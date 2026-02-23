Cultura

Marta Minujín, Adrián Villar Rojas y grandes nombres se dan cita en una exposición en el FNA

Una muestra reúne a más de 40 artistas de la colección de Esteban Tedesco, en la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes

Guardar
Marta Minujín, Adrián Villar Rojas
Marta Minujín, Adrián Villar Rojas y grandes nombres se dan cita en una exposición del FNA

El Fondo Nacional de las Artes presenta una exposición que pone en primer plano el aporte de una de las colecciones privadas más influyentes del país en las últimas décadas. Reuniendo cerca de sesenta obras, la muestra Colección Esteban Tedesco: el valor del arte contemporáneo será accesible al público a partir del jueves 5 de marzo, y busca destacar la transformación del coleccionismo en un acto de compromiso y acompañamiento hacia la producción artística argentina.

La colección Tedesco, surgida a fines de los años 80, se distingue por su vínculo directo con el Grupo de la X y su política activa de integración con artistas y espacios culturales. A diferencia de los enfoques tradicionales, la labor de Tedesco se orienta a la proyección y formación de creadores, así como al préstamo constante de obras. Este método ha consolidado a su acervo como un referente orgánico en el paisaje del arte nacional.

La muestra se desarrolla en la Casa Victoria Ocampo, un espacio con peso simbólico e histórico para el ámbito cultural argentino. Victoria Ocampo, promotora original del Fondo Nacional de las Artes, marcó el desarrollo artístico local durante el siglo XX y aporta a la exposición una carga de continuidad entre generaciones y proyectos.

Una muestra reúne a más
Una muestra reúne a más de 40 artistas de la colección de Esteban Tedesco, en la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes

Como parte de este recorrido, el guion y curaduría de Ana Martínez Quijano —crítica e investigadora de extensa trayectoria— otorgan una mirada precisa sobre la evolución del arte contemporáneo argentino. Su participación, reconocida por sus publicaciones y análisis en ámbito Financiero, subraya el diálogo entre la práctica del coleccionismo y la reflexión crítica. Además, la exhibición se articula con la próxima edición del libro “Registros Contemporáneos II. Críticas publicadas 2013–2025”, a publicarse por el Fondo Nacional de las Artes, extendiendo su influencia al plano editorial.

Entre los artistas cuyas obras integran la exposición figuran Adrián Villar Rojas, Adriana Minoliti, Alberto Greco, Alexis Minkiewicz, Alfredo Prior, Ana Gallardo, Andrés Paredes, Carlos Huffmann, Cynthia Cohen, Diego Bianchi, Eduardo Basualdo, Eduardo Navarro, Ernesto Arellano, Ernesto Ballesteros, Fabián Burgos, Fabio Kacero, Fernanda Laguna, Fernando Brizuela, Gachi Hasper, Gyula Kosice, Jorge Macchi, Juan Becú, Karina Peisajovich, Leandro Tartaglia, Leopoldo Estol, Luca Martini, Magdalena Cordero, Marcos López, Marina De Caro, Marta Minujín, Martín Di Girolamo, Matías Duville, Mauro Koliva, Máximo Pedraza, Mónica Millán, Nahuel Vecino, Nicolás Vasen, Pablo Accinelli, Pablo Siquier, Roberto Jacoby, Rosana Schoijett y Vicente Grondona.

*Colección Esteban Tedesco: el valor del arte contemporáneo, desde el jueves 5 de marzo, a las 18 hs, hasta el 20 de abril, de lunes a viernes entre las 11 y las 19, en Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831.

Temas Relacionados

Esteban TedescoFondo Nacional de las ArtesCasa Victoria OcampoColeccionismo de ArteArte Contemporáneo Argentinoarte

Últimas Noticias

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Un total de más de doscientos mil asistentes ha recorrido la muestra dedicada a la cultura egipcia en Buenos Aires, donde se exhiben piezas originales y actividades accesibles continúan en agenda hasta la nueva fecha

La existosa exposición de Egiptología

Seedance, la IA china que desafía a Hollywood

Las principales productoras estadounidenses y asociaciones de protección de derechos han manifestado preocupaciones sobre el uso de material audiovisual que involucra franquicias y personajes conocidos sin autorización previa

Seedance, la IA china que

Veintisiete artistas mujeres, en un mapa de paisajes y emociones artísticas

La exposición colectiva reúne en la sala Clorindo Testa, del Fondo Nacional de las Artes, pinturas, esculturas y más técnicas para invitar al público a redescubrir la relación entre naturaleza y arte

Veintisiete artistas mujeres, en un

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

El autor se quedó con el premio Black Mountain con la obra “Amangna Eshi”, elegida entre las 76 presentadas

El venezolano Marcos Tarre Briceño

Grandes clásicos del cine mudo de aventuras y romance llegan a la Sala Lugones

Los cinéfilos podrán disfrutar en pantalla grande de títulos como "El demonio y la carne" y "El pirata negro", en una experiencia nostálgica llena de historia organizada junto con la Fundación Cinemateca Argentina

Grandes clásicos del cine mudo
DEPORTES
Con Bareiro y sin Cavani:

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

Tomás Etcheverry, el campeón que forjó su identidad entre La Plata y el mundo: de aquel juego en la playa a la gloria en el Río Open

De sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre: el renacer de Guido Justo

Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El veto de Hungría y

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC