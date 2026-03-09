Cultura

Una provincia de Canadá retira “1984″ y “El cuento de la criada” de las escuelas

Una disposición impulsada por grupos conservadores ha generado la salida masiva de ejemplares que incluyen adaptaciones de obras literarias y series, restringiendo aún más el acceso de los estudiantes a ciertos textos

La provincia canadiense de Alberta
La provincia canadiense de Alberta retiró versiones gráficas de '1984' y 'El cuento de la criada' de las escuelas públicas por cumplir una nueva normativa de censura de contenido sexual

Las versiones gráficas de libros como 1984, de George Orwell, o El cuento de la criada, de Margaret Atwood, fueron retiradas de las escuelas públicas de la provincia canadiense de Alberta en cumplimiento de una nueva normativa que obliga a ocultar obras de literatura que contienen representaciones explícitas de actividades sexuales.

Al menos 240 títulos fueron retirados de las bibliotecas de las escuelas públicas de Alberta, según datos del Centro de Libertad de Expresión (CLE) de la Universidad Metropolitana de Toronto dados a conocer este lunes.

El centro señaló que en 2025, los consejos escolares de Canadá recibieron 262 solicitudes de impugnación de libros en sus bibliotecas, y que 240 procedieron de Alberta a consecuencia de la nueva ley local. Pero el CLE también señaló que no todas las impugnaciones son públicas, por lo que el número de libros retirados puede ser mayor.

“Lo especialmente destacable es que 240 de las 262 impugnaciones en bibliotecas escolares (el 92%) fueron resultado de la orden ministerial en Alberta, y los 240 libros cuestionados fueron retirados de las escuelas, lo que la convierte en la mayor prohibición de libros en la historia de Canadá”, explicó el CLE en un informe.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que además de los libros de Orwell y Atwood, las novelas gráficas de series de televisión o películas como A Game of Thrones, The Walking Dead, Firefly y V for Vendetta, además de versiones de la guerra de Troya, también fueron censurados.

El Gobierno conservador de Alberta anunció en 2025 que prohibiría novelas gráficas en las bibliotecas escolares por su contenido sexual a iniciativa del grupo religioso ultraconservador Action4Canada.

La orden, que entró en vigor el 5 de enero de este año, señaló que “la autoridad escolar debe garantizar que los materiales literarios escolares que contengan cualquier representación visual explícita de un acto sexual no sean accesibles ni estén disponibles para niños o estudiantes en una escuela”.

Los libros con contenido sexual no explícito, en los que el acto sexual no es descrito de forma detallada, solo estarán disponibles para los estudiantes de décimo grado (entre 15 y 16 años).

Tras conocer la orden de Alberta de censurar su libro, Atwood reaccionó en agosto con su humor característico y señaló en las redes sociales: “Hola, niños. El cuento de la criada (el libro, no la serie) ha sido prohibido en Edmonton. ¡No lo lean, se les quemará el pelo! Cojan uno ahora antes de que quemen en público los libros".

Fuente: EFE.

