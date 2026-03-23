Cultura

Takashi Murakami llega a Australia: 150 obras, el legado de Superflat y un depósito convertido en templo del arte

El artista japonés protagoniza la mayor retrospectiva jamás vista en Sídney, abarcando tres décadas de creación. La cita promete un recorrido vibrante por sus piezas icónicas y nuevas producciones

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Takashi Murakami llega a Australia:
Takashi Murakami llega a Australia: 150 obras, el legado de Superflat y un depósito convertido en templo del arte (Crédito: Facebook Art Gallery of New South Wales)

Australia presentará en diciembre de 2026 su primera gran retrospectiva dedicada a Takashi Murakami, uno de los nombres más influyentes del arte contemporáneo global. La Galería de Arte de Nueva Gales del Sur en Sídney será sede de una muestra que recorrerá tres décadas de producción, marcando un hito en la programación cultural australiana y dentro del ciclo Sydney International Art Series, el evento cultural más relevante de su tipo en el país. El anuncio de la institución señala que la exposición incluirá tanto obras históricas como creaciones inéditas, reafirmando la posición de Murakami en el centro del movimiento Superflat y su proyección internacional.

La magnitud del evento queda reflejada en la cifra: la retrospectiva abarcará 150 obras que resumen la evolución de Murakami desde sus primeros experimentos artísticos en la década de 1990 hasta las piezas más recientes. La exposición se desplegará en espacios emblemáticos del museo, como la ampliación subterránea Naala Badu y el tanque Nelson Packer, un recinto de 23.680 pies cuadrados que en su origen fue un depósito de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial. Este volumen y diversidad de obras no habían tenido precedentes previos en las visitas del artista a Australia, como el mural encargado en 2019 para la exposición Lo sobrenatural japonés en la misma galería.

"Cerezos en flor Fujiyama", de
"Cerezos en flor Fujiyama", de Takashi Murakami, año 2020 (Crédito: Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd.)

En términos de singularidad, la muestra recibirá el título Takashi Murakami y está planteada para ofrecer un panorama integral no solo del desarrollo individual del artista, sino también del surgimiento y expansión del Superflat. Este movimiento, que fusiona influencias del manga, el arte tradicional japonés y la cultura pop, tuvo en Murakami a su principal exponente desde finales del siglo XX. Según la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, la retrospectiva incluirá obras tempranas, pinturas de gran formato, esculturas, instalaciones y videos, lo que permitirá observar su tránsito desde sus inicios como aspirante a mangaka hasta consolidarse como referente internacional.

En el tanque Nelson Packer, el mayor espacio de la exposición, el público podrá descubrir obras que Murakami está creando actualmente en su estudio de Tokio. Este proceso refuerza las comparaciones entre la producción del artista y la de Andy Warhol: ambos transformaron el atelier en una auténtica fábrica de arte, difuminando los límites entre alta cultura y consumo masivo. Además, el propio Murakami contribuirá con ensayos inéditos al catálogo de la muestra. El libro también contará con textos de Melanie Eastburn, curadora principal de arte asiático de la galería, y de Ed Schad, director de publicaciones del museo The Broad de Los Ángeles, institución que organizó en 2022 una retrospectiva itinerante dedicada a Murakami.

El artista japonés protagoniza la
El artista japonés protagoniza la mayor retrospectiva jamás vista en Sídney, abarcando tres décadas de creación. La cita promete un recorrido vibrante por sus piezas icónicas y nuevas producciones (Crédito: Facebook Art Gallery of New South Wales)

En palabras de Steve Kamper, ministro de Empleo y Turismo de Australia, citadas por Artnet News, la llegada de la obra de Murakami: “aportará importantes beneficios económicos a nuestro estado y consolidará a Sídney como el principal destino de Australia para experiencias culturales de primer nivel”. Esta apuesta cultural se inscribe dentro de la decimosexta edición del Sydney International Art Series, que este año incluirá además una exposición del francés Philippe Parreno en el Museo de Arte Contemporáneo de Australia, donde se desplegarán instalaciones basadas en inteligencia artificial, robótica y sonido.

La exposición Takashi Murakami estará abierta al público en la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, ubicada en Art Gallery Road The Domain, Sídney, desde el 5 de diciembre de 2026 hasta el 18 de julio de 2027.

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