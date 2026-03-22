La pintura que nadie esperaba: así fue el increíble redescubrimiento de John Constable en el corazón de Texas

Un nuevo capítulo en la historia del arte británico surgió en el este de Texas, donde una obra atribuida a John Constable —referente del paisaje romántico inglés— fue identificada como un hallazgo insospechado con consecuencias para la comprensión de su proceso creativo.

La pintura, un estudio al óleo de gran escala relacionado con The Cornfield (1826), será la pieza principal en la subasta de arte europeo de la casa Heritage en Dallas este 5 de junio, tras un proceso de atribución que desafió lo sabido sobre el autor y reunió a especialistas ante un enigma de procedencia aún sin resolver.

Una característica distintiva de este hallazgo, nunca registrada en versiones previas de la misma escena, es su tamaño: el estudio mide 140 por 122 centímetros, convirtiéndose en el mayor de los bocetos conocidos para The Cornfield.

Según declaró Marianne Berardi, codirectora de arte europeo en Heritage Auction al medio ARTnews, la obra permaneció décadas en la colección de la Jefferson Historical Society and Museum tras ser donada en los años 1960 por la neoyorquina Newhouse Galleries, con el objetivo de fortalecer esa institución cultural. Solamente en 2017, durante una visita de revisión de patrimonio que gestionó Heritage, surgió la sospecha de que se trataba de una obra auténtica, no una copia más entre las 85 registradas, basadas en la laguna de Fen, en Suffolk.

"The Cornfield" (1826) será la pieza principal en la subasta de arte europeo tras un proceso de atribución que desafió lo sabido sobre el autor y reunió a especialistas

El estudio, restaurado cuidadosamente e investigado a fondo entre 2023 y 2024, fue sometido a múltiples análisis técnicos —desde pruebas de limpieza hasta reflectografía infrarroja y análisis de pigmentos—. Todos los exámenes confirmaron “consistencia total con los materiales y métodos de trabajo de Constable”, lo que contradijo el consenso anterior entre expertos y abrió nuevas incógnitas sobre la evolución de la célebre pintura terminada, la primera del artista admitida en la National Gallery de Londres en 1837.

La autentificación introdujo elementos inéditos en el relato historiográfico de John Constable. De acuerdo con la restauradora Sarah Cove, versiones previas sostenían que Constable pasaba directamente de pequeños bocetos a la obra final. “Desde el redescubrimiento del boceto a tamaño real, sabemos que eso es incorrecto”, afirmó Cove, quien determinó que el autor ejecutó la composición en una única sesión y, en una segunda etapa, la retocó siguiendo una lógica de revisión más madura, evidenciando un proceso analítico visible y documentable sobre la propia superficie.

Las investigaciones de Anne Lyles, historiadora del arte y experta en Constable, apuntaron a una fecha de ejecución en torno a 1820, basada en el imprimado de la tela. Cove sumó que la intervención principal podría situarse poco después de 1825, en un contexto de experimentaciones simultáneas con la composición The Leaping Horse. “El manejo es tan parecido que sugiere que pudo ocurrir a inicios de 1826, en paralelo al trabajo sobre el boceto a tamaño real para The Cornfield”, sostuvo Cove.

La autentificación introdujo elementos inéditos en el relato historiográfico de John Constable

La recurrencia con la que resurgen obras desconocidas de Constable se explica por la extraordinaria cantidad que produjo a lo largo de su carrera, motivado en parte por lo que el mismo artista reconocía como una memoria visual limitada. Los estudios, entonces, se convirtieron en sus equivalentes a la fotografía: modelos de referencia concebidos con una libertad y rapidez que anticipaban la estética impresionista décadas antes de su formulación. Estos trabajos permanecieron, en buena medida, fuera del radar del público hasta la subasta del estudio Foster and Co., un año después de la muerte del pintor en 1837.

A partir de 1816 y luego de su matrimonio, Constable amplió el formato de sus composiciones para hacerlas más atractivas comercialmente y para optimizar el tiempo de ejecución. La obra ahora identificada permite reconstruir cómo la exploración en gran escala fue un paso intermedio crucial entre los bocetos reducidos y el lienzo definitivo, integrando casi todos los elementos presentes en la versión final exhibida en la National Gallery, salvo algunos detalles menores.

La procedencia del estudio aún plantea dudas. Existen registros de ventas históricas que mencionan una “estudio de la naturaleza para The Corn Field, para el cuadro de la National Gallery”. Para Sarah Cove, la pintura recién estudiada desplaza como candidata legítima a la versión hasta ahora conservada en los Newfields de Indianápolis. Anne Lyles, en cambio, mantiene reservas sobre la atribución.

La obra será expuesta antes de la subasta en el espacio londinense de Heritage Auctions entre el 27 de marzo y el 2 de abril. Este recorrido internacional marca un nuevo ciclo para una pieza que permaneció más de medio siglo en relativo anonimato y que, ahora, redefine el conocimiento sobre las estrategias creativas de un pilar del romanticismo inglés.