Cultura

La vigencia de Juan José Sebreli: “Decía que todos los movimientos revolucionarios toman idiotas útiles”

Marcelo Gioffré, amigo y albacea del pensador, estuvo en Infobae en vivo hablando de “Revoluciones”, el libro póstumo de un intelectual cuestionador y polémico

Guardar
En Infobae en Vivo se analiza la figura y el pensamiento de Juan José Sebreli. Su albacea, Marcelo Gioffré, cuenta detalles de su último trabajo, el libro 'Revoluciones', y comparte anécdotas sobre la genialidad del escritor

La anécdota dice muchas cosas. La cuenta el escritor Marcelo Gioffré -amigo y albacea del pensador Juan José Sebreli- en Infobae en en vivo: “Una vez, ya en los años setenta, Sebreli estaba en una reunión en la casa del hijo de Coronatto Paz -director de cine- en una casona por ahí por la calle Las Heras, y estaba (el escritor) Manuel Puig y, entre otros, estaba Rodolfo Galimberti, (líder montonero). Entonces, en un momento se está por ir, ya harto Sebreli, y cuando va a cerrar la puerta del ascensor lo corre Galimberti y le dice: “Vos, que inventaste esto del peronismo revolucionario, tenés que venir con nosotros”. Y entonces Sebreli, cerrando las puertas del ascensor, que todavía en aquella época eran de tijera, responde “Cuando El Viejo (por Perón) vuelva, a los primeros que van a matar va a ser a ustedes”.

Gioffré se acercó al canal de streamoing de Infobae porque el legado intelectual de Juan José Sebreli vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública argentina tras la publicación de su ensayo inédito Revoluciones, editado tras la muerte del pensador, que ocurrió en noviembre de 2024. El libro revisa los grandes procesos revolucionarios del siglo XX y XXI y examina el papel del intelectual comprometido en la historia argentina y en el debate contemporáneo.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Sebreli, ensayista, sociólogo y figura destacada del pensamiento argentino, fue fundador del Frente de Liberación Homosexual y crítico incluso de los movimientos en los que participaba. “Fundó el Frente de Liberación Homosexual en los años setenta. Fue existencialista, y siempre crítico incluso de los movimientos que él mismo integraba”, recuerda el periodista Gonzalo Sánchez. “Hablar con él era como estar frente a una cátedra, con una velocidad de reflexión muy amplia. Siempre sentí que este hombre sabía, y nosotros no”.

El intelectual Juan José Sebreli.
El intelectual Juan José Sebreli. (Adrian Escandar)

El libro Revoluciones y la figura de Sebreli -sostuvo Gioffé- mantienen actualidad en la Argentina porque aportan una mirada crítica, incómoda y lúcida sobre la política y la sociedad. Sebreli desmitificó ideas aceptadas desde ambos extremos ideológicos, cuestionó la narrativa dominante sobre las revoluciones y defendió la independencia del pensamiento, dejando un legado que sigue generando debate entre generaciones.

Gioffré destaca el carácter genuino y personal de Revoluciones: “No es un refrito ni nada. Esto fueron clases que él dio en el mejor momento de su carrera, en el 96 y 97. Estaba sepultado, como una ciudad de Troya”. Señala además la amplitud de miras del libro: “Es un ensayo sobre todas las revoluciones, empezando por las dos grandes revoluciones burguesas y lo que él llama la tercera, que es la revolución rusa. Eso parece una herejía”.

El análisis de las revoluciones según Sebreli

El planteamiento de Sebreli sobre la Revolución Rusa resulta disruptivo. “La revolución rusa, para Sebreli, tuvo también el tránsito de una economía feudal a una capitalista. Desaparecen las clases, ¿no? Hay una clase alta que vendría a ser la nomenclatura y una clase baja que es todo el resto de la gente.”

Según Gioffré, Sebreli desmitifica los conceptos clásicos, apoyándose en la terminología de la época: “En vez de llamarla ‘clase alta’, la llamaba ‘burocracia’ o ‘casta’. También la llamó ‘casta’, porque esa palabra la inventó León Trotsky”.

Juan José Sebreli con Mauricio
Juan José Sebreli con Mauricio Macri y Marcelo Gioffré.

El ensayo remarca que la Revolución Rusa no eliminó las desigualdades. “En el capitalismo, alguien perdía el trabajo y se iba a otro lado. Acá no solo había un solo empleador, sino que cuando perdía el trabajo quedaba en un índice y no lo tomaba en ningún otro lado. La clase alta, la nomenclatura, podía tener hasta dos propiedades”.

Sebreli, a través de su análisis, muestra la recurrencia de traiciones a los sectores radicalizados por parte de las propias revoluciones. “Inevitablemente todos los movimientos revolucionarios toman idiotas útiles. En la revolución china con Chiang Kai-shek, que era nacionalista, por orden de los rusos se incorporan los comunistas, y después los terminan matando a todos. Así pasa sucesivamente en la Revolución Francesa, en la Inglesa y también en la Argentina actual”.

Otro aspecto fundamental es la crítica a la visión economicista del éxito revolucionario. “El éxito de una revolución, sea la que sea, por izquierda o por derecha, tiene que ser siempre económico. Si no hay éxito económico, la revolución fracasa”.

Intelectuales, herejía y compromiso en la obra de Sebreli

Gioffré analiza el vínculo de Sebreli con el poder y subraya su independencia crítica: “Se llevaba mal con todos los gobiernos: con el peronismo, con el frondizismo, con la Revolución Libertadora. Incluso estuvo preso”.

Al profundizar en el tema, distingue tres tipos de intelectuales: “Uno es el orgánico, que responde siempre al poder y justifica todo lo que hace el gobierno. Después está el de la torre de marfil, que se mantiene al margen. Y finalmente está el intelectual comprometido, que es el que se juega siempre. Ese fue Sebreli”.

El diputado nacional, Fernando Iglesias,
El diputado nacional, Fernando Iglesias, y el entonces secretario de cultura, Pablo Avelluto, entregan el diploma del premio Alberdi al intelectual argentino Juan José Sebreli en 2018

Gioffré menciona las posturas incómodas de Sebreli en el escenario político argentino. “Apoyó a López Murphy en el grupo Malva, a Lilita Carrió, a Macri en algún momento. Decía: ‘Me gusta la socialdemocracia europea, Felipe González, Tony Blair apoyado por Anthony Giddens, pero eso no existe en la Argentina’”.

Su actitud heterodoxa y la toma de posiciones fuera de la ortodoxia le valieron críticas, sobre todo desde la izquierda: “La izquierda, a la que de algún modo pertenecía, porque siempre se definió como un liberal de izquierda, y así me defino yo también. Apoyar a Macri era considerado una herejía. La pagó caro, y este libro recompone su figura en un sentido más totalizador”.

Vigencia del pensamiento de Juan José Sebreli en la Argentina actual

En “Revoluciones”, Sebreli expone su papel de desmitificador y su capacidad para examinar críticamente las corrientes políticas y culturales desde adentro. “Fue parte de la nueva izquierda en los 60, con Buenos Aires: vida cotidiana y alienación, Eva Perón: aventurera o militante, Mar del Plata: el ocio represivo. Todo atravesado por la influencia de la primera Escuela de Frankfurt, la de Adorno y Horkheimer”.

El libro aborda una mirada crítica sobre otros procesos socioculturales: “Cuando aborda la revolución estudiantil de los años 60, destroza a todo el mayo del 68 porque terminan exactamente en lo contrario de lo que habían propuesto”.

Para Gioffré, Revoluciones se ubica entre las obras principales de Sebreli. “Diría que está en el top tres de la producción sebreliana. Analiza la política del siglo XX de un modo espectacular”. La vigencia reside en su capacidad para poner en diálogo el pasado y el presente: “Hay como un déjà vu en muchas cosas que son bastante evidentes para quienes lo hemos vivido. Para la nueva generación, la experiencia parece nueva, y eso es rentable para el poder, aunque esté condenado a repetir viejos fracasos”.

La discusión entre las distintas escuelas de pensamiento y la constante tensión entre debates filosóficos y consignas políticas muestran que el legado de Sebreli sigue inspirando cuestionamientos y replanteos en el panorama argentino.

-

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Juan José SebreliArgentinaPensamiento CríticoRevoluciones SocialesMarcelo GiofféInfobae en vivo

Últimas Noticias

Con Capital, el evento boutique de Córdoba, comienza el calendario de ferias argentino

La segunda edición del encuentro reúne a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México, entre el 12 y el 15 de marzo, en Distrito Capitalinas

Con Capital, el evento boutique

Selva Almada, la escritora que convirtió al litoral argentino en uno de los territorios más potentes de la literatura actual

La autora entrerriana visitó Infobae en Vivo y habló sobre su proceso creativo, la influencia del paisaje y los mitos del litoral en su obra. Además, reflexionó sobre la oralidad, las tradiciones del interior y el proyecto Salvaje Federal, con el que impulsa la literatura de las provincias

Selva Almada, la escritora que

Barbra Streisand, Palma de Oro honorífica en el próximo Festival de Cannes

La creadora de inolvidables películas y canciones será distinguida en Francia junto a figuras legendarias como Robert de Niro y Meryl Streep, lo que reafirma su lugar en la cima del espectáculo mundial

Barbra Streisand, Palma de Oro

Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

La muestra ‘Sueños y culpas’ en el espacio ArtexArte, exhibe una serie de impactantes imágenes concebidas y realizadas por la artista visual española, presidente de Magnum Photos

Cristina de Middel llega a

El cine internacional gana cada vez más lugar en los Oscar

En la próxima gala de los premios, películas en español, portugués y noruego logran doce candidaturas fuera del apartado internacional, que consolidan esa revolución global que comenzó con ‘Roma’ y ‘Parasite’ en ediciones anteriores

El cine internacional gana cada
DEPORTES
Cómo se definirá la plaza

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Se llevó a cabo la

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

INFOBAE AMÉRICA

La revista Forbes ubicó a

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos

Descubrieron miles de genes microbianos desconocidos en el Océano Antártico