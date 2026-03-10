“Las acuarelas prodigiosas”, un homenaje a las mujeres que nunca se rinden

“Un homenaje a las mujeres invisibles que viven, luchan, sueñan, fallan, transmutan y que, como el mar, nunca se rinden”. Así reza el último párrafo de la contratapa de Las acuarelas prodigiosas, de la periodista y escritora Silvia Cordano, editado por Desiderata.

El gancho de la nueva publicación es la tendencia healing fiction pero enfocado a las mujeres y sus problemáticas. “Soy una mujer que habita entre dos siglos e imagina con el corazón. A pesar de ser una persona hiper conectada, mi corazón es analógico”, dice la autora mientras conversamos en un pintoresco bar de Buenos Aires.

La autora, de larga cabellera negra y ojos enormes, habla pausado, con dulzura y se atreve a ir al hueso, cuando se trata de hablar de su libro. Será por eso que el slogan es: anímate a sumergirte en las profundidades de tu propio mar. “Habita lo diverso, lo caótico, lo auténticamente humano. Empatiza, interpela y conecta desde lo humano y vulnerable, en estos tiempos tan rápidos e impersonales, casi como un acto de resistencia. Para mí, muchas veces la resistencia no habla desde el ruido ni necesita violencia, simplemente existe desde la autenticidad, con dignidad belleza y verdad”.

Para la periodista, con 28 años de experiencia en medios y comunicación, la obra es parte de un proyecto personal y simbólico profundo, frente a la pregunta: ¿Cómo vivir sin volverse piedra? “Venía de atravesar un proceso personal de sanación interior, donde me preguntaba a mí misma ¿Cuándo regresaría a la vida después de esta pérdida y así poder seguir adelante? Cuando aprendemos a mirarnos a los ojos, aparece nuestra humanidad más auténtica. Por eso, las historias fueron emergiendo de las profundidades, como formas de sanar. Como esas acuarelas del título. Me apasiona visibilizarlas. Además, me identifico con cada una de estas historias. También hay un poco de mí en cada una de ellas”.

La portada del libro 'Las Acuarelas Prodigiosas' de Silvia Cordano

La publicación es una serie de cuentos cortos, amalgamados en un mix de estilos literarios que actualmente son tendencia en el mundo: feel good y healing fiction (ficción sanadora). “Me gusta volcar en mis escritos los claroscuros de la vida, porque la danza de la vida se mueve entre claroscuros y matices. Pienso que el libro tiene más de healing fiction que de feel good y las historias se desarrollan en diferentes partes del mundo, con el mar como hilo conductor”.

Los temas que abarcan las historias de la antología son múltiples y variados, pero siempre relacionados al palpitar cotidiano de las personas. “Nos hablan de volver a encontrarse y florecer desde adentro. Hay amor, desamor, reinvención, salud mental y depresión sonriente. También soledad en la era de la comunicación, duelos, edadismo, amor en la tercera edad, el poder de los sueños, la pasión, los mandatos y la insatisfacción”, asegura la autora.

Así, Las acuarelas prodigiosas nos invitan a sumergirnos en las profundidades de nuestro propio mar y descubrirnos. “El libro transmite mensajes de superación y resiliencia y se enfoca en la belleza de los procesos más que en el final feliz, típico del feel god japonés. El concepto es como un abrazo cercano, un canto a la vida y al lujo prodigioso de estar vivos. Todos tenemos una historia, un dolor y una verdad.”

Silvia Cordano

Y cuando le pregunto acerca del mar, como el hilo rojo que une todos los cuentos, la conductora del programa “Efímera y eterna”, en Radio Nacional, me responde: “La idea nació en el mar. En cada relato, el océano se convierte en un espejo que refleja la esencia humana y las profundidades de nuestro ser. A través de las historias que emergen de mares, en diversas partes del mundo, se pone en valor la valentía, el amor y la lucha de mujeres que, como el océano, son magia, fuerza y delicadeza. Mujeres listas para fallar, abandonando el miedo a equivocarse y entregándose a la vida de la manera más honesta, en un mundo que te empuja al consumo, al éxito y a las pantallas. Encuentran magia en lo efímero. Y ahí, es donde te tocan el alma justo cuando creías que no quedaba más por sentir. El sentimiento, la complejidad y profundidad de sus aguas, captura la esencia de cada historia. Lo duro y lo blando. La calma y el caos. La dualidad del mar que enseña que está bien sentirse alborotada, es parte del fluir. Está bien flotar, está bien derramarse. A fin de cuentas, se trata de ser flexible, como el agua. La piedra aguanta, el agua transforma”.

Para generar una experiencia inmersiva, la publicación propone una playlist que sirve como banda de sonido mientras leemos y cada relato dura lo que un video de Tik-Tok. “Trabajo sobre la apertura de todos los sentidos posibles. Uso todas las herramientas a mi alcance para mi proceso creativo. Sueño como en cine. Escribo como en cine. No concibo la vida sin música”.

La publicación ya se presentó en la Semana de la cultura argentina en Miami, organizado por el Centro Cultural Argentino en Florida, en la librería Quade Books, del Aventura Mall y en Mar del Plata, en enero, en el Hotel Konke. También en el Consulado Argentino, en Miami, en febrero, en el ciclo “Escritoras Argentinas historias sin fronteras”, junto a 4 escritoras más, con diferentes temáticas. La semana pasada se presentó en la librería Dain, de Palermo. También está disponible en todas las librerías de Buenos Aires. La bellísima ilustración de tapa es de Cecilia Ferreres, que lidera una comunidad de mujeres y plasmó en sus dibujos su proceso de cáncer de mama, pintando una acuarela de una mujer que emerge o que tiene el agua al cuello, sin dejar de mirar hacia adelante.

(Fuente)

“Cuando abrimos un libro, la soledad desaparece. Es un poco trillado decirlo, pero quise plasmar ese abrazo literario en este libro, ese ‘aquí estamos, somos nosotras, nos pasa lo mismo, no juzgamos. Estamos’. Hemos estado buscando en otros lugares lo que antes resolvíamos mirándonos a los ojos. Creo que este libro ejercitó en mí justamente eso: la gimnasia de volver a mirar a los ojos, de buscar todo el arte y contenido en una mirada”.

¿Quién es Silvia Cordano?

Nació en Argentina y es periodista, con más de 28 años de trayectoria, en la dirección de medios de comunicación. Actualmente se desempeña como consultora en comunicación estratégica, imagen y asuntos públicos. Participa activamente en asociaciones que promueven los derechos de las mujeres y es mentora de mujeres líderes. Es miembro de FOPEA (Foro de periodistas de Argentina), Asociación Marianne (mujeres franco argentinas líderes en su campo de acción). Además, es coautora del libro Nuestras Mujeres de Malvinas, a 4 décadas de la guerra, conductora del podcast: “La pasión es el motor”, en Infobae y conductora del programa: “Efímera y eterna”, en Radio Nacional.