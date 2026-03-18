El Museo del Prado limita el tamaño de los grupos de visita para mejorar la circulación en sus salas

El Museo Nacional del Prado reducirá a 20 personas el máximo de integrantes en los grupos de visitas generales a partir de marzo de 2026 - EFE/ Víctor Lerena

El Museo Nacional del Prado en Madrid reducirá de 30 a 20 el número máximo de personas permitidas en los grupos de visitas generales a partir de marzo de 2026. Esta medida surge tras registrar más de 3,5 millones de visitantes en 2025 y tiene como objetivo mejorar la calidad de la visita y evitar la saturación de las salas, según informó la institución mediante un comunicado oficial.

El ajuste en el aforo busca que los recorridos grupales permitan una experiencia más cercana a las obras y una circulación fluida en las instalaciones. El cambio afectará únicamente a las visitas generales, mientras que los grupos programados antes del 1 de junio de 2026 estarán exentos de la normativa.

Una nueva estrategia en la gestión de los grupos de visitantes

La limitación a 20 asistentes solo aplicará a los recorridos generales. Para las exposiciones temporales, el aforo máximo seguirá en 15, y en los grupos educativos se mantendrá el límite de 30 personas, según precisó el museo. Además, la organización incentivará que estos grupos realicen las visitas en horarios de menor afluencia, favoreciendo una mejor distribución del público y la protección del entorno museístico.

La reducción de aforo en el Prado busca mejorar la calidad de la visita y evitar la saturación en las salas de exposiciones - EUROPA PRESS

Se promoverá la compra de entradas en línea a través de la plataforma “Puerta Digital”, lo que permitirá un acceso directo sin acreditación previa en taquilla y la selección de horarios en tramos de 15 minutos. Esta modalidad busca agilizar el flujo de ingreso y reducir las aglomeraciones en la entrada, según detalló el comunicado oficial.

El museo también anunció una extensión progresiva de códigos QR en las cartelas de sus obras principales, para enriquecer la visita con explicaciones accesibles, así como la ampliación de la oferta para personas con necesidades de lectura fácil.

Mejorar la experiencia y evitar la saturación en el Prado

El director del museo, Miguel Falomir, señaló que esta decisión es parte del “Proyecto anfitrión”, una estrategia que sitúa la calidad de la experiencia por encima de la cantidad de visitantes. Además, afirmó que el propósito es permitir una interacción más directa con las obras y evitar la sensación de aglomeración en las salas.

El museo promoverá la compra de entradas online mediante la plataforma “Puerta Digital”, facilitando acceso directo y horarios personalizados para los visitantes - Europa Press

Por su parte, la directora adjunta Marina Chinchilla explicó en el comunicado que “la reducción del número máximo de integrantes de grupo contribuye a la mejor calidad de la visita y además genera un beneficio a los propios integrantes del grupo, a quienes se les puede ofrecer ahora una experiencia más cercana a las obras”.

Chinchilla añadió que las visitas grupales representaron el 16,62% del total de asistentes, con una media diaria de 1.609 personas en esta modalidad, lo que refuerza la necesidad de ajustar la organización para un acceso más eficiente y menos ruidoso.

Estas modificaciones priorizan la sostenibilidad, el bienestar del público y la protección de la colección, situando a la institución como referente en la gestión contemporánea de visitantes. Falomir insistió en que el objetivo no es incrementar el número de asistentes, sino garantizar condiciones óptimas para contemplar el arte.

Nuevos recorridos y planes de desarrollo en el museo

En 2026, el museo potenciará los recorridos temáticos y la diversificación de narrativas. El ciclo “El Prado en femenino” tendrá un papel destacado, con exposiciones sobre figuras como Isabel de Farnesio, Cristina de Suecia y Mariana de Austria, que aportarán nuevas miradas a la colección y a la historia del arte.

Las visitas grupales representaron el 16,62% de los visitantes en 2025, lo que refuerza la necesidad de una gestión eficiente y sostenible - Europa Press

Entre las principales exposiciones figura “A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320–1420)”, que reunirá más de cien piezas de distintas instituciones y está programada para mayo. Otras muestras abordarán el Renacimiento alemán y el diálogo entre Rilke y el arte español.

El Museo Nacional del Prado ganará cerca de 9.500 metros cuadrados con la reforma del Salón de Reinos, lo que permitirá mejorar la circulación y diversificar los itinerarios alternativos, incluyendo rutas botánicas y cosmológicas. El uso de tecnologías digitales ampliará el acceso a salas menos concurridas y hará posible una experiencia más personalizada.

La nueva estrategia y la ampliación de espacios pretenden resolver el desafío de seguir siendo uno de los museos más visitados del mundo sin que la experiencia de los asistentes se vea afectada por la masificación. El Prado apuesta así por una gestión sostenible y una contemplación más serena de sus obras, donde cada visitante tenga acceso pleno y sin obstáculos al arte.