorados en la Argentina”, dedicada a la recreación de la época dorada del tango.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Passline y lo recaudado será destinado al museo.

El evento celebra la identidad
El evento celebra la identidad cultural argentina y la transmisión del tango como patrimonio, reuniendo a la comunidad bajo su legado - (Gentileza: Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo).

El tango y el Cabildo: patrimonio e identidad cultural

El encuentro adquiere relevancia al combinar el legado tangible del Cabildo de Buenos Aires con la fuerza simbólica del tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009 por la UNESCO. Esta propuesta busca propiciar un diálogo entre la historia nacional y las tradiciones que han marcado la identidad rioplatense.

Según los organizadores, “la actividad resulta atravesada por una sinergia cultural donde lo tangible e intangible confluyen, dado que el tango representa identidad, costumbres y tradiciones rioplatenses”. El edificio, pieza clave de la independencia argentina y archivo vivo de la historia, se convierte así en puente entre el pasado político y el pulso artístico actual.

La integración de la comunidad con su patrimonio promueve una construcción colectiva, permitiendo resignificar el monumento histórico como escenario de encuentro y celebración.

La Asociación de Apoyo al
La Asociación de Apoyo al Museo del Cabildo y la agrupación Los años dorados en la Argentina organizan una auténtica fiesta de época abierta a todo el público - (Gentileza: Orquesta "La Juan D'Arienzo")

Una fiesta de época para la comunidad

La invitación es a sumergirse en una auténtica fiesta de época, gracias a la labor de recreacionistas que ambientarán el patio colonial del Cabildo como pista de baile típica del Buenos Aires del siglo pasado. El código de vestimenta sugerido, de corte “elegante” y alusivo a la época dorada, incluye trajes y peinados tradicionales tanto para hombres como para mujeres, aunque usar atuendo de época es opcional.

Para los hombres, la recomendación es saco, pantalón de vestir, camisa, corbata y peinado con gomina. En el caso de las mujeres, se sugiere vestido midi, falda con vuelo y un estilo clásico en maquillaje y peinado. Estas pautas contribuyen al clima festivo y a la experiencia comunitaria de la noche.

El código de vestimenta recomendado
El código de vestimenta recomendado incluye trajes tradicionales y peinados de la época dorada, aportando color y autenticidad a la noche del tango - (Gentileza: Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo).

El evento es abierto a todo el público y forma parte de los actuales esfuerzos por fortalecer el uso social de los espacios patrimoniales mediante actividades culturales participativas.

El propósito central de la milonga consiste en revitalizar el patrimonio a través de la transmisión del tango y la participación colectiva, asegurando la continuidad de la identidad y la vida cultural en un entorno cargado de simbolismo nacional.

El tango, nacido de la convivencia entre tradiciones locales, afrodescendientes e inmigrantes, encuentra en el Cabildo un contexto propicio para narrar historias y tender puentes entre generaciones. La propuesta afirma al tango como testimonio vivo del tiempo y la memoria, encarnado en uno de los edificios más representativos de Argentina.

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