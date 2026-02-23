Marta Minujín, Adrián Villar Rojas y grandes nombres se dan cita en una exposición en el FNA

Marta Minujín, Adrián Villar Rojas y grandes nombres se dan cita en una exposición del FNA

El Fondo Nacional de las Artes presenta una exposición que pone en primer plano el aporte de una de las colecciones privadas más influyentes del país en las últimas décadas. Reuniendo cerca de sesenta obras, la muestra Colección Esteban Tedesco: el valor del arte contemporáneo será accesible al público a partir del jueves 5 de marzo, y busca destacar la transformación del coleccionismo en un acto de compromiso y acompañamiento hacia la producción artística argentina.

La colección Tedesco, surgida a fines de los años 80, se distingue por su vínculo directo con el Grupo de la X y su política activa de integración con artistas y espacios culturales. A diferencia de los enfoques tradicionales, la labor de Tedesco se orienta a la proyección y formación de creadores, así como al préstamo constante de obras. Este método ha consolidado a su acervo como un referente orgánico en el paisaje del arte nacional.

La muestra se desarrolla en la Casa Victoria Ocampo, un espacio con peso simbólico e histórico para el ámbito cultural argentino. Victoria Ocampo, promotora original del Fondo Nacional de las Artes, marcó el desarrollo artístico local durante el siglo XX y aporta a la exposición una carga de continuidad entre generaciones y proyectos.

Una muestra reúne a más de 40 artistas de la colección de Esteban Tedesco, en la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes

Como parte de este recorrido, el guion y curaduría de Ana Martínez Quijano —crítica e investigadora de extensa trayectoria— otorgan una mirada precisa sobre la evolución del arte contemporáneo argentino. Su participación, reconocida por sus publicaciones y análisis en ámbito Financiero, subraya el diálogo entre la práctica del coleccionismo y la reflexión crítica. Además, la exhibición se articula con la próxima edición del libro “Registros Contemporáneos II. Críticas publicadas 2013–2025”, a publicarse por el Fondo Nacional de las Artes, extendiendo su influencia al plano editorial.

Entre los artistas cuyas obras integran la exposición figuran Adrián Villar Rojas, Adriana Minoliti, Alberto Greco, Alexis Minkiewicz, Alfredo Prior, Ana Gallardo, Andrés Paredes, Carlos Huffmann, Cynthia Cohen, Diego Bianchi, Eduardo Basualdo, Eduardo Navarro, Ernesto Arellano, Ernesto Ballesteros, Fabián Burgos, Fabio Kacero, Fernanda Laguna, Fernando Brizuela, Gachi Hasper, Gyula Kosice, Jorge Macchi, Juan Becú, Karina Peisajovich, Leandro Tartaglia, Leopoldo Estol, Luca Martini, Magdalena Cordero, Marcos López, Marina De Caro, Marta Minujín, Martín Di Girolamo, Matías Duville, Mauro Koliva, Máximo Pedraza, Mónica Millán, Nahuel Vecino, Nicolás Vasen, Pablo Accinelli, Pablo Siquier, Roberto Jacoby, Rosana Schoijett y Vicente Grondona.

*Colección Esteban Tedesco: el valor del arte contemporáneo, desde el jueves 5 de marzo, a las 18 hs, hasta el 20 de abril, de lunes a viernes entre las 11 y las 19, en Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831.