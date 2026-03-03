Juan Reos, Mariano Benavente y Alberto Sassani abren la temporada de muestras de la Casa del Bicentenario

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura tres exposiciones de arte contemporáneo en Buenos Aires con entrada gratuita para todo el público. Las muestras de Reos, Benavente y Sassani ofrecen un recorrido diverso por las nuevas tendencias del arte argentino actual

La Casa Nacional del Bicentenario presenta tres exposiciones de artistas contemporáneos que exploran nuevos lenguajes visuales y proponen una revisión de los vínculos entre obra y público. Desde el viernes 6 de marzo, Juan Reos, Mariano Benavente y Alberto Sassani exhibirán sus trabajos en distintos espacios del edificio de Riobamba 985.

La inauguración, prevista para las 18:30, reúne propuestas que abarcan instalación, pintura y dibujo, y abre al público de manera gratuita. La iniciativa busca ofrecer recorridos diversos y reflexivos sobre la producción artística actual.

Juan Reos presenta Álbum de motivos, una selección de 62 dibujos en tinta sobre papel, cada uno acompañado por un título. La muestra, instalada en el microespacio de la planta baja, funciona como un archivo abierto de imágenes recurrentes en la obra del artista: escenas, figuras y situaciones que conforman un imaginario personal.

Como parte de la misma exhibición, durante el período expositivo, los dibujos serán retirados de la sala y entregados al público en varias activaciones, el 21 de marzo y el 18 y el 25 de abril, una dinámica que transforma la muestra y desarma progresivamente el archivo inicial. “Las imágenes se alejan de una lógica de acumulación o intercambio mercantil y entran en una forma de circulación marcada por el acto de dar”, se detalla en el anuncio. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 26 de abril.

Mariano Benavente, por su parte, expone Ceremonias para el fin de un verano en el cuarto piso. La serie reúne pinturas al óleo de mediano y gran formato, en las que ramos de flores comparten espacio con objetos culturales como libros, discos y fotografías. El proyecto explora la convivencia entre lo efímero y lo duradero a través de escenas en las que el paso del tiempo y la experiencia íntima adquieren centralidad.

Benavente señala que sus pinturas reproducen motivos conocidos, pero encuentran su singularidad en el proceso pictórico, marcado por la tensión entre el intento de copia y la aparición de errores y desvíos. La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 10 de mayo.

En el tercer piso, Alberto Sassani exhibirá La fragilidad como estructura, una instalación de sitio específico construida a partir de fotoperformance, objetos realizados en impresoras 3D y bastidores de madera, cartulina y papel. El montaje parte de operaciones elementales como cortar y plegar tiras de cartulina americana, que se convierten en soporte de una investigación sobre la paradoja de la fragilidad como sostén.

Las obras, que se despliegan entre lo pictórico y lo escultórico, generan un entramado de tensiones y vacíos, y reflexionan sobre la capacidad de lo efímero para sostenerse. El recorrido por la muestra está habilitado hasta el 10 de mayo.

Sobre los artistas

Juan Reos nació en Buenos Aires en 1983. Es artista visual y docente graduado en Artes Visuales con especialización en Pintura por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su trabajo se presentó en espacios de Argentina, Brasil, Francia, Portugal y Uruguay, y fue distinguido con el Primer Premio del Concurso Itaú de Artes Visuales en 2018 y el Premio Adquisición del Salón Nacional de Rosario en 2025. Actualmente reside en Buenos Aires y ejerce como docente en la UNA.

Mariano Benavente nació en Buenos Aires en 1968. Participó en talleres y clínicas de análisis de obra, y realizó exposiciones individuales y colectivas en diversas instituciones y ferias de arte. Integró el proyecto audiovisual TBF – The Black Future Project, y participó en presentaciones en museos y galerías como el Museo Nacional de Bellas Artes, Ruth Benzacar y la Casa Nacional del Bicentenario, entre otras.

Alberto Sassani, nacido en Buenos Aires en 1976, se formó en pintura, escultura y artes escénicas. Entre 2008 y 2016 gestionó Perro Verde, espacio pionero en Chacarita, y desde 2015 desarrolla una exploración material y formal centrada en la recuperación de materiales y la experimentación tecnológica. Sus obras participaron en muestras del Centro Cultural Recoleta, Pasaje 17, ArteBa y otros espacios, y forman parte del colectivo autogestionado La Gran Paternal.

*Las tres exposiciones pueden visitarse de miércoles a domingos entre las 15 y las 20 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, CABA, con entrada libre y gratuita.

Fuente y fotos: gentileza prensa de la Casa Nacional del Bicentenario.