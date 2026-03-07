Cultura

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Antes de presentarse en París, la cantante española recorre su trayectoria y sus colaboraciones con grandes nombres de la música iberoamericana. “Aprendo de la energía del otro”, afirma

Alba Flores & Silvia Pérez Cruz - Flores para Antonio

De Rosalía a Residente, muchos son los que la quieren de invitada en sus canciones. Pero la cantante española Silvia Pérez Cruz hace años que brilla con luz propia y lleva su música melódica por los escenarios de medio mundo. La artista catalana, que hace apenas unos días recibió el Goya del cine español a la mejor canción original en el documental Flores para Antonio, se prepara para su concierto este domingo en el Olympia, el templo de la chanson francesa en París. “Es mi sueño”, dice Pérez Cruz, de 43 años, sobre este concierto con el que quiere celebrar tres décadas dedicadas a la música.

“Digo tres décadas porque una vez hablaba con Joan Manuel Serrat y le pregunté: ‘¿cómo se cuenta una carrera?’ Y me dijo: ‘la primera vez que te pagan’. Y la primera vez que me contrataron tenía 13 años”, recuerda la artista entre risas.

Desde su primer álbum en solitario, 11 de novembre (2012), ha publicado una decena de discos, entre trabajos de versiones y temas propios, en los que abraza desde el flamenco a la canción latinoamericana, pasando por el jazz, el fado o la música más experimental. Sus conciertos surcan varios continentes, y el público viaja de un lado al otro del Atlántico con temas como “Alfonsina y el mar”, la habanera “Vestida de nit” o “Pequeño vals vienés”, la versión de Enrique Morente del clásico de Leonard Cohen sobre un poema de Federico García Lorca.

Silvia Pérez Cruz y Alba
Silvia Pérez Cruz y Alba Flores posan tras recibir el Goya a Mejor Canción Original por 'Flores para Antonio', en la 40º edición de los Premios Goya (Foto: Lorena Sopêna / Europa Press)

Con Rosalía, una señal

El azar ha hecho que este concierto en el Olympia tenga lugar una semana antes que el inicio de la gira, también en Francia, de otra gran cantante catalana... Rosalía. Amigas desde hace tiempo, con similitudes en el inicio de sus carreras, las dos artistas comparten el gusto por cantar en varios idiomas y descubrir otros estilos. Pérez Cruz, 10 años mayor que Rosalía, es en cierta manera uno de los muchos referentes en la carrera de la autora de Lux, en dónde Pérez Cruz participa en “La rumba del perdón”.

Hablando del origen de la colaboración, cuenta que hace un año soñó que Rosalía “estaba grabando un disco con una orquesta sinfónica, con aires de [Enrique] Morente y algún bajo eléctrico”. Le escribió esto a su amiga y ésta le contestó: “¡Guau, Silvia, es que es lo que estoy haciendo!”, en alusión a su nuevo álbum en preparación. Unos meses después, Rosalía la volvió a llamar para decirle que había sido como “una señal” y que quería que estuviera en una canción que iba a hacer con la cantaora Estrella Morente (hija de Enrique).

Silvia Pérez Cruz se prepara
Silvia Pérez Cruz se prepara para celebrar 30 años de carrera con un concierto en el emblemático Olympia de París

Con René Pérez, conocido como Residente, trabajó en el tema “313”, del álbum que sacó en 2024 el puertorriqueño, una persona “muy generosa, hermosa”. El video del tema, donde también participó la actriz Penélope Cruz, ganó un Grammy Latino. La lista de los dúos que ha formado la cantautora catalana incluye además a Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y un largo etcétera. “Es como si cada artista te saca a bailar y te enseña un paso nuevo de ti”, explica de todas estas colaboraciones. “Aprender la energía del otro en el escenario es un aprendizaje muy directo”.

Silvia Pérez Cruz comenta siempre orgullosa el origen artístico de su familia, con un padre, ya fallecido, músico de habaneras, y una madre que tenía una escuela de arte donde se mezclaban todas las disciplinas. De ahí le viene, asegura, su interés por todas las artes, ya sea la danza, el teatro o el cine, donde ha ganando varios premios por sus temas musicales. Todas son “herramientas para contar las emociones que tú sientes”, dice. “Tú vas siendo un resumen de pedazos de cosas que conoces personalmente y musicalmente”, remata.

Fuente: AFP

