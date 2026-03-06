“Inaceptable”: el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia desata polémica en Europa

El regreso de Rusia a la Bienal de Venecia genera críticas desde distintos gobiernos europeos

Las críticas aumentaron este viernes ante la decisión de la Bienal de Venecia de permitir que Rusia participe en su prestigiosa exposición global de arte por primera vez desde la invasión a Ucrania en 2022. El gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó su oposición a la inclusión. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, fue más allá en su disconformidad y escribió en X que la decisión de “desplegar la alfombra roja para la oscura diplomacia cultural de Rusia es aborrecible”.

Además, un grupo multipartidista de legisladores europeos publicó una carta dirigida a los organizadores de la Bienal condenando la inclusión de Rusia como “inaceptable”. “Tal decisión corre el riesgo de otorgar legitimidad a un régimen responsable de la violencia actual y dañará inevitablemente la reputación y posición moral de la propia Bienal”, escribieron.

En los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Bienal —una de las principales instituciones culturales de Italia— prohibió la asistencia de cualquier persona vinculada al gobierno ruso en la edición de ese año. Rusia también estuvo ausente en el siguiente evento de 2024. Sin embargo, figura en la lista de participantes nacionales para la exposición de 2026, que se celebrará de mayo a noviembre.

La Fundación Bienal tomó la decisión de readmitir a Rusia de manera independiente, pese a la oposición del gobierno de Italia

La Fundación de la Bienal confirmó el miércoles la participación de la Federación Rusa en su 61ª Exposición Internacional de Arte. “En respuesta a las comunicaciones y solicitudes de participación de distintos países, La Bienal de Venecia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte”, expresó la organización en un comunicado publicado el miércoles. “La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un lugar de diálogo, apertura y libertad artística, fomentando las conexiones entre los pueblos y las culturas, con la esperanza permanente de que cesen los conflictos y el sufrimiento.”

El presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, que asumió el cargo en marzo de 2024, dijo que habían invitado a personas “de todas las zonas de guerra, para que compartan sus perspectivas”. “Creemos que donde hay arte, hay diálogo”, declaró al diario La Repubblica.

Artistas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia —estrecho aliado de Moscú que permitió el uso de su territorio en la invasión— estarán en Venecia, al igual que otros de Irán, Israel y Estados Unidos. Buttafuoco ha recibido críticas por su cercanía con el gobierno de extrema derecha de Meloni, que lo nombró en el cargo. Pero Roma, que ha apoyado firmemente a Ucrania, criticó la decisión de readmitir a Rusia.

El presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, asegura que la edición 2026 dará voz a artistas de zonas de guerra, incluyendo Rusia y Ucrania

Un comunicado oficial del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales precisó que la Fundación de la Bienal de Venecian decidió de manera “completamente autónoma” invitar a Rusia a la edición de 2026, sin intervención alguna por parte del gobierno italiano. El ministerio remarcó que la postura del Ejecutivo continúa siendo crítica respecto a la presencia rusa en el contexto actual.

Esta situación deja en evidencia la amplia autonomía estatutaria de la Biennale, que históricamente ha gestionado sus actividades artísticas con independencia. Frente a ello, el gobierno percibe la inclusión de Rusia como una cuestión simbólicamente compleja, especialmente en el marco de la guerra en Ucrania. El desencuentro tomó forma pública cuando Pietrangelo Buttafuoco sugirió, en declaraciones a diversos medios, que el tema se había abordado con el ministro Alessandro Giuli, insinuando la existencia de un debate institucional sobre la participación rusa. No obstante, el Ministerio de Cultura desmintió de inmediato esa versión.

Desde el inicio, Buttafuoco había defendido la apertura de la Bienal a todos los países, argumentando que Venecia debe mantenerse como un ámbito global de debate y una suerte de “ONU de las artes”, donde las tensiones políticas no justifiquen la exclusión cultural. Según él, la Bienal representa un espacio de coexistencia simbólica, propicio para que incluso los países enfrentados continúen dialogando a través del arte.

Con información de: AFP

[Fotos: Biennale di Venezia; REUTERS/Louisa Gouliamaki]