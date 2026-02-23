Cultura

Seedance, la IA china que desafía a Hollywood

Las principales productoras estadounidenses y asociaciones de protección de derechos han manifestado preocupaciones sobre el uso de material audiovisual que involucra franquicias y personajes conocidos sin autorización previa

Claves del fenómeno Seedance, la IA china de vídeos hiperrealistas que desafía a Hollywood

Un año después de que DeepSeek sacudiera la industria global de la inteligencia artificial (IA) con su chatbot, China vuelve al centro del debate tecnológico con los videos hiperrealistas de Seedance 2.0, la herramienta de video de ByteDance que abre una nueva batalla en el sector y reaviva la controversia sobre derechos de autor en Hollywood.

Desde su lanzamiento este mes, la herramienta ha acaparado titulares, provocado advertencias de la industria cinematográfica estadounidense y reflexiones en el sector audiovisual. Estas son las claves para entender su impacto.

‘Momento Deepseek’

El lanzamiento de Seedance 2.0 ha sido descrito en medios chinos como un nuevo “momento DeepSeek”, en referencia a la irrupción, a comienzos de 2025, del modelo DeepSeek R1, que sorprendió a empresas tecnológicas estadounidenses y agitó los mercados al evidenciar la capacidad china para competir en modelos avanzados de razonamiento a un menor coste.

La prensa local ha resumido la secuencia como “el año pasado fue DS (DeepSeek), este año es SD (Seedance 2.0)”, una fórmula que vincula ambos lanzamientos en torno al Año Nuevo lunar y los presenta como hitos consecutivos en el desarrollo de la IA.

El sello de Bytedance

Seedance lleva la impronta de ByteDance, el gigante tecnológico propietario de TikTok y su aplicación equivalente en China, Douyin. Desde un primer momento, ByteDance ha podido integrar la herramienta en servicios de su ecosistema, con cientos de millones de usuarios en China.

El autor financiero Jin Duan sostuvo en el medio local The Paper que el salto del modelo refleja que la competencia en video generado por IA “ha pasado del algoritmo a la fuerza integral” y que “la hegemonía de la computación está reconfigurando las reglas del sector”, en un contexto en el que la compañía ha intensificado su inversión en infraestructura de computación.

Resultados hiperrealistas

En los días posteriores a su lanzamiento circularon en redes videos generados con Seedance 2.0 que mostraban escenas de apariencia cinematográfica, como una pelea ficticia entre Brad Pitt y Tom Cruise o secuencias de acción con personajes reconocibles de grandes franquicias, que muchos internautas aseguraban no poder distinguir de imágenes reales.

También se viralizaron piezas breves con complejas coreografías, efectos de sonido sincronizados y movimientos de cámara fluidos, desde combates hasta tráilers simulados, que llevaron a algunos creadores a afirmar que el modelo había alcanzado un nivel “de director” en la producción audiovisual.

Impacto en la creación audiovisual

El director chino Jia Zhangke, ganador del León de Oro en Venecia y del premio al mejor guion en Cannes, colaboró con Seedance para producir un corto en el que aparecen dos versiones generadas por IA de sí mismo dialogando y afirmando que “no le preocupa que la tecnología sustituya al cine”, sino “cómo las personas utilizan la tecnología”.

Además, destacó que hoy “ya basta una frase para generar un video con bastante nivel de acabado”.

En la misma línea, Feng Ji, productor del exitoso videojuego Black Myth: Wukong, advirtió de que con herramientas como Seedance “la infancia del AIGC (contenido generado por inteligencia artificial) ha terminado”.

Hacia la producción a escala

Más allá de la viralidad inicial, firmas financieras chinas han apuntado a un posible punto de inflexión en la producción audiovisual.

Para Huatai Securities, Seedance avanza hacia una “creación controlable” que podría facilitar su integración en procesos profesionales de producción.

Mientras, BOC Securities consideró que el salto del modelo supone pasar de “generar una escena” a “completar una obra”, lo que permitiría escalar la producción de contenidos de forma más rápida, estandarizada y con menores costes estructurales.

Polémica en Hollywood

Desde su lanzamiento, la herramienta ha dado lugar a la difusión en internet de videos con personajes de franquicias como Star Wars y Marvel, lo que llevó a la Motion Picture Association (MPA) y a grandes estudios a denunciar posibles infracciones masivas de derechos de autor.

Disney acusó a ByteDance de facilitar una “biblioteca pirateada” y de incurrir en “apropiación fraudulenta” de propiedad intelectual.

ByteDance respondió que “respeta los derechos de propiedad intelectual” y que está atendiendo las preocupaciones planteadas.

Fuente: EFE.

Foto: EFE/ Salvatore Di Nolfi.

Video: Sara Rodríguez Pachón/ EFE (edición y locución).

