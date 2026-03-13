Cultura

El arte digital de David Hockney transforma la Serpentine Gallery de Londres en un paseo por la campiña francesa

La exposición ‘Un año en Normandía’ revela cómo el artista británico reinterpreta la naturaleza y el tiempo con nuevas perspectivas sobre la experiencia y la observación en el arte contemporáneo

El pintor británico David Hockney, uno de los artistas vivos más cotizados del mundo, inauguró en Londres Un año en Normandía, su última muestra en la que explora el paso de las distintas estaciones del año en la región francesa de Normandía entre 2020 y 2021.

La exposición en la Galería Serpentine, presentada anteriormente en París, llega a la capital británica para exhibir el gran mural de 70 metros de largo compuesto por más de 100 pinturas digitales en las que se muestran primavera, verano, otoño e invierno en la campiña normanda.

El director artístico de la Serpentine, Hans Ulrich Obrist, señaló que Hockney, de 88 años y que no asistió en persona, busca que el visitante camine, “pero que luego tenga que doblar la esquina y descubrir cosas nuevas constantemente”, según explicó para esta nota.

El pintor se mudó a Francia en 2018 y durante el confinamiento por la pandemia creó muchas pinturas de manera digital mientras se encontraba al aire libre y que más tarde combinó en esta muestra.

A principios de 2020 el mundo se detenía por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, Hockney continuó observando lo que le rodeaba y plasmándolo en esta impresionante obra de arte.

Las herramientas de pintura digital le permitieron reflejar la esencia de cada escena y los cambios de luz al aire libre con precisión y de forma inmediata.

La muestra presenta también Otros pensamientos sobre pintura, una serie de cinco bodegones y cinco retratos pintados al óleo muy íntimos, en la que se observan las personas que lo rodean a diario, su equipo y sus amigos más cercanos.

Tras casi seis décadas de carrera, David Hockney continúa explorando el lenguaje artístico fusionando lo figurativo y lo abstracto a través de bodegones, retratos y con un enorme friso panorámico que invita a reflexionar profundamente sobre el paso del tiempo.

