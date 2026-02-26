Cultura

Park Chan-wook, director de " Old Boy", presidirá el jurado del Festival de Cannes

Será la primera vez que un surcoreano dirija el selecto grupo que selecciona el filme ganador de la Palma de Oro

Park Chan-wook, director de " Old Boy", presidirá el jurado del Festival de Cannes (REUTERS/Caroline Brehman/File Photo)

El director surcoreano Park Chan-wook, ganador del Gran Premio del Festival de Cannes en 2004 por Old Boy será el presidente del jurado en la edición de este año, que se celebrará el próximo mes de mayo.

El Festival de Cannes anunció este jueves en un comunicado que Park Chan-wook con el resto del jurado serán los encargados de elegir el 23 de mayo la Palma de Oro, que sucederá a la de Un simple accident del cineasta iraní Jafar Panahi, que se la llevó el pasado año.

Los organizadores destacaron que es la primera vez que un surcoreano tendrá esa responsabilidad y señalaron que este realizador, que tiene en su haber una docena de películas, se caracteriza por un trabajo “visceral, subversivo, barroco”.

Será la primera vez que un surcoreano dirija el selecto grupo que selecciona el filme ganador de la Palma de Oro (REUTERS/Daniel Cole)

“La creatividad de Park Chan-wook, su control visual y su tendencia a capturar las múltiples pulsiones de mujeres y hombres con destinos extraños han ofrecido al cine contemporáneo momentos antológicos”, señalaron la presidenta del Festival de Cannes, Iris Knobloch, y el delegado general, Thierry Frémaux.

Después de ‘Old Boy’, el director surcoreano también resultó galardonado en el Festival de Cannes en 2009, con el Premio del Jurado por Thirst, ceci est mon sang; y en 2022 por Decision to Leave.

Fuente: EFE

Tip de ortografía del día:

