Porqué “Marty Supreme” y Timothée Chalamet se fueron de los Oscar 2026 con las manos vacías

Timothee Chalamet y el director "Marty Supreme" Josh Safdie (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2022, la productora independiente A24 fue la gran protagonista, alzándose con siete premios Óscar por la alucinante película de viajes interdimensionales Everything Everywhere All at Once y demostrando que su audaz enfoque cinematográfico podía impresionar al tradicional organismo que otorga las estatuillas doradas.

Cuatro años después, el mismo estudio vanguardista se presentó en los Óscar con nueve nominaciones para Marty Supreme, una película audaz y controvertida de Josh Safdie sobre un ambicioso jugador de tenis de mesa (Timothée Chalamet) en el Nueva York de los años 50. La película recaudó cerca de 180 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla en la historia de la compañía. A24 también obtuvo una nominación por la actuación de Rose Byrne en If I Had Legs I’d Kick You, otra película directa y sin tapujos que explora las presiones de la maternidad.

Sin embargo, la empresa se fue a casa con las manos vacías el domingo por la noche. ¿Qué está pasando?

“Se podría decir que A24 no recibió ninguna nominación, pero es bastante sorprendente que consiguiera diez”, dijo Glenn Whipp, experto en los Óscar de Los Angeles Times. “La última película de Safdie, Uncut Gems, no recibió ninguna nominación y provocó ataques de pánico entre el público al salir de los cines. Marty Supreme fue menos intensa en comparación, pero aun así transmitía esa misma sensación”.

Hace unos años, el estudio independiente A24 disfrutaba de los premios Óscar. El domingo, no obtuvo ni un solo galardón

Cada año hay películas que son lo suficientemente admiradas como para obtener un número significativo de nominaciones, pero no lo suficientemente queridas como para ganar premios. Esto se ha convertido en un fenómeno frecuente desde que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas amplió permanentemente la categoría de mejor película a 10 filmes para los Óscar de 2022. Este año, Bugonia, de Yorgos Lanthimos, producida por Focus Features, obtuvo cuatro nominaciones —incluyendo una a mejor actriz para Emma Stone—, pero no se llevó ningún premio.

Si bien la composición de la academia ha cambiado en la última década, volviéndose más joven e internacional, sigue siendo predominantemente una organización dominada por hombres blancos de edad avanzada. El enfoque agresivo de Safdie hacia el cine y el marketing extravagante de Chalamet tal vez resultaron demasiado para que ese grupo los aceptara.

Chalamet era considerado la mejor opción de A24 para ganar un Óscar este año tras haber obtenido un Globo de Oro por su actuación. Hizo una intensa campaña para conseguir el premio, llegando incluso a aceptar una retrospectiva de su carrera organizada por la American Cinematheque. Según los expertos, este evento por sí solo pudo haber arruinado sus posibilidades.

¿Retrospectiva profesional? ¿A los 30?

Timothee Chalamet en la red carpet de los Oscars (REUTERS/Daniel Cole)

Si bien la academia suele premiar a las actrices jóvenes con estatuillas doradas, prefiere que los actores se esfuercen más y trabajen más para conseguir el galardón. Si a esto le sumamos que muchos votantes pudieron haber confundido al egocéntrico personaje de Chalamet, Marty Mauser, con el propio actor, Michael B. Jordan —quien tiene 39 años y pronunció un discurso lleno de humildad y gratitud en los Premios de Actores este mes— se convirtió en la opción más fácil de elegir.

"Chalamet perdió por la misma razón que Hawke, Moura y DiCaprio: porque ganó Michael B. Jordan", escribió el crítico de espectáculos Mark Harris en redes sociales, refiriéndose a Ethan Hawke, Wagner Moura y Leonardo DiCaprio, los otros nominados en la categoría. “Las votaciones de la Academia no son como las publicaciones en internet: la mayoría de la gente vota afirmativamente porque una actuación les emocionó, les conmovió o les encantó. Casi nunca votan principalmente para impedir que alguien gane".

Marty Supreme perdió las nominaciones a mejor película, mejor director, mejor montaje y mejor reparto —la primera nueva categoría de los Óscar desde 2002— frente a One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson. En las categorías de mejor actor, mejor guion original y mejor fotografía, fue superada por Sinners, de Ryan Coogler. Y Frankenstein, de Guillermo del Toro, se alzó con los premios a mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario (A24 no respondió a las solicitudes de comentarios).

Existe la percepción de que Chalamet perdió debido a la indignación que generó su respuesta a una pregunta sobre la disminución de la capacidad de atención del público: “No quiero trabajar en ballet u ópera”, dijo, “donde es como: ‘¡Oye! Mantengamos esto vivo, aunque a nadie le importe ya’”.

"Marty Supreme" perdió las nominaciones a mejor película, mejor director, mejor montaje y mejor reparto —la primera nueva categoría de los Óscar desde 2002— frente a "One Battle After Another"

Pero aunque esos comentarios se colaron en uno de los primeros chistes de Conan O’Brien en los Oscar el domingo, no habían tenido repercusión en internet hasta el último día de votación.

Las señales preocupantes para Chalamet se remontan a antes del estreno de Marty Supreme en diciembre, cuando comenzó a adoptar la mentalidad obsesiva y dispuesta a todo para ganar de su personaje. Una reunión virtual falsa de 18 minutos en la que animaba a su equipo de marketing de A24 a adoptar ideas radicales —como hacer volar un dirigible naranja por varias ciudades— se convirtió en un fenómeno viral. En el estreno, lució un traje naranja y estuvo acompañado por Kylie Jenner.

Y nadie había olvidado su arrogante discurso del año pasado en la entrega de premios, por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown. Fue entonces cuando proclamó que quería ser “uno de los grandes”.

“Chalamet cometió muchos errores no forzados”, dijo Whipp. “Muchos votantes me comentaron que pensaban que se estaba creyendo demasiado importante. No les gustaron sus payasadas”.

Fuente: The New York Times