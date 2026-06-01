Cultura

El argentino Leandro Erlich “patea el tablero” de la realidad en una muestra en el Grand Palais

El reconocido artista y figura internacional del arte contemporáneo desafía normas visuales consagradas, llevando su innovadora retrospectiva a un emblemático recinto de París en una apuesta por la participación colectiva

Guardar
Google icon
Leandro Erlich: cómo “patear el tablero” de la realidad para llegar al Grand Palais
Leandro Erlich: cómo “patear el tablero” de la realidad para llegar al Grand Palais

El artista argentino Leandro Erlich, célebre por disolver las fronteras entre la realidad y la ilusión óptica, mostrará sus inmersivas obras en una retrospectiva que le dedica el Grand Palais de París entre el 2 de junio y el 9 de septiembre.

Con su idea de “patear el tablero” de la percepción convencional, el creador de las famosas The Swimming Pool y Bâtiment convertirá el histórico recinto francés en el escenario de sus monumentales instalaciones interactivas, desafiando las leyes de la física y transformando al público en el verdadero protagonista de una experiencia sin precedentes.

PUBLICIDAD

“Este conjunto de obras es tan espontáneo como el encuentro de dos músicos”, resumió Erlich (1973, Buenos Aires).

Después de tres semanas de montaje que requirieron la intervención de 30 colaboradores, la retrospectiva del artista —que vive entre su Buenos Aires natal, Montevideo y París— sorprende por la monumentalidad de algunas de sus creaciones, en las que están muy presentes ascensores, escaleras y cabinas de avión.

PUBLICIDAD

Sorprende por la monumentalidad de algunas de sus creaciones, en las que están muy presentes ascensores, escaleras y cabinas de avión
Sorprende por la monumentalidad de algunas de sus creaciones, en las que están muy presentes ascensores, escaleras y cabinas de avión

Entre ellas destacan Port of Reflections, una estructura metálica con barcos que simulan navegar; Changing Rooms, un juego de espejos misterioso y desconcertante en el que se invita al espectador a adentrarse; y Window and Ladder, compuesta de una gran escalera metálica que desemboca en una ventana suspendida.

Pero también hay espacio para la sutileza, como la maqueta de un proyecto que nunca salió a la luz y que, como lo define el autor, quedó en “una utopía”. Erlich participó a los 21 años en una licitación para construir una réplica del obelisco de la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, pero en el barrio proletario de Boca.

“¿Te imaginas que en París hubiera un proyecto para construir una Torre Eiffel en la periferia ‘roja’ parisina? Así es de transgresor Erlich“, dijo el curador de la muestra, Fabrice Bousteau.

Una transgresión que contiene un mensaje implícito. En el caso del obelisco, es un mensaje social: por qué los grandes monumentos solo pueden estar en las zonas urbanas más privilegiadas.

Leandro Erlich
Le Centquatre, París, 2011 (Crédito: grandpalais.fr)

Un compromiso político y moral que se encuentra en varias de sus obras. Algunas de ellas no están montadas en la retrospectiva por su complejidad, pero hay maquetas y fotografías de las mismas.

Maison fond (La casa que se funde) fue una obra efímera levantada a finales de 2015 frente a la estación de tren con más pasajeros de Europa, la Gare du Nord.

En ella se representa una residencia de unos seis metros de altura cuyos cimientos se van derritiendo. La culpa: el cambio climático.

“Cuando emerge en mi obra algo que tiene que ver con lo social, con lo político o con lo ecológico, no viene de la militancia y sí de una necesidad personal de expresar algo, y de que eventualmente esto tenga la posibilidad de ser compartido”, detalló Erlich.

Para Bousteau, el del argentino es un arte “muy democrático porque le llega a todo el mundo”.

Imagen KW3P5G3SAFAO5JAFV4NYWML6TA

“Tengan la edad que tengan, tanto a un niño como a una persona de muy avanzada edad. Y también da igual la cultura. Me llama mucho la atención ver que la reacción ante las obras de Leandro es la misma en Japón, en Argentina o en París“, indicó el curador.

Un cariz universal y popular que trasluce de la manera más inesperada. El hueco de las escaleras que comunica el primer piso con el segundo de la exposición del Grand Palais es en sí una obra.

En ella, Erlich busca sumergir al visitante en un paseo por un bloque de viviendas a través del sonido: música, narraciones de partidos de fútbol, conversaciones.

Una espontaneidad que pretende romper moldes, como, en un símil musical, han hecho artistas como Manu Chao, concedió el argentino. “Es también un tipo de creación muy libre, donde uno se despoja y busca patear el tablero respecto a su propia disciplina”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

CulturaLeandro ErlichArteGrand PalaisArt argentino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La adaptacion de la bilogía Enfrentados de Mercedes Ron: “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”

El fenómeno editorial detrás de esta apuesta impulsa el crecimiento de narrativas juveniles y conecta a nuevos públicos con historias de transformación y romance

La adaptacion de la bilogía Enfrentados de Mercedes Ron: “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”

La Sala Leopoldo Lugones celebra los 50 años de “Taxi Driver” con funciones especiales

La legendaria película de Martin Scorsese regresa al corazón de Buenos Aires para ser disfrutada en cuatro pasadas que prometen emocionar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones cinéfilas

La Sala Leopoldo Lugones celebra los 50 años de “Taxi Driver” con funciones especiales

“El caníbal de la fiesta“: horas y horas de reescritura y la historia de un hijo que transiciona en su madre muerta

El autor de esta novela que acaba de publicar el sello Azul Francia habla del proceso creativo y de los retos de abordar la identidad y las relaciones humanas desde la ficción

“El caníbal de la fiesta“: horas y horas de reescritura y la historia de un hijo que transiciona en su madre muerta

Maurizio Cattelan vuelve a ser noticia: desaparece la banana más polémica del arte en un museo francés

La obra “Comediante”, que ya causó revuelo mundial desde su creación, sufrió el insólito robo en el Pompidou-Metz, provocando entre risas y reclamos un verdadero debate creativo

Maurizio Cattelan vuelve a ser noticia: desaparece la banana más polémica del arte en un museo francés

El Jardín Japonés recibe el festival de origami más grande del país

El sábado 6 de junio y el domingo 7, de 10 a 18, llega el Origami Matsuri, con propuestas vinculadas al arte del plegado de papel, experiencias de pintura tradicional, muestras colectivas y presentaciones musicales

El Jardín Japonés recibe el festival de origami más grande del país

DEPORTES

Mundial 2026: la nueva evolución del VAR para resolver una “zona gris” en las pelotas paradas

Mundial 2026: la nueva evolución del VAR para resolver una “zona gris” en las pelotas paradas

Marcelo Bielsa explicó por qué excluyó a Luis Suárez y Nahitan Nández de la lista de Uruguay para el Mundial 2026

Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: cayó ante Matteo Berrettini en los octavos de final

“El poncho de 60 listas”: el especial discurso de Gustavo Alfaro para anunciar los convocados de Paraguay para el Mundial

Dos hinchas del Arsenal intentaron filtrarse en los festejos vestidos como “miembros de seguridad” y terminaron detenidos

TELESHOW

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

El cumpleaños íntimo de Jimena Barón en su llegada al país: de Europa a la mesa familiar

Maxi López y Daniela Christiansson a puro romance en Nordelta: sesión de fotos al lado del lago y mensajes de amor

La impactante producción de fotos de Evangelina Anderson: tarde de spa, microbikini y relax

Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha: cuándo salen a la venta los Early Bird de la experiencia más esperada del año

INFOBAE AMÉRICA

No debería ser tan fácil drogarse

No debería ser tan fácil drogarse

El Salvador alcanza un crecimiento económico superior al promedio regional, pero enfrenta el desafío del desempleo, según experto

Endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos impacta el flujo de migrantes salvadoreños, según experto

El Ministerio de Salud en Guatemala advierte sobre el aumento del uso de vapeadores y tabaco en adolescentes

Capturan en Honduras a un persona reclamado por la justicia salvadoreña