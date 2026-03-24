La censura de la dictadura sobre los libros infantiles: qué textos fueron prohibidos y por qué

La dictadura argentina censuró más de 56 libros infantiles y 200 canciones por considerar que fomentaban la imaginación y el pensamiento crítico

En Infobae al Mediodía, la crítica literaria Flavia Pittella analizó el impacto de la censura sobre la literatura infantil en el marco de los 50 años del golpe, al recordar títulos y autores prohibidos, y reivindicó el valor de la imaginación como resistencia en la infancia.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella subrayó: “Encontré 56 libros muy conocidos, más de 200 canciones, que estuvieron prohibidos durante la dictadura. Esto lo hacía el COMFER”. La columnista destacó que la censura no solo recaía sobre obras abiertamente políticas, sino sobre cualquier contenido que “invite a pensar, a sentir, o que altere el orden”, y que incluso libros de física podían ser vetados por una interpretación literal de términos como “Cuba”.

La censura sobre la literatura infantil argentina

Pittella sostuvo que la acción de los organismos de control, como el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), fue clave para el silenciamiento de voces en la niñez. “Durante la dictadura esto pasó a ser el control estricto y de censura del Gobierno a partir de una Secretaría especial que se armó y dejó de ser un control administrativo para ser una pieza clave de un engranaje represivo”, puntualizó. Remarcó que la censura se apoyaba en la ignorancia y el temor: “Siempre se habla mucho de la ignorancia del censurador. Cualquier cosa que altere el orden o que invite a pensar o a sentir, era perseguido”.

La columnista repasó casos emblemáticos como La torre de cubos de Laura Devetach, prohibido antes incluso del golpe de 1976 “por instigar una ilimitada fantasía”, y Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornemann, censurado por narrar una huelga de animales en el circo, leída como adoctrinamiento político. “Muchos de los libros que están prohibidos durante la dictadura no se prohibieron durante la dictadura, se prohibieron antes del golpe del 24 de marzo”, explicó Pittella, y recordó que la persecución a autores y editoriales comenzó en un clima preexistente de censura y tensión social.

Libros como 'La torre de cubos' y 'Un elefante ocupa mucho espacio' fueron prohibidos antes del golpe de 1976 por promover la fantasía y la solidaridad (Infobae en Vivo)

Feria del Libro, política y memoria

Al cumplirse 50 años de la Feria del Libro, Pittella resaltó el carácter simbólico del evento: “Sostenemos hace 50 años este dolor y hace 50 años una de las Ferias del Libro más importantes del mundo”, afirmó. La columnista identificó a la Feria como el principal espacio de debate político y cultural del país, donde se han dado cita figuras como Javier Milei y Cristina Kirchner. “El primer discurso con esta idea y esta impronta de la batalla cultural que da Milei, creo que todavía no era ni diputado... lo da en la Feria del Libro, porque es el espacio”, señaló Maru Duffard, a lo que Pittella agregó: “Eso hace a la Feria del Libro un espacio tan maravilloso”.

Sobre los años de dictadura, Pittella describió las primeras ediciones de la Feria como tímidas y controladas: “Era una feria muy tímida, muy contracultural, también muy acotada, en el sentido de cuidada, porque, y controlada. Y no tenía las dimensiones que tiene hoy”. Indicó que la edición de 1982 no se realizó por la guerra de Malvinas, pero que incluso en pandemia la Feria mantuvo su continuidad.

Libros prohibidos y el poder de la imaginación

En el repaso por los títulos censurados, Pittella remarcó el valor de obras como El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Doumerc y Ayax Barnes, que plantea la resistencia a la uniformidad impuesta por un rey, y la obra de Álvaro Yunque, autor “muy golpeado por la dictadura” y pionero en abordar la pobreza en la literatura infantil: “Me prohíben por decir que los chicos tienen hambre”.

Autores como Beatriz Doumerc, Ayax Barnes y Álvaro Yunque sufrieron fuertes represalias por abordar temas sociales y la pobreza en la literatura infantil (Infobae en Vivo)

Pittella subrayó que la censura sobre la literatura para niños buscó limitar cualquier mensaje vinculado a la solidaridad, la imaginación y la crítica social, y que el efecto paradójico fue amplificar su circulación clandestina y su posterior trascendencia: “Hay que decir que una de las cosas que más logra la prohibición de los libros, de los discos, de la música, del teatro, es que más gente los lea, más gente los busque”.

Sobre el sentido de la literatura infantil, la columnista remarcó: “Los libros infantiles no buscan enseñar nada. Lo que buscan es entretener, activar la imaginación, despertar la imaginación y también la condición humana, la solidaridad, el amor a la familia, a los amigos, invitar a los nenes a pensar por sí mismos”.

Finalmente, Pittella recomendó títulos actuales que, desde una perspectiva no traumática, permiten abordar la memoria de la dictadura y la democracia con los más chicos: “Hay un par de libros que salieron ahora en esta semana, que no recuerdo bien los nombres. Uno es más de no ficción, que es algo así como ¿Qué fue la dictadura? Que es estas colecciones, creo que es de Siglo XXI, que son para niños. ¿Qué es la democracia? Nosotros lo hemos hablado acá. ¿Por qué votar? Que está contado muy bien. Y después hay dos libros más que el martes que viene te prometo que te los traigo”.

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