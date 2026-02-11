Rostros rituales: máscaras y danzas tradicionales argentinas y coreanas en una exposición única

La exposición 'Rostros rituales' fusiona máscaras y danzas tradicionales de Argentina y Corea en el Centro Cultural Coreano de Buenos Aires - (Centro Cultural Coreano)

La exhibición Rostros rituales se presenta como una experiencia visual contemporánea y participativa que invita a explorar el diálogo entre las tradiciones festivas de Argentina y Corea del Sur. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 27 de febrero en el Centro Cultural Coreano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone una fusión de murgas, talchum y ritmos populares a través de un recorrido gratuito, en Maipú 972.

La muestra, concebida bajo una perspectiva intercultural, busca trascender las fronteras geográficas mediante el arte, mostrando cómo las celebraciones tradicionales continúan generando vínculos y construyendo memoria colectiva.

El eje curatorial destaca el modo en que las festividades populares constituyen espacios fundamentales para la protección y actualización del patrimonio inmaterial.

Según la información oficial de la muestra, la exhibición examina estas fiestas como ámbitos donde se refuerzan las identidades y se promueve el encuentro entre comunidades. En este sentido, la propuesta resalta la función de las celebraciones colectivas como puentes simbólicos, reuniendo prácticas argentinas emblemáticas, como el carnaval, las murgas y las comparsas, junto a expresiones coreanas como el talchum (teatro de máscaras), el nongak (arte escénico) y el pungmul (percusión y danza).

Entre los artistas participantes se encuentran Park Soo-keun, Lee Eok-young y Kim Joong-hyun por Corea, mientras que Tadeo Muleiro, Anisima, Josefina Madariaga y Guido Ast representan a Argentina. Estos creadores, provenientes de disciplinas que abarcan desde las artes visuales hasta la performance, conforman el núcleo conceptual y visual de la exposición. Cada uno de ellos aporta su visión sobre la vigencia y resignificación de los rituales, dialogando con la materialidad de máscaras, textiles, pinturas y objetos tradicionales.

La muestra organiza su recorrido en tres núcleos temáticos. El primero, titulado “El rostro colectivo: Máscaras e identidad”, explora cómo los rostros y las máscaras actúan como vehículos de memoria y pertenencia, permitiendo a las comunidades construir y compartir relatos comunes. El segundo, “El cuerpo en fiesta: Danza y ritual”, se centra en la expresión corporal y el carácter performático de las celebraciones, subrayando la importancia del movimiento y la música como lenguajes universales. El tercero, “El registro de la memoria: Documentando lo popular”, aborda la preservación de las expresiones festivas a través de archivos, fotografías y registros audiovisuales, poniendo en valor la transmisión intergeneracional de los saberes.

Artistas de Argentina y Corea, como Park Soo-keun y Tadeo Muleiro, exploran la vigencia de los rituales a través de máscaras, textiles y objetos - (Centro Cultural Coreano)

La exposición integra diferentes leguajes artisticos como el video, la fotografía, la pintura, la escultura y los tapices, permitiendo diferentes miradas sobre la materialidad y la simbología de los ritos. Esta pluralidad de enfoques invita a los visitantes a descubrir alternativas para interpretar el sentido de las festividades, proponiendo una experiencia inmersiva que estimula la reflexión sobre la diversidad cultural y la creatividad colectiva.

A 20 años de su apertura, el Centro Cultural Coreano se consolidó como un actor clave en la integración cultural entre Argentina y Corea. Ubicado en el corazón de Buenos Aires, el centro promueve el conocimiento mutuo mediante una amplia programación que abarca exposiciones de artes visuales, ciclos de cine, talleres de gastronomía tradicional, diseño y cursos de idioma coreano. A

demás, la institución se dedica a la formación y el intercambio cultural, generando espacios de participación y diálogo que contribuyen a derribar estereotipos y acercar a las comunidades.

El diálogo entre el carnaval argentino y las ceremonias tradicionales coreanas pone de manifiesto que, más allá de la distancia y las diferencias culturales, los rituales festivos cumplen una función esencial: fortalecer los lazos comunitarios, afirmar la identidad colectiva y mantener vivas las tradiciones a través de la celebración compartida.

Por otro ladol, durante febrero, el Centro Cultural Coreano continuará con su agenda de verano ofreciendo visitas guiadas gratuitas para quienes deseen conocer en profundidad sus instalaciones y adentrarse en distintos aspectos de la cultura coreana, como la música, la arquitectura, la gastronomía y la vestimenta tradicional. Las visitas se realizarán el martes 24 a las 15.30 h en Maipú 972, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con inscripción previa a través de un formulario online y cupos limitados.