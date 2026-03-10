Cultura

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Sus premiadas novelas y relatos impulsaron la renovación de la literatura latinoamericana e influyeron en la voz narrativa de nuevos autores

La muerte de Alfredo Bryce Echenique, escritor considerado uno de los grandes exponentes de la literatura peruana y del boom latinoamericano, se produjo este martes en Lima a los 87 años. El fallecimiento fue confirmado por la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa, entidades que destacaron su influencia y relevancia para las letras hispanoamericanas desde la segunda mitad del siglo XX.

Alfredo Bryce Echenique fue un autor central en la narrativa latinoamericana contemporánea, ampliamente reconocido por obras como “Un mundo para Julius”. Su partida representa el cierre de una etapa para la literatura de habla hispana, debido a su capacidad para explorar temas como la identidad, la memoria, el exilio y los conflictos familiares, consolidándose como una figura clave del panorama cultural en Perú y América Latina.

La noticia provocó abundantes expresiones de pesar en el mundo cultural. “Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, señaló la Casa de la Literatura Peruana, según recogió la agencia EFE.

Alfredo Bryce Echenique fue parte de la renovación de la literatura latinoamericana. (Andina)

Desde la Cátedra Vargas Llosa, el escritor y periodista Alvaro Vargas Llosa manifestó su “enorme pesar” por la muerte de Bryce, a quien calificó como “uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas”. En la misma línea, el narrador Jorge Eduardo Benavides expresó: “No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo; fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones”, de acuerdo con declaraciones difundidas por EFE.

Trayectoria, premios y legado de Bryce Echenique

Bryce Echenique inició su carrera literaria tras formarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Obtuvo reconocimiento internacional con la colección de relatos “Huerto Cerrado”, que recibió una mención honrosa en el Premio Casa de las Américas en 1968. Más tarde, su novela “Un mundo para Julius” lo consolidó como narrador internacional.

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, humor y reflexión. . (Andina)

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Literatura (1972), el Premio Nacional de Narrativa de España (1998), el Premio Planeta y el Premio Grinzane Cavour en Italia, ambos otorgados en 2002. También fue galardonado con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2012, distinciones que consolidaron su posición como figura central de las letras hispanoamericanas.

Compartió generación con Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, quienes junto a Bryce conformaron una referencia ineludible de la narrativa peruana y latinoamericana del siglo XX. Su producción, que abarca novelas, cuentos, ensayos y crónicas, trató no solo la cotidianidad limeña sino también procesos históricos que marcaron al Perú contemporáneo.

El último deseo de Alfredo Bryce Echenique

En una de sus últimas entrevistas, Bryce Echenique manifestó su voluntad de ser incinerado y que sus cenizas fueran arrojadas al mar de La Punta, en el Callao., Lima. Según recogió Infobae Perú, el escritor reveló: “Me gustaría que me incineren y me echen al mar de La Punta. He pasado momentos de creación extraordinarios, aislado del mundo, escribiendo”.

Bryce subrayó la importancia personal y creativa de ese lugar: “La Punta es el sitio donde me quedaba hasta cinco meses escribiendo. Apenas salía a bañarme al mar en la mañana y me encerraba a escribir”, afirmó a Infobae Perú. Aunque su familia no ha detallado las ceremonias póstumas ni el cumplimiento de este deseo, la relación profunda del autor con el mar y La Punta quedó reflejada en sus palabras.

La obra de Alfredo Bryce Echenique permanece como referente fundamental, abriendo caminos para nuevas generaciones de lectores y autores y manteniendo vigente su aporte único a la reflexión y a la emoción literaria en el mundo hispanohablante.

