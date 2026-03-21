Frida Kahlo es más popular que nunca: récord de venta, grandes museos y una ópera sobre su historia con Diego Rivera

Frida Kahlo protagoniza tres exhibiciones internacionales y una ópera en 2024, reflejando su impacto en el arte global (Foto: archivo AP/Richard Vogel)

La venta reciente de El sueño (La cama) por USD 54,7 millones consolidó a Frida Kahlo como la artista femenina más cotizada a nivel mundial, según The Wall Street Journal. Este récord posicionó a la pintora mexicana en el centro de una temporada marcada por su omnipresencia en tres exhibiciones de alto perfil y una nueva ópera que despliega su figura en los principales circuitos culturales de Estados Unidos y Europa. El interés de instituciones y mercado por su obra dibuja un mapa global que trasciende el impacto segmentado del arte latinoamericano tradicional.

La exposición Frida Kahlo: The Making of an Icon, organizada por la curadora Mari Carmen Ramírez en el Museo de Bellas Artes de Houston, reunió 35 obras de la artista en una gestión logística notable, considerando que la mayoría de las aproximadamente 200 pinturas de Kahlo tienen restricciones legales para salir de México. Esta cifra convierte a la muestra en un evento de gran densidad curatorial y revela el creciente esfuerzo institucional por situarla en el mismo rango de atracción del mercado internacional que figuras como Georgia O’Keeffe, aunque ambas todavía se sitúan por debajo de los valores de los artistas masculinos que superan los 200 millones de dólares.

Ramírez señaló que cada década experimenta olas de interés en Kahlo, pero su visibilidad nunca se apaga. La muestra, vigente hasta el 17 de mayo, incluye piezas clave como el autorretrato de 1926 y Mi vestido cuelga ahí (1933), una visión crítica de Nueva York creada durante una residencia de semanas en esa ciudad junto a Diego Rivera. Obras como Henry Ford Hospital (1932), que retrata el trauma físico y emocional tras un aborto espontáneo, se presentan en diálogo con obras contemporáneas — por ejemplo, una escultura de Kiki Smith de más de 50 años después — para expandir el alcance interpretativo de su obra entre artistas y colectivos actuales.

La exposición en la Tate Modern de Londres, que se inaugura en el verano europeo, reunirá 35 piezas clave de la artista mexicana (Foto: Tate Modern)

El tributo institucional a la pintora se amplifica con la participación de más de 80 artistas, entre ellos 50 en activo, en la exposición de Houston, un reflejo del continuo impacto de Kahlo en generaciones sucesivas, especialmente entre creadores interesados en temas de vulnerabilidad y discapacidad.

La vigencia de Frida Kahlo

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) estren Frida and Diego: The Last Dream, una muestra articulada con recursos de instalación teatral —cuerdas, andamiajes y telas azules— alrededor de siete piezas de Frida Kahlo y una docena de Diego Rivera. La curadora Beverly Adams recalcó que MoMA, que integró una obra de Kahlo en su colección en 1943 y ya otorgó en 1931 su segunda retrospectiva a Rivera, buscó innovar mediante la colaboración con el diseñador de escenografía Jon Bausor, quien también asume la función de co-diseñador de vestuario y set para el estreno operístico de la temporada. La exposición de MoMA coincide con la próxima apertura —el 25 de junio— de la muestra en Tate Modern de Londres, a la que se sumarán préstamos distintos y se reorganizarán los contrapuntos entre obras y artistas.

Entre las piezas exhibidas destaca Arbol de la esperanza, mantente firme (1946), en la que se retrata en dos estadios antagónicos tras una cirugía: una figura herida y otra sentada, empoderada y vestida de rojo. Adams observó que cada obra de Kahlo se vincula a una exploración distinta de su biografía y autofiguración, desmarcándose de lecturas reductivas. “Ninguna obra la resume por completo”, aseguró la curadora.

La muestra 'El último sueño de Frida y Diego' se presenta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) en Nueva York (Foto: EFE/ Angel Colmenares)

La imagen de Frida Kahlo

El interés por animar la iconografía de Kahlo traspasa el campo estrictamente museístico. El Metropolitan Opera de Nueva York presenta este año The Last Dream of Frida and Diego, la primera ópera sobre la pareja creada por Gabriela Lena Frank y dirigida por Deborah Colker, en funciones del 14 de mayo al 5 de junio. La producción recurre a escenarios fantásticos, como una réplica de la cama de Kahlo de la que surge un árbol con ramas similares a arterias, elemento que también estará presente, en escala menor, en el MoMA. Adams definió este recurso escenográfico como un intento por “animar la obra” y diversificar la recepción de la artista en nuevos lenguajes.

La ópera reinterpreta el mito de Orfeo y Eurídice con Rivera tratando de invocar a Kahlo durante el Día de Muertos, profundizando la construcción mítica que reverbera en el circuito internacional de artes escénicas.

En resumen, la convergencia de cifras de mercado, gestiones curatoriales de alto impacto y adaptaciones escénicas de gran escala confirma la vigencia de Frida Kahlo como un caso excepcional en la industria del arte. Su proyección sobre múltiplos soportes y continentes la posiciona, en 2026, como una de las artistas más estudiadas, exhibidas y rentables de la escena internacional.