El valor de la diversidad en la escuela, según Flavia Pittella: “No hay nada más difícil que enseñar a leer y escribir a un chico”

Flavia Pittella resaltó la complejidad que representa para los maestros enseñar a leer y escribir en aulas diversas de la escuela

En Infobae en vivo, la crítica literaria Flavia Pittella subrayó la complejidad y la riqueza de abordar la diferencia en el ámbito escolar a través de los libros. “No hay nada más difícil, y en esto tenemos que lograr revertir la mirada que tenemos de los maestros, que enseñarle a alguien a leer y escribir. Ustedes imagínense tener 25 nenes en un aula a los que les tenés que enseñar a leer y a escribir. Es muy difícil”, afirmó la especialista, resaltando la dimensión desafiante de la tarea docente.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Federico Mayol y Facundo Kablan, Pittella presentó la selección de la “pila de libros” del mes y puso el acento en la función social de la literatura infantil. “Me gusta siempre empezar con algún libro infantil. Y en este caso quiero empezar con un libro que me parece que es muy necesario. Se llama ‘No me sale’. Es la historia de un niño al que las letras le salen en espejo y los amigos...”, introdujo Pittella, haciendo referencia a la obra de Magdalena Fleitas.

El desafío de la diversidad en el aula, según la literatura

Pittella profundizó en la trama de “No me sale” y remarcó la sensibilidad con la que la autora aborda la dislexia sin nombrarla: “Lo que va haciendo Magdalena maravillosamente es describir lo que le pasa a un niño que tiene dislexia, sin nombrar la palabra nunca, no es necesario nombrarla para entender. Los niños son normativos. Cuando vas a una escuela, a un aula, a los nenes no les gusta que le salgas de la norma”.

La columnista señaló: “Hay muchas técnicas, hay muchos modelos, hay mucho trabajo, hay mucho estudio, hay mucha investigación y hay mucha profesión detrás de un maestro que enseña a leer y escribir”. Para Pittella, el gran desafío de la docencia radica en poder acompañar los distintos ritmos y necesidades de cada niño y en socializar las diferencias como parte de la normalidad. “Lo que hace Magdalena en este libro es contar todo ese contexto. ¿Qué le pasa a los compañeritos frente a un amigo que no sabe leer y escribir o que le cuesta? ¿Qué le pasa a la seño? ¿Por qué la seño le da más bolilla? ¿Y cómo socializar eso para que todos se acompañen y se ayuden y que todo el mundo avance a su nivel y que nadie se retrase por el otro, pero no dejar atrás a nadie?”, explicó.

Durante la charla, surgieron paralelismos con el corto animado de Disney “Flota” y la serie “Atypical”, que abordan el tema de aceptar la diferencia. Pittella sostuvo: “A los nenes hay que trabajar mucho porque como son normativos, cuando salta una diferencia, hay que trabajarla en el aula para ser solidarios, para entender al otro. Todo eso se labura en el aula”.

La columna 'Pila de Libros' en Infobae al Mediodía recomendó obras para entender y abrazar la diversidad infantil en la educación (Infobae en Vivo)

Ensayos, periodismo y la vida detrás de los libros recomendados

La columna de Pittella avanzó sobre otros títulos destacados. Recomendó “La realidad absoluta”, de Luis Sagasti, editado por Eterna Cadencia, y lo describió como una invitación a pensar: “Luis parte de una premisa que es que ninguno de nosotros podríamos soportar la realidad absoluta. Nuestra vida está filtrada de manera tal que la realidad no sea absoluta... habla de arte, de cine, de literatura, de eventos históricos importantes, cuya realidad absoluta es muy difícil de manejar”.

Consultada sobre la mejor forma de elegir un libro para regalar, Pittella reveló su método: “Una vez alguien me preguntó cómo decido si recomiendo un libro y cuál es mi secreto: que yo lo compre. Si yo voy, me muevo, voy, lo compro, lo encargo, lo pago, entonces lo recomiendo”.

Entre los títulos de no ficción, la especialista destacó “Didion & Babitz. Dos escritoras en Los Ángeles”, de Lili Anolik, publicado por Penguin Random House. “Joan Didion reconfiguró la forma que tenemos de escribir el periodismo cultural. Eve Babitz convivía con ella en el mismo mundo, pero eran totalmente distintas: fue amante de Jim Morrison, posó desnuda para pintores y en un momento escribe su historia o su biografía y le pide a Joan Didion que sea su editora. Y genera ahí una relación de amor-odio increíble. Se detestan y se lo dicen en cartas y se lo dicen públicamente”, relató.

Pittella definió el libro como “un libro acerca de la psicodelia, del glamour, de la búsqueda del arte, de la transgresión. Pero es un libro sobre todo acerca de cómo nos enfrentamos a la diferencia”.

El poder de la ficción para mezclar realidad y deseo

La última recomendación fue “Posesión”, de Antonia Byatt, editado por Anagrama, una novela que, según Pittella, es imprescindible para quienes aman la literatura y las historias de ficción bien construidas. “Es una chica que es académica, trabaja en Oxford y ella está investigando la vida de una poeta victoriana que se supone que era bastante feminista y esta chica es muy feminista. Se hizo una película con Gwyneth Paltrow en los noventa. Entonces ella está investigando sobre la vida de esta mujer, por qué no fue tan famosa... A la par hay un chico académico en Oxford que está investigando a un famosísimo autor victoriano y en un momento, investigando en la biblioteca, encuentra una carta de amor que este hombre le dedica a la poeta que estudia la chica”, resumió Pittella.

La escritora celebró la llegada de la traducción al español de la obra y subrayó el talento de Byatt para construir universos ficcionales: “Antonia Byatt escribe las cartas y escribe los poemas que se mandaban estos autores en el siglo XIX, que en un momento vos te empezás a preguntar si no existieron de verdad. Porque ella logra dos tonos en el libro, uno que es el tono de los autores y los escritores en el siglo XX, pero cuando te muestra una carta o un poema, está sacado de un archivo del siglo XIX y vos decís: ‘Ah, estos existieron’”.

Pittella concluyó la columna con una reflexión sobre el hábito de la lectura: “Nuevas sociedades en las que más gente lea más tiempo... Umberto Eco tiene una frase muy interesante con respecto a eso, que dice que leer no te hace más inteligente, pero te hace más libre”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich