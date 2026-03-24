Cultura

De la represión al escenario: el historiador Sergio Pujol reveló cómo el rock se volvió un refugio durante la dictadura

A 50 años del golpe de Estado, Sergio Pujol repasó en Infobae a la Tarde el papel del rock argentino frente a la censura y el miedo, diferenciando el refugio que ofreció la música de una resistencia política explícita

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En una entrevista para Infobae a la Tarde, el historiador Sergio Pujol remarcó que el rock argentino durante la dictadura fue un espacio de refugio más que de resistencia, diferenciándolo así de la experiencia de los músicos folclóricos y del exilio.

Durante la conversación con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, Pujol compartió su análisis y repasó los matices de la censura, la represión y la creación cultural bajo el régimen militar.

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El rock bajo la dictadura: entre la censura y el refugio juvenil

“Hoy, la palabra libertad está asociada a una idea y un proyecto de país completamente diferente al que soñábamos en esas épocas tan difíciles”, sostuvo Sergio Pujol al abrir el diálogo. El escritor recordó cómo su propia formación universitaria coincidió con los años de la dictadura, donde la vigilancia de los servicios de inteligencia, el control de bibliografía y la censura eran parte de la vida cotidiana.

Salir de la facultad, donde “te pedían el documento para entrar y te palpaban de armas”, y luego asistir a un recital de rock en espacios como Obras o el Luna Park, generaba una sensación de liberación, incluso en un país bajo estado de sitio. “Entrar a un estadio era una experiencia liberadora”, subrayó Pujol, quien remarcó la paradoja de que, pese a la prohibición de reuniones públicas, los conciertos de rock funcionaban como válvula de escape para la juventud.

La integración entre rock y
La integración entre rock y folklore se produjo recién en 1982, cuando Mercedes Sosa invitó a León Gieco y Charly García, consolidando un frente cultural contestatario

Las canciones censuradas, como El fantasma de Canterville de Charly García, sobrevivían en los recitales y se adaptaban para sortear la represión. Las modificaciones en las letras, las metáforas y las alegorías eran recursos para eludir la censura explícita. “La mayor parte de los autores de rock no buscaban una denuncia política directa”, explicó Pujol, diferenciando ese espacio del folclore militante, cuyos referentes como Mercedes Sosa o Horacio Guarany sufrieron la persecución y el exilio.

Folclore y rock: trayectorias divergentes frente a la represión

El historiador resaltó que la represión sobre el folclore fue mucho más directa y brutal. “La mayor parte de esos artistas no pudieron actuar. Se exiliaron”, recordó sobre nombres como Mercedes Sosa, a quien los servicios de inteligencia calificaban como “comunicadora llave” por la influencia ideológica de su música. Sosa fue detenida en La Plata en 1978 y, luego de amenazas de muerte y persecución, se vio obligada a dejar el país.

En cambio, el rock sobrevivió en parte porque no ofrecía una militancia política explícita ni referencias directas a la situación sociopolítica. “El repertorio rockero no hacía una referencia directa a la realidad sociopolítica”, afirmó Sergio Pujol, y agregó que la falta de antecedentes de militancia política en los músicos de rock permitió que siguieran en la Argentina actuando y grabando discos.

La masividad del rock y la construcción de una memoria generacional

Pujol analizó el efecto social del rock como un espacio de subjetividad joven, disidente del modelo de juventud promovido por el régimen. “El mayor valor que tuvo el rock en tiempos de la dictadura es haberle mostrado a la sociedad que había un sentido del ser joven antitético al que propagaba el discurso oficial”, sostuvo el historiador, quien destacó cómo los recitales funcionaban como un refugio ante la represión.

Sergio Pujol destacó que el
Sergio Pujol destacó que el rock mostró un modelo de juventud alternativo al oficial, fortaleciendo una identidad generacional disidente en los años más duros (Infobae en Vivo)

El año 1978 fue señalado como el más difícil para el rock argentino, en parte por la irrupción de la música disco y el endurecimiento del régimen tras el Mundial de Fútbol. “La música disco era vista por nosotros como una complicidad con el establishment”, recordó Pujol, aunque reconoció que esta percepción no reflejaba la historia original del género a nivel internacional.

En el plano cultural, la integración entre el rock y el folclore se dio recién en 1982, con el regreso de Mercedes Sosa y la invitación a León Gieco y Charly García al escenario, abriendo un campo cultural contestatario. “Hasta ese momento, el rock está solo”, sentenció Pujol.

El legado de aquellos años se mantiene vigente: “Nuestros héroes culturales de 1976 a 1983 son más o menos los mismos que ahora. Charly García, Spinetta, Baglietto, Fito Páez, Porchetto. Son vectores de memoria vivos”, reflexionó el historiador, diferenciando esa permanencia de la memoria de los músicos respecto al olvido de los funcionarios del régimen.

Al cierre, Pujol enfatizó la importancia de la interpretación popular sobre el sentido de las canciones, más allá de la intención original de los artistas. “Quizá no sea tan importante lo que las canciones quieren decir, sino cómo las escuchamos”, concluyó, aludiendo al rol del público en la construcción de una identidad cultural disidente.

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