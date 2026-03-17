Adiós al director de teatro y gestor cultural Alejandro Casavalle

Murió el director y gestor cultural Alejandro Casavalle, figura central de las artes escénicas argentinas, quien era el responsable de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, según informó la propia cartera.

Su fallecimiento, a los 58 años, deja un vacío difícil de llenar entre quienes reconocen su papel impulsor tanto en la creación teatral como en la docencia y gestión cultural, áreas en las que sostuvo el valor de la innovación y la inclusión como principios de acción.

La noticia generó un fuerte impacto dentro de la comunidad artística. Miles de personas recurrieron a redes sociales para expresar su admiración y aprecio, destacando especialmente la generosidad que lo definía.

Alejandro Casavalle

Entre los mensajes, el director y dramaturgo Pablo Gorlero remarcó: “Extrañaré mucho tu sonrisa permanente, tu generosidad sin límites, tu optimismo imperturbable, tu vocación de puente, tu amor por el teatro. La comunidad pierde a uno de los luchadores incansables de la cultura”. Y desde el Museo Moderno, el equipo despidió a Casavalle reconociendo “la pasión y la visión de Alejandro sobre la responsabilidad de las instituciones públicas”.

Nacido en Buenos Aires el 7 de mayo de 1968, Casavalle inició su formación teatral a los 14 años, movido por el deseo de experimentar la fama y firmar autógrafos, como relató en entrevistas mencionadas por la Dirección General de Enseñanza Artística. Sus primeros pasos los dio en los talleres de Agustín Alezzo.

Amplió estudios con Augusto Fernandes, cuya puesta en escena le causó una impresión profunda. A lo largo de los años, sumó orientación de figuras internacionales como Ana Alvarado y Daniel Veronese, miembros del grupo El Periférico de Objetos, y del Odin Teatret, con Eugenio Barba y Julia Varley. También aprendió junto a Sotigui Kouyaté, actor vinculado a la troupé de Peter Brook.

La portada "Buenos Aires No Duerme

Su primera obra reconocida, Pasiones olvidadas, fue estrenada en 1992 y galardonada con varios premios. Desde entonces, Casavalle produjo y dirigió más de 45 puestas teatrales en escenarios que incluyen desde México, Nueva York, Madrid y San Pablo hasta las principales salas de Buenos Aires. Trabajó con formatos diversos, desde espectáculos masivos como Buenos Aires No Duerme hasta propuestas íntimas, como Teatro Bombón y Microteatro.

En el terreno de lo disruptivo, en 2008 estrenó junto al grupo Dixz Teatro la obra Pornodrama II - un esquimal, una propuesta prohibida para menores de 18 años por la inclusión de escenas de sexo explícito.

Como director de actores, su trabajo se extendió a numerosas películas independientes, series televisivas y campañas publicitarias. Lideró también elencos con jóvenes y adultos mayores en el Centro Cultural Adán Buenosayres, en Parque Chacabuco, promoviendo la integración de artistas de distintas generaciones.

De "CLIC, cuando todo cambia"

Su producción más reciente incluyó la obra CLIC, cuando todo cambia, estrenada en 2023. Esta performance poética y musical centrada en la adolescencia abordó cuestiones poco tratadas en escena teatral como el abuso, los trastornos alimenticios, el bullying y la identidad.

En 2021, tras el confinamiento, presentó en El Extranjero una adaptación de dos textos: Moje Holka, Moje Holka, de la española Itziar Pascual, y Mi niña, niña mía, de la colombiana Amaranta Osorio, con actuaciones de Alma Buffay y Marianela Zapelli. Las funciones permitían a los asistentes almorzar o merendar en el bar del teatro, fusionando la experiencia artística con la reunión social como forma de resignificar el encuentro tras la pandemia.

En materia de gestión y docencia, Casavalle fue director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, director del Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo, programador del FIBA (Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires) y curador de la Bienal de Arte Joven. Desarrolló actividades pedagógicas en la UADE, ENERC, la Universidad de Palermo, la Universidad de Belgrano y el Centro Cultural Ricardo Rojas, además de dirigir ciclos de formación en instituciones de todo el país.