U2 sorprende con una potente colección de nuevas canciones hechas con “rebeldía y consternación”

El regreso de U2 con el sorpresivo EP Days of Ash -al estilo actual de ciertas estrellas pop, se publicó sin anuncio previo- marca un giro político para la longeva banda irlandesa: son seis nuevas canciones -las primeras que publican desde 2017- que emergen como una especia de respuesta inmediata a la escalada de tensiones globales. El mini álbum, producido junto al productor musical británico Jacknife Lee, llega en un momento en que, según el propio Bono, “estas canciones no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de rebeldía y consternación...”.

Es un regreso en cierto modo inesperado para una banda que, a falta de novedades y mutaciones estéticas -algo que la distinguió durante varias décadas-, vive cómodamente de su leyenda, instalada definitivamente como “clásico” de eso que se insiste en llamar rock. Por cierto, esta nueva colección de canciones refresca su imagen: en la avalancha de voces que se elevan instantáneamente frente a cualquier noticia-novedad que emerge de la música pop global, es “el mejor disco de U2 en el siglo XXI” (con perdón de la hipérbole).

El lanzamiento reafirma el espíritu activo de la banda, que en la última década ha mantenido una intensa agenda intensa, que incluyó dos giras mundiales, dos películas, una residencia de 40 fechas en la rimbombante Sphere de Las Vegas Sphere, casi tres horas de nuevas versiones reducidas de su repertorio clásico en el disco Songs of Surrender, y la autobiografía de Bono, que derivó en una gira en solitario, una temporada en Broadway y otro filme. En medio de ese torbellino, se produjo la baja del baterista Larry Müllen Jr., afectado por una serie de problemas físicos y motrices que lo obligaron a no tocar en la residencia de Las Vegas.

Pese a la intensa actividad, el intervalo entre álbumes originales, el más prolongado en su trayectoria, planteaba la cuestión que los acompaña desde hace casi dos décadas: ¿cuál es su lugar en el panorama musical actual?

Este mini disco parece ser la respuesta. Alguna vez Luis Alberto Spinetta dijo que León Gieco era “el noticiero del rock argentino”. Lo dijo con admiración (antes que algún cínico de los que proliferan piensa que fue una ironía). Bueno, bien puede plantearse que U2 es el noticiero global del rock. No es un mal lugar para estar y dar testimonio.

Junto con el disco, reapareció el fanzine (ahora digital) Propaganda, donde el cantante y vocero de U2 profundizó en la génesis del EP: “Las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora... Porque, a pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y los unos en los otros”.

Cómo se hizo ‘Days of Ash’

Days of Ash incluye cinco canciones inéditas y un poema musicalizado: “American Obituary”, “The Tears of Things”, “Song of the Future”, “Wildpeace”, “One Life at a Time” y “Yours Eternally”, esta última con la participación de Ed Sheeran y el cantante ucraniano Taras Topolia.

La mayoría de los temas se centran en historias de personas cuyas vidas se vieron truncadas brutalmente por varios de los más trágicos acontecimientos de público conocimiento mundial. “American Obituary” abre el EP rindiendo homenaje a Renée Good, madre de tres hijos asesinada el 7 de enero en Minneapolis mientras protestaba contra la actividad de ICE, la agencia de inmigración estadounidense. Bono relata: “Renée Good, nacida para morir libre / Madre estadounidense de tres hijos / séptimo día de enero / una bala por cada hijo”. En el diálogo con Propaganda, el cantante explicó que la rítmica de la letra remite a Bob Dylan y que, aquí, la madre se dirige a sus hijos: “Los quiero más de lo que el odio quiere a la guerra”.

“The Tears of Things”, una balada al estilo U2, toma su título del libro del sacerdote franciscano Richard Rohr publicado en 2025 (The Tears of Things: Prophetic Wisdom for an Age of Outrage, Las lágrimas de las cosas: sabiduría profética para una era de indignación), donde se exploran el dolor y la injusticia a través de una conversación ficticia entre Miguel Ángel y su estatua de David. En el mismo diálogo con Propaganda, Bono confirmó la influencia de Rohr, a quién definió como “un místico, un profundo pensador”: “[Su libro] sugiere que los más grandes profetas judíos hallaron la manera de superar su furia y su ira ante las injusticias de su tiempo, hasta que acabaron llorando.””.

“Song of the Future” está dedicada a Sarina Esmailzadeh, adolescente iraní de 16 años asesinada tras participar en las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. “Nos enfrentamos otra vez a una clase sacerdotal cuya interpretación subjetiva de los textos sagrados sirve de garrote contra quienes discrepan”, afirmó el cantante. “Rehacemos a Dios a nuestra imagen, y normalmente nos acercamos más a un Dios de fuego y azufre que al de ‘amor y misericordia’, por citar a Brian Wilson”.

“Wildpeace” es un poema del poeta y escritor israelí Yehuda Amichai recitado por la periodista e influencer nigeriana Adeola Fayehun, cuya voz “me atraviesa por completo y sugiere otros conflictos en el continente africano, más allá del lirismo de su voz... Sudán, por ejemplo, Dios mío”.

“One Life at a Time está inspirada en el documental ganador del Oscar 2025 No Other Land, escrito por Awdah Hathaleen, el activista y docente palestino asesinado en Cisjordania. “Yours Eternally”, con la colaboración de Taras Topolia, músico y soldado ucraniano, y de Ed Sheeran, critica directamente la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, la génesis de la canción y del ilustre invitado, tuvo una particularidad. Bono** recuerda: “Le hablamos de la canción, que tenía formato de carta, y le propusimos que él interpretara la voz que respondía. Se mostró entusiasta de inmediato, aunque puso una condición: ‘Me gusta mucho la canción, Ucrania me fascina, pero no quiero verme envuelto en controversias políticas en este momento... No me vas a meter en líos políticos, ¿verdad?’ A lo que respondí: ‘Por supuesto que no, Ed’“. Pícaro, agrega: ”puede que estuviera disimulando en ese instante.”

Una reconstrucción posible

La urgencia que transmite el EP, posiblemente resultado de su rápida elaboración, contrasta de forma clara con los años recientes de la banda, marcados por dudas, regrabaciones y proyectos descartados. Al evitar caer en la sobreelaboración, U2 parece haber recuperado precisión y un propósito discursivo (eso mismo que llegó a empalagar). En “The Tears of Things” hay una crítica contundente al fascismo y al fundamentalismo religioso, dicha con una intensidad que se había diluido en trabajos anteriores. “Cuando la gente anda hablando con Dios, siempre termina en lágrimas”, canta Bono.

En los siguientes tracks, la música adopta una atmósfera menos agresiva, con mayor presencia de guitarras acústicas, un papel menos dominante de The Edge y una ambientación más difusa. Las letras retoman el consuelo y el optimismo característicos, con imágenes bíblicas y frases inconfundiblemente propias de Bono: “el futuro, como todos saben, es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida”.

Aunque resulta tentador considerar este EP como el inicio de una nueva etapa, se percibe que marca el regreso de la convicción casi religiosa, la claridad de propósito y la fe en el poder transformador de la música que impulsaron su etapa más influyente de la banda, de la que a decir verdad ya pasaron más de 30 años. Pero aquí están. No es poco.

