La vigencia de Juan José Sebreli: “Decía que todos los movimientos revolucionarios toman idiotas útiles”

En Infobae en Vivo se analiza la figura y el pensamiento de Juan José Sebreli. Su albacea, Marcelo Gioffré, cuenta detalles de su último trabajo, el libro 'Revoluciones', y comparte anécdotas sobre la genialidad del escritor

La anécdota dice muchas cosas. La cuenta el escritor Marcelo Gioffré -amigo y albacea del pensador Juan José Sebreli- en Infobae en en vivo: “Una vez, ya en los años setenta, Sebreli estaba en una reunión en la casa del hijo de Coronatto Paz -director de cine- en una casona por ahí por la calle Las Heras, y estaba (el escritor) Manuel Puig y, entre otros, estaba Rodolfo Galimberti, (líder montonero). Entonces, en un momento se está por ir, ya harto Sebreli, y cuando va a cerrar la puerta del ascensor lo corre Galimberti y le dice: “Vos, que inventaste esto del peronismo revolucionario, tenés que venir con nosotros”. Y entonces Sebreli, cerrando las puertas del ascensor, que todavía en aquella época eran de tijera, responde “Cuando El Viejo (por Perón) vuelva, a los primeros que van a matar va a ser a ustedes”.

Gioffré se acercó al canal de streamoing de Infobae porque el legado intelectual de Juan José Sebreli vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública argentina tras la publicación de su ensayo inédito Revoluciones, editado tras la muerte del pensador, que ocurrió en noviembre de 2024. El libro revisa los grandes procesos revolucionarios del siglo XX y XXI y examina el papel del intelectual comprometido en la historia argentina y en el debate contemporáneo.

Sebreli, ensayista, sociólogo y figura destacada del pensamiento argentino, fue fundador del Frente de Liberación Homosexual y crítico incluso de los movimientos en los que participaba. “Fundó el Frente de Liberación Homosexual en los años setenta. Fue existencialista, y siempre crítico incluso de los movimientos que él mismo integraba”, recuerda el periodista Gonzalo Sánchez. “Hablar con él era como estar frente a una cátedra, con una velocidad de reflexión muy amplia. Siempre sentí que este hombre sabía, y nosotros no”.

El intelectual Juan José Sebreli. (Adrian Escandar)

El libro Revoluciones y la figura de Sebreli -sostuvo Gioffé- mantienen actualidad en la Argentina porque aportan una mirada crítica, incómoda y lúcida sobre la política y la sociedad. Sebreli desmitificó ideas aceptadas desde ambos extremos ideológicos, cuestionó la narrativa dominante sobre las revoluciones y defendió la independencia del pensamiento, dejando un legado que sigue generando debate entre generaciones.

Gioffré destaca el carácter genuino y personal de Revoluciones: “No es un refrito ni nada. Esto fueron clases que él dio en el mejor momento de su carrera, en el 96 y 97. Estaba sepultado, como una ciudad de Troya”. Señala además la amplitud de miras del libro: “Es un ensayo sobre todas las revoluciones, empezando por las dos grandes revoluciones burguesas y lo que él llama la tercera, que es la revolución rusa. Eso parece una herejía”.

El análisis de las revoluciones según Sebreli

El planteamiento de Sebreli sobre la Revolución Rusa resulta disruptivo. “La revolución rusa, para Sebreli, tuvo también el tránsito de una economía feudal a una capitalista. Desaparecen las clases, ¿no? Hay una clase alta que vendría a ser la nomenclatura y una clase baja que es todo el resto de la gente.”

Según Gioffré, Sebreli desmitifica los conceptos clásicos, apoyándose en la terminología de la época: “En vez de llamarla ‘clase alta’, la llamaba ‘burocracia’ o ‘casta’. También la llamó ‘casta’, porque esa palabra la inventó León Trotsky”.

Juan José Sebreli con Mauricio Macri y Marcelo Gioffré.

El ensayo remarca que la Revolución Rusa no eliminó las desigualdades. “En el capitalismo, alguien perdía el trabajo y se iba a otro lado. Acá no solo había un solo empleador, sino que cuando perdía el trabajo quedaba en un índice y no lo tomaba en ningún otro lado. La clase alta, la nomenclatura, podía tener hasta dos propiedades”.

Sebreli, a través de su análisis, muestra la recurrencia de traiciones a los sectores radicalizados por parte de las propias revoluciones. “Inevitablemente todos los movimientos revolucionarios toman idiotas útiles. En la revolución china con Chiang Kai-shek, que era nacionalista, por orden de los rusos se incorporan los comunistas, y después los terminan matando a todos. Así pasa sucesivamente en la Revolución Francesa, en la Inglesa y también en la Argentina actual”.

Otro aspecto fundamental es la crítica a la visión economicista del éxito revolucionario. “El éxito de una revolución, sea la que sea, por izquierda o por derecha, tiene que ser siempre económico. Si no hay éxito económico, la revolución fracasa”.

Intelectuales, herejía y compromiso en la obra de Sebreli

Gioffré analiza el vínculo de Sebreli con el poder y subraya su independencia crítica: “Se llevaba mal con todos los gobiernos: con el peronismo, con el frondizismo, con la Revolución Libertadora. Incluso estuvo preso”.

Al profundizar en el tema, distingue tres tipos de intelectuales: “Uno es el orgánico, que responde siempre al poder y justifica todo lo que hace el gobierno. Después está el de la torre de marfil, que se mantiene al margen. Y finalmente está el intelectual comprometido, que es el que se juega siempre. Ese fue Sebreli”.

El diputado nacional, Fernando Iglesias, y el entonces secretario de cultura, Pablo Avelluto, entregan el diploma del premio Alberdi al intelectual argentino Juan José Sebreli en 2018

Gioffré menciona las posturas incómodas de Sebreli en el escenario político argentino. “Apoyó a López Murphy en el grupo Malva, a Lilita Carrió, a Macri en algún momento. Decía: ‘Me gusta la socialdemocracia europea, Felipe González, Tony Blair apoyado por Anthony Giddens, pero eso no existe en la Argentina’”.

Su actitud heterodoxa y la toma de posiciones fuera de la ortodoxia le valieron críticas, sobre todo desde la izquierda: “La izquierda, a la que de algún modo pertenecía, porque siempre se definió como un liberal de izquierda, y así me defino yo también. Apoyar a Macri era considerado una herejía. La pagó caro, y este libro recompone su figura en un sentido más totalizador”.

Vigencia del pensamiento de Juan José Sebreli en la Argentina actual

En “Revoluciones”, Sebreli expone su papel de desmitificador y su capacidad para examinar críticamente las corrientes políticas y culturales desde adentro. “Fue parte de la nueva izquierda en los 60, con Buenos Aires: vida cotidiana y alienación, Eva Perón: aventurera o militante, Mar del Plata: el ocio represivo. Todo atravesado por la influencia de la primera Escuela de Frankfurt, la de Adorno y Horkheimer”.

El libro aborda una mirada crítica sobre otros procesos socioculturales: “Cuando aborda la revolución estudiantil de los años 60, destroza a todo el mayo del 68 porque terminan exactamente en lo contrario de lo que habían propuesto”.

Para Gioffré, Revoluciones se ubica entre las obras principales de Sebreli. “Diría que está en el top tres de la producción sebreliana. Analiza la política del siglo XX de un modo espectacular”. La vigencia reside en su capacidad para poner en diálogo el pasado y el presente: “Hay como un déjà vu en muchas cosas que son bastante evidentes para quienes lo hemos vivido. Para la nueva generación, la experiencia parece nueva, y eso es rentable para el poder, aunque esté condenado a repetir viejos fracasos”.

La discusión entre las distintas escuelas de pensamiento y la constante tensión entre debates filosóficos y consignas políticas muestran que el legado de Sebreli sigue inspirando cuestionamientos y replanteos en el panorama argentino.

