Cultura

Portugal despide con honores al escritor António Lobo Antunes en una emotiva ceremonia en Lisboa

En un día de luto nacional, el reconocido autor portugués recibió el último adiós de familiares, figuras políticas, amigos del mundo literario e hinchas del Benfica, el club de su vida

Guardar
El funeral de António Lobo
El funeral de António Lobo Antunes reúne a figuras políticas y culturales en el Monasterio de los Jerónimos, Lisboa

Portugal, en luto nacional, dio este sábado su último adiós al escritor António Lobo Antunes, fallecido el jueves a los 83 años de edad, en una misa funeral celebrada en el Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa. A la ceremonia, que comenzó sobre las 12 del mediodía (hora local) y que duró cerca de dos horas, acudió su familia, así como referentes de la política nacional, como el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el líder del partido ecologista Livre, Rui Tavares.

También marcaron presencia, entre otros, los escritores portugueses Rui Cardoso Martins y Afonso Reis Cabral, y el psiquiatra Daniel Sampaio, uno de los integrantes de la comisión que realizó la primera investigación a gran escala de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica en Portugal. Tras finalizar la misa, durante la cual no se permitió el acceso a la prensa, el féretro con los restos mortales de Lobo Antunes fue transportado a un vehículo fúnebre, para ser posteriormente trasladado para su entierro, según la prensa local, al Cementerio lisboeta de Benfica, barrio en el que el escritor pasó su infancia.

En su traslado de la iglesia al coche, los presentes cantaron el himno del club de fútbol Benfica, del que el este referente de las letras portuguesas fue seguidor durante su vida.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, Lobo Antunes estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonial, lo que marcó de manera decisiva su obra. Su primer libro, Memória de Elefante fue publicado en 1979, mismo año en el que lanzó Os Cus de Judas (En el culo del mundo), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.

El escritor António Lobo Antunes,
El escritor António Lobo Antunes, referente de la literatura portuguesa, falleció a los 83 años e inspiró un día de luto nacional

Su vasta bibliografía incluye novelas como Ontem não te vi em Babilónia (Ayer no te vi en Babilonia); O meu nome é Legião (Mi nombre es legión); O arquipélago da insónia (El archipiélago del insomnio); Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar? (¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?); Sôbolos rios que vão (Sobre los ríos que van), Comissão das lágrimas (Comisión de las lágrimas), o O tamanho do mundo’(El tamaño del mundo).

Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, recibió en cambioi numerosos reconocimientos, como el prestigioso Premio Camões en 2007. Tras anunciar su fallecimiento, el grupo editorial Leya, que publicó numerosos libros del escritor en Portugal, anunció el jueves que en abril publicará un libro inédito de poesía. Por otro lado, el gobierno anunció que, con motivo de su fallecimiento, declaraba día de luto nacional este sábado y que se le iba a otorgar a título póstumo el Gran Collar de la Orden de Camões, la máxima insignia de la literatura portuguesa.

Fuente: EFE

[Fotos: Blas Díaz/EFE; José Manuel Ribeiro/AFP]

Temas Relacionados

Antonio Lobo AntunesPortugalLiteraturaUltimas noticias AméricaLiteratura portuguesa

Últimas Noticias

Maggie Gyllenhaal reescribe a Mary Shelley: así es ‘¡La Novia!’, una mujer monstruosa en el cine contemporáneo

La película rehace el mito de Frankenstein y sitúa a los personajes clásicos en escenarios modernos, abordando una nueva identidad femenina a través de innovadores recursos visuales y narrativos

Maggie Gyllenhaal reescribe a Mary

“A nadie le importan”: Timothée Chalamet desata debate mundial tras ironizar sobre el ballet y la ópera

Un comentario viral del actor candidato al Oscar durante una charla, encendió una oleada de respuestas. Y la Ópera de Seattle promociona un descuento para sus funciones con el código “Timothee”

“A nadie le importan”: Timothée

El grupo gallego Luar Na Lubre celebra cuatro décadas de música con shows en Buenos Aires, Rosario y Córdoba

La emblemática formación, reconocida por su contribución a la difusión de la cultura de su tierra en el mundo, inicia su gira argentina el martes 10 con un recital en La Trastienda

El grupo gallego Luar Na

El debate existencial sobre la inteligencia artificial, en dos incisivos documentales

‘Deepfaking Sam Altman’ y ‘The AI Doc’ abordan el vertiginoso avance tecnológico desde la perspectiva de escépticos y entusiastas, con temores y promesas para el futuro

El debate existencial sobre la

Quentin Tarantino sigue posponiendo su última película: su próximo proyecto será en el teatro británico con una comedia de enredos

El director ya desechó un proyecto cinematográfico que ha acabado cayendo en las manos de David Fincher y Netflix

Quentin Tarantino sigue posponiendo su
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

“No hay dónde esconderse”: la fuerte autocrítica del jefe de Alpine tras la mala clasificación de Colapinto y Gasly en el GP de Australia de la F1

El plan del Chacho Coudet de cara al debut oficial como DT de River Plate ante Huracán

Estos son los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 y quién gana hasta 70 millones de dólares al año

TELESHOW
Llamas, cactus y paisajes de

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

La confesión de Luana a Zunino después de dejar a su novio en vivo en Gran Hermano

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

La furia del manager de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: “¿Quién se cree que es?“

INFOBAE AMÉRICA

La moda salvadoreña será exhibida

La moda salvadoreña será exhibida en Nueva York, Colombia y Marruecos en 2026

Esto es lo que debe hacer si pierde su pasaporte de Estados Unidos durante un viaje al extranjero

EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán

Maggie Gyllenhaal reescribe a Mary Shelley: así es ‘¡La Novia!’, una mujer monstruosa en el cine contemporáneo

La magia del azúcar y la música salvadoreña: lo que se vive en la Feria de la Panela de Apastepeque