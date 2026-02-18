Una maratón digital recorre la vida de Umberto Eco en el décimo aniversario de su muerte

La Fundación Umberto Eco organiza un maratón digital de 24 horas para homenajear los diez años de la muerte del célebre escritor italiano

Una maratón digital de 24 horas rinde homenaje este miércoles y jueves al escritor y pensador italiano Umberto Eco al cumplirse diez años de su muerte, para analizar con testimonios su vida y recorrer los lugares que inspiraron la obra de uno de los intelectuales contemporáneos más influyentes.

El 19 de febrero de 2016, el semiólogo, filósofo y escritor italiano Umberto Eco, autor de numerosos ensayos y novelas como El nombre de la rosa, murió a los 84 años en Milán, donde residía, a causa de un cáncer de páncreas.

Con motivo de la efeméride, la Fundación Umberto Eco, en colaboración con la Fundación Bottega Finzioni, ha promovido el diálogo coral en directo Eco Eco Eco: Una Charla Mundial para Umberto.

Durante 24 horas, desde las 12 del mediodía de este miércoles hasta la misma hora del jueves, la fundación retransmitirá a través de sus canales en línea un maratón que se puede seguir desde cualquier parte del mundo y donde escritores, intelectuales y personas cercanas al escritor ofrecen sus testimonios y reflexiones en homenaje.

La transmisión en directo comienza simbólicamente en la isla de Taveuni (Fiyi), donde Umberto Eco trabajó en su famosa novela La isla del día de antes, un libro que explora la soledad y vivencias de un joven aristócrata italiano náufrago que se refugia en un barco abandonado.

Según informó la Fundación, la transmisión dará voz a todos los países que sirvieron de influencia a Umberto Eco, desde universidades asiáticas hasta europeas, pasando por las americanas, “abarcando la totalidad de un pensamiento que se expresó en todos los idiomas”.

Entre las actividades previstas destacan una conversación en formato de simulación con Umberto Eco, generada mediante inteligencia artificial, y un juego inspirado en la obra y el pensamiento de Eco que será conducido por el escritor Stefano Bartezzaghi.

Grandes figuras culturales tanto en Italia como a nivel internacional también han aceptado la invitación, entre otros, Eshkol Nevo, Roberto Saviano, Luciano Canfora, Milo Manara, Paolo Fresu, Vittorio Giardino, Igort, Moni Ovadia, Danko Singer y Fabio Fazio.

En la iniciativa se ha involucrado la red de Institutos Italianos de Cultura, coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, cuyo objetivo, según el director, Filippo La Rosa, es “cumplir la misma función de puente entre Italia y el mundo que Eco articuló con tanta maestría en sus obras”.

Asimismo, estudiantes, académicos, lectores y todas aquellas personas interesadas en la obra y el pensamiento de Umberto Eco podrán participar en la iniciativa, ya sea para compartir un recuerdo o para dejar un mensaje en su memoria.

Fuente: EFE.

Fotos: Fotogramma / Splash News/ Vida P; EFE/Carmen Siguenza.