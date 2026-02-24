Cultura

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en el filme "Lincoln in the Bardo"

El protagonista de 'Forrest Gump' dará vida al icónico presidente estadounidense en una película que combinará animación y live action, bajo la dirección de Duke Johnson y la producción de su propio sello Playtone

Tom Hanks protagoniza y produce
Tom Hanks protagoniza y produce la adaptación cinematográfica de 'Lincoln in the Bardo', interpretando a Abraham Lincoln por primera vez en su carrera

Tom Hanks interpretará al expresidente estadounidense Abraham Lincoln en la adaptación cinematográfica del libro Lincoln in the Bardo.

La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de Forrest Gump será productor del filme junto con su sello Playtone, según informó este lunes el medio especializado Variety.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de EEUU.

Visitantes de la Galería Nacional
Visitantes de la Galería Nacional de Retratos pasan junto a una pintura a tamaño natural del presidente Abraham Lincoln, recientemente instalada por el artista W.F.K. Travers (REUTERS/Kevin Lamarque)

Saunders adaptará su novela de 2017 junto al director Duke Johnson (Anomalisa) quien dirigirá y producirá el proyecto.

Lincoln in the Bardo, cuya producción corre a cargo de Starburns Industries y se llevará a cabo en Londres, se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar “temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable” a través de un conjunto de personajes, “vivos y muertos, históricos e inventados”, de acuerdo con la revista especializada.

Fuente: EFE.

Foto: Reuters/ Sarah Meyssonnier (archivo).

