Tras alcanzar un hito en recaudación, el Corazón Tudor se queda en el Museo Británico

El Museo Británico logró reunir £3,5 millones (aproximadamente $4,8 millones) para adquirir el colgante Corazón Tudor, una joya de oro vinculada a Enrique VIII y a Catalina de Aragón. Gracias al aporte de más de 45.000 personas y al apoyo de numerosas instituciones culturales, el medallón y su cadena se conservarán en el Reino Unido como patrimonio público.

El hallazgo del colgante tuvo lugar en Warwickshire, en el oeste de Inglaterra, a finales de diciembre de 2019. Charlie Clarke, ciudadano de Birmingham, lo descubrió tras apenas seis meses de práctica con un detector de metales.

Tras la pérdida de su mascota, Clarke decidió visitar el campo y, guiado por el sonido intenso del aparato, excavó cerca de 30 centímetros hasta encontrar una cadena y un medallón en forma de corazón. Aunque en un primer momento pensó que era chatarra, una experta local identificó los símbolos ligados a Enrique y Catalina.

Tras la notificación a las autoridades, la pieza fue trasladada al Museo Británico, donde comenzó un proceso de autenticación con supervisión forense. Rachel King, curadora de la muestra Europa del Renacimiento en la institución, afirmó a ARTnews, que la pieza es genuinamente Tudor y fue producida antes de 1530. Clarke relató sentirse impactado por el hallazgo, mientras que la experta que lo examinó por primera vez recordó su propia emoción al sostener el colgante.

El Corazón Tudor destaca por su singularidad e importancia iconográfica. La pieza es un dije de oro de 24 quilates, acompañado por una cadena de 75 eslabones. Su peso es de unos 300 gramos. En una de sus caras muestra una rosa Tudor entrelazada con un arbusto de granada, emblemas dinásticos de Enrique VIII y de Catalina de Aragón.

La granada representa la fertilidad y alude a las raíces españolas de la reina. En la otra cara aparecen las iniciales “H” y “K”, unidas por una cinta trenzada o cuerda, representando la alianza real. Ambas superficies llevan la inscripción “+ TOVS + IORS”, interpretada como “toujours” (“siempre”). Expertos consideran posible que fuera un premio en torneos cortesanos o una pieza ceremonial, aunque no hay consenso sobre su uso original.

El proceso para asegurar la adquisición del colgante fue excepcional. La campaña se lanzó en octubre de 2025 con una donación inicial de £500.000 de la Julia Rausing Trust y el respaldo del actor Damian Lewis. Más de 45.000 donantes reunieron £380.000, el Art Fund aportó £400.000 y los American Friends of the British Museum contribuyeron con £300.000.

El National Heritage Memorial Fund, encabezado por Simon Thurley, brindó el apoyo final con £1,75 millones, funcionando como recurso de última instancia ante la proximidad de la fecha límite en abril de 2026. Si no se hubiera alcanzado el monto requerido, la legislación británica establecía que el objeto regresaría al descubridor. En estos casos, el beneficio del hallazgo se divide entre quien encuentra la pieza y el dueño del terreno.

La relevancia del colgante se magnifica por su conexión con los lazos políticos y dinásticos del siglo XVI. El matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón fue vital para las relaciones entre Inglaterra y España, asegurando pactos y legitimando la sucesión ante tensiones europeas.

La pieza, fabricada antes de 1530, pesa 300 gramos y destaca por su valor iconográfico en el Renacimiento inglés - (Captura de video)

Catalina, hija de los Reyes Católicos, tuvo una influencia notable en la corte inglesa y simbolizó la fuerza de las reinas renacentistas en Europa. La falta de herederos varones provocó la anulación del matrimonio y contribuyó al quiebre con Roma, impulsando cambios religiosos y la reforma inglesa. La joya rescatada resume este contexto político, los conflictos religiosos y la continuidad de la dinastía Tudor.

El colgante se exhibe hoy en el Museo Británico, que prepara una gira nacional que podría incluir un retorno a Warwickshire, según anticipó Nicholas Cullinan, director del museo, a ARTnews. Cullinan destacó el poder de la historia para inspirar, al afirmar que objetos como el Corazón Tudor permiten compartir relatos universales y despertar la imaginación colectiva.

Por su parte, Duncan Wilson, director ejecutivo de Historic England, describió el hallazgo como una ocasión única para conectar con las figuras clave de la historia británica. Rachel King expresó su gratitud por la respuesta del público y la oportunidad de custodiar una obra tan representativa del Renacimiento inglés. Según la curadora, la generosidad de la sociedad permitirá que el colgante siga motivando la investigación sobre su historia, su función y el destino de quienes lo llevaron en tiempos convulsos.