Las seis esposas de Enrique VIII: entre el poder y la tragedia

Retrato de Enrique VIII (1540) por Hans Holbein el Joven - (Wikipedia)

Las seis esposas de Enrique VIII han quedado marcadas en la memoria histórica por sus destinos trágicos y la influencia que ejercieron sobre uno de los periodos más decisivos de Inglaterra. Sus biografías permiten comprender el complejo entramado de poder, religión y política en la Europa del siglo XVI, así como las transformaciones que definieron la dinastía Tudor.

Durante el reinado de Enrique VIII, entre 1509 y 1547, la situación matrimonial del monarca y su búsqueda de un heredero varón alteraron de manera profunda la política y la religión inglesa. La obsesión real por perpetuar la línea sucesoria cambió el rumbo de la nación y marcó para siempre la vida de sus esposas.

Las seis reinas Tudor: vidas y destinos entre la corte y la tragedia

Catalina de Aragón, la primera esposa y princesa española, era hija de los Reyes Católicos y viuda del hermano mayor de Enrique. Su matrimonio fortaleció la alianza entre Inglaterra y España, y fue madre de María en 1516. La imposibilidad de dar un heredero varón provocó que Enrique solicitara la anulación matrimonial.

Las seis reinas Tudor protagonizan una historia de poder, tragedia y transformación en la Inglaterra del siglo XVI - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la negativa papal, el rey se autoproclamó líder de la Iglesia de Inglaterra, transformando para siempre el escenario religioso local y europeo. Catalina fue apartada de la corte y pasó sus últimos años como Duquesa Viuda de Gales, falleciendo en 1536 a los 50 años en el Castillo de Kimbolton.

Ana Bolena, dama de compañía de Catalina, se distinguió por su fuerte personalidad y educación refinada. Su enlace con el rey, tras una larga espera y la consiguiente crisis con Roma, culminó con el nacimiento de Isabel I.

La falta de un heredero varón y diversas desavenencias llevaron a Enrique a acusarla de traición y adulterio. Ana fue ejecutada en la Torre de Londres el 17 de mayo de 1536 y enterrada en una tumba sin nombre.

Jane Seymour, tercera esposa, representó un giro en la vida personal del monarca. Su carácter discreto contrastaba con el de sus predecesoras. Jane dio a luz a Eduardo VI en 1537, el heredero tan deseado, pero falleció apenas doce días después del parto. Fue la única de las esposas que recibió sepultura junto a Enrique, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

El colgante Tudor de Enrique VIII y Catalina de Aragón fue hallado por un aficionado en Inglaterra - (Captura de video)

Ana de Cléveris, de origen alemán, fue elegida para consolidar una alianza diplomática. Un retrato de Hans Holbein el Joven convenció al rey de la idoneidad del matrimonio; sin embargo, al conocerla, Enrique mostró decepción.

El matrimonio, celebrado en enero de 1540, se anuló seis meses más tarde por mutuo acuerdo, alegando que nunca fue consumado. Ana recibió el título de “Hermana Amada del Rey” y el Castillo de Hever como compensación.

Catalina Howard, quinta esposa, tenía alrededor de 20 años y una actitud vitalista frente a la edad y salud ya mermadas del monarca. Fue acusada de haber tenido relaciones previas y posteriores al matrimonio. Detenida y juzgada por adulterio y traición, fue ejecutada en la Torre de Londres el 13 de febrero de 1542.

Catalina Parr, sexta y última esposa, era viuda dos veces al momento de casarse con Enrique en 1543. Aceptó el enlace tras cierta resistencia personal y desempeñó un papel fundamental en la reconciliación del rey con sus hijas, María e Isabel. Sobrevivió a su esposo, contrayendo matrimonio por cuarta vez y consolidándose como una de las figuras femeninas más influyentes de la corte en el final de la era Tudor.

Retrato de Jane Seymour, reina de Inglaterra y tercera esposa del rey Enrique VIII, del pintor suizo-germano Hans Holbein - (EFE/ERIK S. LESSER)

Sucesión, cambios religiosos y legado histórico

A la muerte de Enrique VIII en 1547, su único hijo legítimo, Eduardo VI, accedió al trono a los 15 años, pero falleció pocos años después por tuberculosis. El país vivió entonces un periodo de inestabilidad: Lady Jane Grey, sobrina nieta del rey y figura de transición, fue proclamada reina en un intento de frenar el avance católico, pero fue depuesta tras el ascenso al trono de María I, hija de Catalina de Aragón.

El reinado de María I se distinguió por el restablecimiento del catolicismo y las persecuciones religiosas que provocaron la ejecución de cerca de 300 protestantes. Casada con Felipe II de España, no logró descendencia. A su muerte en 1558, la corona pasó a manos de Isabel I, hija de Ana Bolena, quien instauró una nueva etapa de esplendor y estabilidad.

Las seis esposas de Enrique VIII no solo protagonizaron un capítulo central de la historia dinástica, sino que también fueron agentes y víctimas del cambio político y religioso de la época.

Lady Jane Grey fue proclamada reina de Inglaterra a los 16 años, pero su reinado duró solo nueve días - (Wikipedia)

Sus vidas reflejan la complejidad de la monarquía Tudor, marcada por las transformaciones religiosas, los intereses internacionales y los desafíos sucesorios, así como por la capacidad de resistencia y adaptación femenina ante el poder real.

En los últimos días de María I, se hizo evidente que sus esfuerzos por restaurar una sucesión católica no prosperaron, ya que la corona pasó a su media hermana Isabel, iniciando un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra.

La influencia de estas reinas perdura como símbolo de transformación social y política, sirviendo de referente histórico para comprender el impacto de la monarquía en la construcción de la Inglaterra moderna.