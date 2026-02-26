Olga de Amaral deslumbra en el Malba con una muestra que recorre 6 décadas de arte textil

Malba inaugura la exposición “Cuerpo textil”, la primera gran retrospectiva de Olga de Amaral en América Latina, que reúne más de cincuenta piezas y recupera seis décadas de experimentación visual y material de la artista colombiana.

La muestra, curada por María Amalia García y Marie Perennès, marca el inicio de las celebraciones por los veinticinco años del museo y sitúa la práctica textil en un lugar central del arte contemporáneo regional.

Pocas trayectorias como la de Olga de Amaral han desafiado los límites de la técnica y el género en Latinoamérica. “Cuerpo textil” es el primer gran esfuerzo regional por reunir y contextualizar su obra, articulando etapas centrales como los Entrelazados, los Muros tejidos, las Estelas y las Brumas, y abriendo un diálogo sobre la materialidad contemporánea del textil.

El recorrido abarca desde los años 60 hasta la primera década de los 2000, presentando obras provenientes de colecciones públicas y privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York. Es la ocasión, por primera vez en treinta años, de recorrer el impacto de Amaral como figura pionera, cuya inscripción en el arte contemporáneo desplaza la pregunta sobre los límites del arte textil y hace de cada pieza un espacio liminar entre pintura, escultura y arquitectura.

El gesto curatorial enfatiza cómo la artista incorpora en cada trabajo la tradición textil andina y materiales vernáculos como la lana y la crin de caballo, pero readaptados desde una perspectiva inquieta por la espacialidad, el cuerpo y sus resonancias antropológicas. Así, lo ancestral y lo moderno conviven en piezas que exploran la humanidad del textil más allá de la geografía.

Por primera vez, el público puede ver los trabajos de diseño de indumentaria de Amaral, en particular las mantas guajiras, además de un catálogo inédito que reúne material de archivo original sobre la circulación e impacto de su producción internacionalmente y en el propio continente.

El equipo curatorial, junto a Casa Amaral y la Fundación Cartier de París, articula esta exposición con la investigación sobre las vinculaciones de la artista en los campos de la arquitectura y la intervención de espacios públicos, documentando de manera exhaustiva las conexiones entre procesos creativos, redes artísticas y contexto sociocultural.

Nacida como Olga Ceballos Vélez en Bogotá el 14 de junio de 1932, Amaral es un referente global que reside todavía en su ciudad natal. Tras formarse en Dibujo Arquitectónico en el Colegio Mayor de Cundinamarca, partió a Estados Unidos en 1952 para especializarse en textiles en la reconocida Cranbrook Academy of Art, cercana a Detroit.

Los primeros reconocimientos internacionales llegan en los 60, como profesora de la Haystack Mountain School of Crafts en Maine y, sobre todo, con su inclusión en la colectiva Wall Hangings del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). En 1970, su muestra individual Woven Walls en el entonces Museo de Artes y Diseño de Nueva York marcó otro hito. Tras una estadía europea entre Barcelona y París, regresó a Colombia, donde representó a su país en la Bienal de Venecia en 1986 y obtuvo su primera retrospectiva nacional en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1993.

A lo largo de su carrera ha realizado cerca de cien exposiciones individuales y ha sido invitada a más de cien exposiciones colectivas en instituciones de prestigio internacional. El alcance de su obra queda claro en su presencia en veinticuatro colecciones permanentes, entre ellas la del Banco de la República, el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, el MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, y el Museo de Arte Moderno de Kyoto.

Entre las novedades más destacadas del evento, el catálogo que acompaña la exposición reúne por primera vez material inédito de archivo, ofreciendo un recurso clave para investigadores y público general sobre la circulación continental y global de la producción de Amaral: “Ponemos a disposición por primera vez material de archivo vinculado a la carrera y la circulación de la producción de Amaral a nivel local e internacional”, señala la publicación curatorial.

La muestra también enfatiza el rol pionero de la artista en la arquitectura y el diseño textil latinoamericano: “La investigación busca presentar la inscripción de la artista en sus contextos, registrando sus vinculaciones artísticas, sus intervenciones en la arquitectura y su rol pionero en el continente en relación con la práctica textil”.

La exposición podrá visitarse en el Nivel 2, Sala 5 del Malba hasta el 11 de mayo.