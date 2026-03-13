Joan Manuel Serrat conmueve a Mendoza: este fin de semana recibe un doctorado honoris causa y brinda una charla abierta

Joan Manuel Serrat junto a la rectora de la Universidad de Cuyo, Esther Sanchez, el jueves por la noche en Mendoza

“Venir aquí me ha servido como excusa para venir a este país al que llevaba bastante tiempo, casi dos años, sin venir. He vuelto con muchas ganas de ver a algunos amigos que todavía están por ahí, afortunadamente. Venir aquí y oler el otoño que se acerca, es maravilloso y me devuelve a la memoria situaciones, tiempos, que forman parte de mí”, dijo con una sonrisa Joan Manuel Serrat al comienzo de la conferencia de prensa que brindó el jueves por la noche en la ciudad de Mendoza. “Muy feliz de estar en esta tierra del agua... Y del vino”, remató su comparecencia ante los medios locales, antes de que comiencen los actos en su homenaje que, en la noche del jueves, incluyó un concierto sinfónico-coral en su honor.

Con paciencia y buen humor, Serrat respondió sobre una esperable variedad temas -de la realidad argentina al clima sociopolítico mundial, pasando por su visión de la música contemporánea, la calidad del Malbec mendocino, sus biesnietas por nacer y la irrupción de la inteligencia artificial. “Soy un hombre retirado”, dijo, lacónico, ante una de esas preguntas que le arrojaron buscando una clarividencia que no tiene o más bien, que parece no tener interés en compartir a esta altura de su vida. Cuando le preguntaron sobre Javier Milei, lo definió diplomáticamente como un “presidente muy expresivo”.

Cuando le preguntaron por el auge del discurso de ultraderecha en importantes porciones de la juventud, Serrat respondió que ese “fenómeno” ocurre porque “Quizás no saben muy bien lo que es y más que un análisis político de esta opción, aquí puede el instinto. Tal vez los sectores que han gobernado no han hecho suficiente para que toda esta cantidad de gente joven, que sigue siendo minoritaria respecto al resto de la juventud (lo que pasa que es más ruidoso), les preste atención. Fíjese que estamos hablando de un sector que apenas está empezando a votar. Pero ¿qué está pasando? Está virando en este sentido porque no se le han dado las soluciones que se debían dar desde gobiernos más preocupados por mantenerse en el poder que por solucionar los problemas cotidianos de la gente".

“Hay una gran cantidad de gente que está derivando de unas posiciones de izquierda, a posiciones que no saben bien qué son y de las que no saben qué hay detrás”, prosiguió. “Tendríamos que hablar de la defensa de las escuelas, de las universidades, de lo público. Es decir, no hay que ir más lejos: informar de qué se trata, qué hay detrás de cada cosa, quiénes están moviendo las piezas para que estas cosas parezcan razonables cuando son absolutamente desproporcionadas. En fin, todas estas cosas tendríamos que ponerlas encima de la mesa. Aquí entraría una canción que dice ‘Quién dijo que todo está perdido?”, remató en alusión a la canción “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez.

Joan Manuel Serrat recibe el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo por su compromiso social y su influencia artística

“Lamentablemente, este proceso que se está viviendo en Argentina es un proceso repetido en el mundo. Y que le está dando unos beneficios clarísimos a los que lo plantean: las ideas que defiende este anarcoliberalismo, debido a muchas razones, prospera en el mundo. A mí realmente me da una gran tristeza, porque quiere decir que, para que esto ocurra, han fallado toda una serie de mecanismos. En un sistema democrático no pueden darse estas fisuras. Pero ya se sabe, los tiranos aprovechan todas las fisuras que les ofrece el sistema democrático para colarse. Y en nuestras manos está defender defender las libertades democráticas. Esto es un problema que nosotros como ciudadanos debemos enfrentar y no ceder las decisiones sobre nuestras responsabilidades a otros, que las maltratan”, reflexionó.

La visita de Joan Manuel Serrat a Mendoza ha provocado una conmoción en la ciudad de Mendoza: las entradas para el homenaje sinfónico-coral en el centro cultural Nave UNCuyo que se realizó en la noche del jueves, se agotaron en menos de una hora. Para compensar la falta de localidades disponibles, la organización dispuso la instalación de pantallas gigantes en el Paseo Di Benedetto y en la explanada del Auditorio Ángel Bustelo, además de garantizar la transmisión en vivo vía YouTube. El concierto dio comienzo a un fin de semana a todo Serrat en Mendoza, que tendrá como acto central este viernes al mediodía, el reconocimiento de la Universidad de Cuyo con el título de doctor honoris causa por su amplia influencia artística, su compromiso social y su defensa de los derechos humanos. El acto se realiza con la presencia de autoridades académicas, referentes institucionales y personalidades de la provincia invitadas.

El aporte de Joan Manuel Serrat a causas sociales y su impacto en la cultura popular y el mundo académico ocupan un lugar central en el reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo, que destaca su “compromiso social” y el valor de su contribución a la colectividad. Mediante la Resolución 1003/2025, a solicitud de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas, el Consejo Superior formalizó la distinción, subrayando el “mérito político-cultural” de Serrat y su condición de “referente ético y artístico”. El documento resalta la “profunda coherencia” entre la vida y la obra del artista, en sintonía con los principios de la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Entre los argumentos, la universidad enfatiza su defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la ética pública.

Joan Manuel Serrat definió al presidente Milei como alguien "muy expresivo"

Frente a la gran expectativa, la Universidad Nacional de Cuyo, promotora de la llegada de Serrat a la provincia, amplió las alternativas presenciales con formatos tipo picnic alrededor de las pantallas, habilitando el consumo cultural fuera del recinto principal. El dispositivo logístico diseñado para el homenaje no solo responde a la saturación de localidades sino que, en términos de gestión cultural, replica el modelo de experiencia ampliada que buscan grandes recitales y festivales internacionales: proyección simultánea en espacios públicos anexos y cobertura en directo por plataformas digitales.

El sábado 14 a las 19 hs. en el Auditorio ángel Bustelo tendrá lugar la entrevista pública al artista, bajo formato conversatorio y con las 2.000 localidades agotadas. Para este segmento, la organización repite la estrategia de pantallas externas y streaming por YouTube, garantizando que la imposibilidad de acceder a una entrada no impida la participación, y consolidando así un impacto social y territorial ampliado. El carácter masivo y participativo del evento fue subrayado por la propia UNCuyo: “Por su carácter participativo y masivo, el evento amplía el alcance social y refuerza la dimensión educativa y cultural que originó la presencia histórica de Joan Manuel Serrat en Mendoza”, indicó la institución en sus canales oficiales.

Más allá del calendario protocolar y el despliegue técnico, la visita de Serrat incorpora un objetivo solidario. El acceso a la entrevista abierta el sábado requería canjear el comprobante digital de ingreso por una donación de leche larga vida, que será recolectada por voluntarios de la universidad y gestionada por el Banco de Alimentos de la provincia. Las donaciones beneficiarán a una red de comedores y entidades comunitarias de la provincia: Jardín Maternal Manaslu, Merendero Manitos Unidas, Asociación Civil Niños sin Frío, Cooperativa Los Triunfadores, Comedor de Barrio Inmaculada, Abrazos en el Bajo, Creer que se Puede y Yo sí te Creo.

[Fotos: capturas de pantalla canal de YouTube UNCUYO]