El regreso de Rusia a la Bienal de Venecia marca un cambio en el panorama cultural internacional

La inclusión de un pabellón en la edición 2026 del evento artístico refleja intentos recientes de Moscú por superar su aislamiento, aunque persisten opiniones divergentes sobre su participación

En 2024, Rusia prestó su pabellón de la Bienal de Venecia a Bolivia en lugar de participar en el evento (Foto: Casey Kelbaugh para The New York Times)

Rusia albergará un pabellón en la Bienal de Venecia de este año, el evento artístico más importante del mundo, la última señal de la voluntad del país de poner fin a su estatus de paria en la vida cultural y deportiva mundial en medio de la guerra en Ucrania.

Un comunicado de prensa emitido el miércoles por los organizadores de la bienal incluyó a Rusia entre los países participantes en el evento de este año. Presentará el espectáculo El árbol tiene sus raíces en el cielo, en el que participarán al menos 38 artistas y músicos, según el comunicado.

El equipo de la bienal de Rusia no respondió de inmediato a una solicitud de entrevista, pero Mikhail Shvydkoy, representante especial del presidente Vladmir V. Putin para la cooperación cultural internacional, dijo a ArtNews el martes que la participación del país en la bienal era “una prueba más de que la cultura rusa no está aislada y que los intentos de ‘cancelarla’, llevados a cabo durante los últimos cuatro años por las élites políticas occidentales, no han tenido éxito”.

Aunque los organizadores de la bienal nunca prohibieron la presencia de Rusia, el país no ha aparecido desde la invasión de Ucrania en 2022. Poco después del inicio de la guerra, los dos artistas rusos que debían representar al país en la edición de ese año se retiraron, argumentando que “no hay lugar para el arte cuando civiles mueren bajo el fuego de los misiles, cuando ciudadanos ucranianos se esconden en refugios y cuando los manifestantes rusos son silenciados”.

Rusia tampoco participó en la bienal de 2024, cediendo en su lugar su gran pabellón, en una ubicación privilegiada en los Jardines de la Bienal, a Bolivia. Durante el evento, que este año se celebra del 9 de mayo al 22 de noviembre, los países presentan exposiciones en pabellones nacionales junto con una gran muestra colectiva de obras de arte seleccionadas por un curador independiente.

Una portavoz de la bienal declinó una solicitud de entrevista. Sin embargo, el comunicado de prensa afirmó que el evento “rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte”.

El Ministerio de Cultura de Ucrania no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves, pero Ksenia Malykh, una de las curadoras del pabellón de Ucrania en la bienal de este año, dijo en un mensaje de WhatsApp que el regreso de Rusia a Venecia era el último ejemplo de su uso del arte “como arma en la guerra de la información”.

Malykh afirmó que la exposición bienal de Ucrania incluiría una escultura de un ciervo que fue retirada de un parque público en el este del país para evitar daños durante los combates. La exposición se titula Garantías de Seguridad, añadió, en parte en referencia a las peticiones de Ucrania de más ayuda a otras naciones en la guerra.

Exposición de la Bienal de Ucrania de 2024. Un curador de su pabellón denunció este año el regreso de Rusia como un ejemplo de su uso del arte “como arma en la guerra de la información” (Foto: Casey Kelbaugh para The New York Times)

La reciente ausencia de Rusia en Venecia había acentuado la sensación de aislamiento cultural internacional del país. En 2022, el Festival de la Canción de Eurovisión expulsó a Rusia, y los museos europeos suspendieron la cooperación con sus socios en Moscú y San Petersburgo. Pero esto ha empezado a cambiar durante el último año, con estrellas rusas apareciendo en los Oscar y cantando en importantes teatros de ópera.

El año pasado, Rusia también intentó recuperar su alcance internacional reviviendo un concurso de canciones de la época de la Guerra Fría para que actuara como rival de Eurovisión, con competidores que representaban a países como China, India y Sudáfrica.

Los organismos deportivos internacionales también han comenzado a allanar el camino para el regreso de Rusia. Los atletas compiten bajo la bandera rusa en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia este mes, y el Comité Olímpico Internacional planea celebrar reuniones en los próximos meses que podrían anunciar el regreso de Rusia a los Juegos Olímpicos tras una prohibición de un año debido al dopaje estatal.

Varios altos funcionarios del Comité Olímpico han hablado abiertamente de querer que Rusia regrese al grupo, y Paulo Zampolli, representante especial del presidente Trump para asociaciones globales, dijo el mes pasado a The New York Times: “Creo que el deporte es para todos”.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, también está impulsando el regreso de Rusia a eventos como la Copa Mundial, a la que el país fue excluido debido a la guerra en Ucrania. En febrero, Gianni Infantino, presidente de la organización, declaró a la prensa que estaba “en contra de las prohibiciones”, ya que, según él, “generan más odio”.

La presencia de Rusia en la Bienal de Venecia —en una exposición que según Shvydkoy contará con músicos, poetas y filósofos de Rusia y otros países, incluidos Argentina y Mali— probablemente generará controversia.

Pussy Riot, el colectivo artístico disidente ruso, dijo en un comunicado de prensa que Moscú debería “esperar resistencia” en Venecia.

Fuente: The New York Times

