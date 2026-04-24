Cuáles son las consultoras que mejor predijeron al dólar, la inflación y otras variables económicas argentinas en 2025

El equipo de Invecq Consulting obtuvo el primer puesto en la clasificación general de los FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de los FocusEconomics Analyst Forecast Awards, se reconoció a los equipos y consultoras que lograron las proyecciones más precisas sobre el dólar, la inflación y otras variables económicas argentinas en 2025. Estos premios internacionales valoran el trabajo de firmas y especialistas que, según la organización, analizan y predicen los principales indicadores macroeconómicos de más de cien países y 27 commodities, abarcando variables como Producto Bruto, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, desempleo, balance fiscal y cuenta corriente.

FocusEconomics publica todos los meses su encuesta en la que muestra el consenso del mercado en cuanto a las expectativas de las principales variables económicas.

El ranking correspondiente a 2025, difundido por FocusEconomics, posicionó en el podio a consultoras de amplia trayectoria en el mercado local, así como a equipos de análisis de bancos y firmas internacionales. La distinción se sumó al reconocimiento obtenido el año anterior por otros protagonistas del sector privado argentino.

Ganadores en la categoría general de 2025

La consultora Invecq Consulting encabezó la clasificación general de pronosticadores en 2025, un logro que le permitió alcanzar el primer puesto por segunda vez en tres años, de acuerdo a lo señalado por su fundador y director, Esteban Domecq. El ranking de la categoría general quedó así:

Primer puesto: Invecq Consulting (Research Team)

Segundo puesto: FIEL (Nicolás Peña, Guillermo Bermúdez)

Tercer puesto: LCG (Florencia Iragui, Melisa Sala)

La lista de ganadores incluyó equipos de consultoría que suman experiencia en el análisis y la anticipación de tendencias económicas, tanto locales como internacionales.

Esteban Domecq, fundador y director de Invecq

Las mejores proyecciones por indicador en 2025

FocusEconomics premió a los siguientes equipos y firmas por su precisión en los principales indicadores macroeconómicos de Argentina durante 2025:

Desempleo:

- Primer puesto: Moody’s Analytics (Juan Pablo Fuentes)

- Segundo puesto: Quantum Finanzas (Research Team)

- Tercer puesto: LCG (Florencia Iragui, Melisa Sala)

Producto Interno Bruto (PIB):

- Primer puesto: OJF & Asociados (Research Team)

- Segundo puesto: Oxford Economics (Mauricio Monge)

- Tercer puesto: FIEL (Nicolás Peña, Guillermo Bermúdez)

Inflación:

- Primer puesto: Analytica Consultora (Research Team)

- Segundo puesto: Invecq Consulting (Research Team)

- Tercer puesto: Quantum Finanzas (Research Team)

Tipo de cambio:

- Primer puesto: Invecq Consulting (Research Team)

- Segundo puesto: LCG (Florencia Iragui, Melisa Sala)

- Tercer puesto: BBVA Research (BBVA Research)

Balance fiscal:

- Primer puesto: Econométrica (Ramiro Castiñeira)

- Segundo puesto: Quantum Finanzas (Research Team)

- Tercer puesto: LCG (Florencia Iragui, Melisa Sala)

Cuenta corriente:

- Primer puesto: Ecolatina (Research Team)

- Segundo puesto: Quantum Finanzas (Research Team)

- Tercer puesto: FIEL (Nicolás Peña, Guillermo Bermúdez)

Los premios tuvieron un alcance global y evaluaron la labor de más de 50 consultoras y bancos que participaron en la competencia para Argentina, según especificó Domecq en declaraciones a la prensa.

Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, remarcó la importancia de este reconocimiento en el contexto profesional de la consultora. “Es la segunda vez en tres años (la anterior fue en 2023) que Invecq queda en el primer puesto como la mejor consultora en materia de proyecciones económicas entre más de 50 consultoras y bancos que participan de Focus. Es un gran logro, y una distinción que refleja y premia el profesionalismo, la excelencia y la calidad técnica de todo el equipo de Invecq, que tiene la difícil tarea de analizar, comprender y predecir la economía argentina. Para mí es una enorme satisfacción y orgullo por todo el trabajo que venimos realizando en los últimos años; liderando un equipo al cual siempre le destacan su dedicación, esfuerzo, rigurosidad y profesionalismo.”

Moody’s Analytics, Analytica Consultora y OJF & Asociados lideraron los rankings en desempleo, inflación y PIB respectivamente en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Invecq Consulting se consolidó como uno de los más consistentes en la elaboración de pronósticos, repitiendo presencia en los primeros puestos en distintas variables. Otras consultoras como Quantum Finanzas y LCG también lograron posiciones destacadas en más de una categoría, lo que evidenció la diversidad de enfoques y metodologías dentro del sector privado argentino.

Consultoras premiadas en 2024

En la edición anterior de los FocusEconomics Analyst Forecast Awards, correspondiente a 2024, la categoría general distinguió a Eco Go como la consultora que obtuvo el primer puesto, seguida por MAP y Banco de Galicia. Además de esos reconocimientos principales, el listado de ganadores para ese año incluyó a diversos equipos y especialistas que se destacaron en variables específicas como el PIB, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, el balance fiscal y la cuenta corriente.

En 2024, EMFI encabezó el ranking por sus proyecciones sobre el PIB, mientras que Econométrica alcanzó el primer lugar tanto en pronósticos de inflación como en otras categorías relevantes. Banco de Galicia se posicionó entre los mejores en estimaciones sobre el tipo de cambio y la tasa de interés, y Quantum Finanzas recibió distinciones en más de un indicador, incluyendo la tasa de interés y el balance fiscal. La lista de premiados se completó con equipos como FIEL, MAP, Itaú Unibanco, BancTrust & Co., FMyA, Econosignal, Empiria Consultores y Oxford Economics.

Varias de las consultoras que ocuparon puestos de liderazgo en 2024, entre ellas Banco de Galicia, Quantum Finanzas y FIEL, también integraron los primeros lugares en la edición siguiente. Este patrón refleja la continuidad de equipos locales y filiales internacionales en el podio, y una competencia marcada por la diversidad de enfoques y la participación tanto de firmas nacionales como extranjeras.

FocusEconomics describió estos galardones como premios anuales que reconocen a los pronosticadores más precisos en indicadores clave de la economía de cada país. El proceso incluyó la comparación de proyecciones y datos reales, y la participación de decenas de equipos y bancos en cada edición. El reconocimiento al profesionalismo, la excelencia y la calidad técnica formó parte del criterio de selección utilizado por la organización.