Cultura

Rostros rituales: máscaras y danzas tradicionales argentinas y coreanas en una exposición única

El evento gratuito invita a vivir la fusión de murgas, talchum y ritmos populares a través de una experiencia visual contemporánea y participativa

Guardar
La exposición 'Rostros rituales' fusiona
La exposición 'Rostros rituales' fusiona máscaras y danzas tradicionales de Argentina y Corea en el Centro Cultural Coreano de Buenos Aires - (Centro Cultural Coreano)

La exhibición Rostros rituales se presenta como una experiencia visual contemporánea y participativa que invita a explorar el diálogo entre las tradiciones festivas de Argentina y Corea del Sur. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 27 de febrero en el Centro Cultural Coreano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone una fusión de murgas, talchum y ritmos populares a través de un recorrido gratuito, en Maipú 972.

La muestra, concebida bajo una perspectiva intercultural, busca trascender las fronteras geográficas mediante el arte, mostrando cómo las celebraciones tradicionales continúan generando vínculos y construyendo memoria colectiva.

El eje curatorial destaca el modo en que las festividades populares constituyen espacios fundamentales para la protección y actualización del patrimonio inmaterial.

Según la información oficial de la muestra, la exhibición examina estas fiestas como ámbitos donde se refuerzan las identidades y se promueve el encuentro entre comunidades. En este sentido, la propuesta resalta la función de las celebraciones colectivas como puentes simbólicos, reuniendo prácticas argentinas emblemáticas, como el carnaval, las murgas y las comparsas, junto a expresiones coreanas como el talchum (teatro de máscaras), el nongak (arte escénico) y el pungmul (percusión y danza).

Entre los artistas participantes se encuentran Park Soo-keun, Lee Eok-young y Kim Joong-hyun por Corea, mientras que Tadeo Muleiro, Anisima, Josefina Madariaga y Guido Ast representan a Argentina. Estos creadores, provenientes de disciplinas que abarcan desde las artes visuales hasta la performance, conforman el núcleo conceptual y visual de la exposición. Cada uno de ellos aporta su visión sobre la vigencia y resignificación de los rituales, dialogando con la materialidad de máscaras, textiles, pinturas y objetos tradicionales.

La muestra organiza su recorrido en tres núcleos temáticos. El primero, titulado “El rostro colectivo: Máscaras e identidad”, explora cómo los rostros y las máscaras actúan como vehículos de memoria y pertenencia, permitiendo a las comunidades construir y compartir relatos comunes. El segundo, “El cuerpo en fiesta: Danza y ritual”, se centra en la expresión corporal y el carácter performático de las celebraciones, subrayando la importancia del movimiento y la música como lenguajes universales. El tercero, “El registro de la memoria: Documentando lo popular”, aborda la preservación de las expresiones festivas a través de archivos, fotografías y registros audiovisuales, poniendo en valor la transmisión intergeneracional de los saberes.

Artistas de Argentina y Corea,
Artistas de Argentina y Corea, como Park Soo-keun y Tadeo Muleiro, exploran la vigencia de los rituales a través de máscaras, textiles y objetos - (Centro Cultural Coreano)

La exposición integra diferentes leguajes artisticos como el video, la fotografía, la pintura, la escultura y los tapices, permitiendo diferentes miradas sobre la materialidad y la simbología de los ritos. Esta pluralidad de enfoques invita a los visitantes a descubrir alternativas para interpretar el sentido de las festividades, proponiendo una experiencia inmersiva que estimula la reflexión sobre la diversidad cultural y la creatividad colectiva.

A 20 años de su apertura, el Centro Cultural Coreano se consolidó como un actor clave en la integración cultural entre Argentina y Corea. Ubicado en el corazón de Buenos Aires, el centro promueve el conocimiento mutuo mediante una amplia programación que abarca exposiciones de artes visuales, ciclos de cine, talleres de gastronomía tradicional, diseño y cursos de idioma coreano. A

demás, la institución se dedica a la formación y el intercambio cultural, generando espacios de participación y diálogo que contribuyen a derribar estereotipos y acercar a las comunidades.

El diálogo entre el carnaval argentino y las ceremonias tradicionales coreanas pone de manifiesto que, más allá de la distancia y las diferencias culturales, los rituales festivos cumplen una función esencial: fortalecer los lazos comunitarios, afirmar la identidad colectiva y mantener vivas las tradiciones a través de la celebración compartida.

Por otro ladol, durante febrero, el Centro Cultural Coreano continuará con su agenda de verano ofreciendo visitas guiadas gratuitas para quienes deseen conocer en profundidad sus instalaciones y adentrarse en distintos aspectos de la cultura coreana, como la música, la arquitectura, la gastronomía y la vestimenta tradicional. Las visitas se realizarán el martes 24 a las 15.30 h en Maipú 972, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con inscripción previa a través de un formulario online y cupos limitados.

Temas Relacionados

Centro Cultural CoreanoCiudad Autónoma de Buenos AiresArtistas ContemporáneosCorea del SurBuenos AiresAgenda Verano 2026Verano 2026Newsroom BUE

Últimas Noticias

Con un show, Leonor Benedetto y Alberto Favero homenajean a Borges: “Ni él ni nadie puede hacer nada por los que no quieren cambiar”

Desde este sábado, los artistas harán un espectáculo con textos del autor en diferentes museos, con entrada libre. “Siempre fue un humanista, lo que no fue, es peronista”, dice la actriz

Con un show, Leonor Benedetto

Creí que era la única que tenía miedo de volar: si hubiera sabido estas cosas no me habría perdido momentos valiosos

La autora de “100 preguntas a un piloto de línea aérea” cuenta la historia detrás del libro que reúne las dudas más frecuentes y las respuestas más concretas

Creí que era la única

¿Por qué en los vinilos cabe un número determinado de canciones?

Los viejos discos han vuelto. Y, frente al enorme almacenamiento digital, plantean preguntas

¿Por qué en los vinilos

Memorias prohibidas: la batalla de una escritora por recuperar el relato familiar en una China que silencia el pasado

Jung Chan explora el desafío de salvar la historia frente a la prohibición y el revisionismo. Cómo volvió a su país e investigó a Mao

Memorias prohibidas: la batalla de

Cómo transforma el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires la experiencia cultural de los silver a través de sus programas inclusivos

Nuevas maneras de participar y vincularse con el entorno artístico invitan a descubrir oportunidades inesperadas en un espacio único de la ciudad

Cómo transforma el Museo de
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Bahréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

TELESHOW
Jimena Barón mostró sus peculiares

Jimena Barón mostró sus peculiares discusiones con su hijo Momo en medio de sus vacaciones: “Callate un rato”

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay quiere reformar sus cárceles:

Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso

Irak desmanteló una célula de Estado Islámico y detuvo al líder antes de detonar su cinturón explosivo