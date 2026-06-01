La adaptacion de la bilogía Enfrentados de Mercedes Ron: “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”

Prime Video estrenará la adaptación de Enfrentados: Marfil, con Ester Expósito como protagonista, en septiembre de 2026 - ((Prime Video))

La adaptación cinematográfica de Enfrentados: Marfil, basada en la bilogía de Mercedes Ron, llegará a Prime Video en septiembre de 2026 con Ester Expósito en el papel principal. Además, la plataforma confirmó una segunda película y refuerza así su apuesta por la literatura juvenil de éxito internacional, tras el fenómeno Culpables.

La película sigue a Marfil Cortés, hija de un empresario español radicado en Nueva York, cuya vida cambia tras un secuestro misterioso. Su padre contrata como guardaespaldas a Sebastián Moore, interpretado por Hugo Diego García, lo que desencadena una historia de tensión y romance en Nueva York. El largometraje está dirigido por Óscar Pedraza y producido por Pokeepsie Films. Prime Video ya ha dado luz verde a la segunda entrega, Enfrentados: Ébano, un proyecto que no depende de los resultados comerciales de la primera entrega.

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La bilogía Enfrentados de Mercedes Ron llega al cine con una historia de romance y tensión en Nueva York - ((Prime Video))

Marfil, publicado en 2019, es el primer título de la bilogía Enfrentados. La novela sigue a Marfil Cortés, una joven de 20 años, hija de un poderoso empresario español, que vive sola en Nueva York y es secuestrada mientras pasea por Central Park. Su padre, convencido de que el ataque fue un mensaje directo contra él, contrata a Sebastián Moore como guardaespaldas.

Moore se instala en el apartamento de Marfil, la acompaña a la universidad y permanece a su lado las 24 horas: lo que nace como una tensión profesional deriva en una atracción que ninguno de los dos puede contener, mientras las amenazas de muerte no cesan y los secretos del pasado de Marfil empiezan a salir a la luz. La segunda parte, Ébano, retoma la historia en el punto más doloroso: todo lo que Marfil creía verdad resulta ser mentira, incluido Sebastian.

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El fenómeno editorial de Mercedes Ron supera los 6 millones de ejemplares vendidos y 20 idiomas traducidos globalmente - ((Prime Video))

Apuesta internacional de Prime Video y House of Ron

Prime Video y Mercedes Ron sellaron en febrero de 2026 el acuerdo denominado House of Ron, que contempla hasta 10 adaptaciones audiovisuales de sus novelas. El pacto incluye la bilogía Enfrentados, la trilogía Culpables, las entregas de Dímelo bajito y versiones en inglés de Marfil y Culpables destinadas al público británico.

El éxito de Culpa nuestra en 2025 consolidó la confianza de Prime Video en la autora: la película encabezó la plataforma como la producción original de habla no inglesa más vista, con más de 100 millones de visualizaciones y un primer puesto en más de 170 países.

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Prime Video ratifica su apuesta por la literatura juvenil con la adaptación de Enfrentados y la confirmación de una segunda película - ((Prime Video))

El universo literario que respalda las adaptaciones

La trilogía Culpables —compuesta por Culpa mía (2017), Culpa tuya (2017) y Culpa nuestra (2018)— es el proyecto que catapultó a Ron al primer plano del mercado editorial global. Los tres libros siguen a Noah, una adolescente que se muda con su madre a la mansión del nuevo padrastro y se topa con Nick Leister, el hijo de este: una historia de amor prohibido entre hermanastros, con carreras ilegales, tensión y conflicto de fondo.

Culpa mía presenta el encuentro entre ambos y el peligro que representa el padre violento de Noah, recién salido de prisión. Culpa tuya lleva la relación al límite cuando la universidad, los secretos familiares y la llegada de nuevos personajes amenazan con destruir lo que construyeron. Culpa nuestra cierra el arco años después, con Noah graduada y Nick radicado en Londres, obligados a reencontrarse en una boda y a decidir si el amor puede más que el rencor acumulado.

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La saga Culpables, otro éxito de Mercedes Ron, puso a la autora en la cima del mercado editorial internacional

La saga Dímelo —Dímelo bajito, Dímelo en secreto y Dímelo con besos, publicados entre 2020 y 2021— sigue a Kamila Hamilton, una joven que ve su vida sacudida cuando los hermanos Di Bianco, sus mejores amigos de la infancia, regresan al pueblo siete años después de una separación dolorosa. Thiago le dio su primer beso; Taylor siempre la protegió. El regreso de ambos desata un triángulo amoroso que obliga a Kami a confrontar secretos del pasado y a elegir entre dos versiones distintas del amor. La primera película de la saga ya está lista y la segunda recibió luz verde antes del estreno de la primera.

Declaraciones y proceso creativo de Mercedes Ron

Mercedes Ron, autora hispano-argentina de referencia, se mostró satisfecha con el reparto seleccionado: “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”, aseguró a Infobae el pasado mayo en su visita a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Destacó, además, el desafío personal de involucrarse en el proceso de trabajo con los equipos audiovisuales de la plataforma.

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Mercedes Ron participa activamente en la revisión de guiones para asegurar la fidelidad de sus historias en las adaptaciones - (Gentileza de Penguin Random House)

La autora admitió que la primera experiencia de cesión creativa fue compleja: “Con Culpa mía, por ejemplo, lo sufrí mucho cuando leí el guion. No me terminaba de convencer. Había cosas que no me gustaban nada y después en la peli me encantaron”. En la actualidad, participa revisando guiones y aportando comentarios, lo que le otorga mayor tranquilidad respecto al nuevo proyecto.

Para Mercedes Ron, el vínculo con sus historias es esencial para el proceso creativo: “Siempre digo que si no te enamorás vos de tu propio libro, no se va a enamorar nadie.” Sobre el proceso de escritura, la autora indicó que el bloqueo creativo es habitual y que completar una novela requiere al menos seis meses, tiempo durante el cual los personajes pueden sorprender por la dirección inesperada de la trama.

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El acuerdo House of Ron contempla hasta 10 adaptaciones audiovisuales, incluyendo Enfrentados, Culpables y Dímelo bajito - ((Prime Video))

El fenómeno literario y futuro de Enfrentados

El fenómeno editorial que rodea a Mercedes Ron se traduce en más de 6 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de veinte idiomas. Enfrentados amplía el universo creado tras el éxito de la trilogía Culpables, y atrae lectoras de generaciones diversas gracias a su fusión de estilos del español rioplatense y peninsular.

La confirmación anticipada de Enfrentados: Ébano refleja la confianza del sector audiovisual en la expansión del universo Ron. Entre sus próximos proyectos, la autora prepara una novela de fantasía y otra de amor, con la intención de explorar nuevos caminos literarios y llegar tanto a su público habitual como a nuevas lectoras.

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Las novelas de Mercedes Ron fusionan el español rioplatense y peninsular para atraer lectoras de distintas generaciones y geografías - ((Prime Video))

Más allá del crecimiento internacional de su obra, Mercedes Ron enfatiza su compromiso con la escritura, que permanece como una convicción personal y una fuente permanente de inspiración, independientemente del éxito alcanzado en el ámbito editorial y multimedia.