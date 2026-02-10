Cultura

Ray Bradbury y el legado de Fahrenheit según Flavia Pittella: “El mayor peligro es la indiferencia a los libros, no la censura”

En su columna en Infobae al Mediodía, la especialista analizó la vida de Bradbury y el trasfondo de sus clásicos, advirtiendo que el escritor temía más la indiferencia social que la prohibición de los libros

Guardar

En Infobae en vivo, Flavia Pittella abordó el detrás de escena de los grandes clásicos literarios, con especial foco en Ray Bradbury y su emblemática obra Fahrenheit. “No hay que quemar libros para destruir una cultura, basta con conseguir que la gente deje de leerlos”, enfatizó la columnista, al analizar el temor de Bradbury a una sociedad que elige el entretenimiento por sobre el conocimiento.

Durante la charla con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella planteó: “Escribir es muy difícil. Escribir un libro es realmente difícil. Uno tiende a romantizar la idea de la escritura, pero la manufactura de los clásicos está llena de rechazos y esfuerzo”. Duffard sumó: “Siempre fuimos felices compartiendo este espacio”.

Pittella relató el origen humilde de Bradbury: “Nace en 1920 en un pueblito de Illinois, en una familia pobre. La única cosa que encuentra como refugio es ir tres veces por semana a la biblioteca de su pueblo. Come todo lo que encuentra para leer: Poe, Verne, Salgari, Wells, revistas pulp. Es un refugio para él”. La columnista subrayó: “Desde muy pequeño empieza a escribir. Y toda su vida dijo que él no era un escritor de ciencia ficción. Escribía sobre la condición humana”.

Pittella explicó que Bradbury “le tenía miedo, no a los gobiernos autoritarios que prohibieran a la gente leer, sino a que la gente dejara de leer”. En palabras de Bradbury: “No hay que quemar libros para destruir una cultura, basta con conseguir que la gente deje de leerlos”. La especialista indicó que “el personaje principal de Fahrenheit es un bombero que en vez de apagar incendios, incendia pilas de libros porque leer está prohibido. Se empieza a encontrar con gente, una mujer que prefiere morir quemada en su casa con sus libros a vivir sin libros. Algo tiene que haber en los libros para que alguien decida algo tan drástico”.

Ray Bradbury advirtió que el
Ray Bradbury advirtió que el verdadero peligro para los libros es la indiferencia social y no la censura, según Flavia Pittella

Duffard recordó la potencia del texto: “Tendría que volver a leerlos. Siento que hoy sacaría cosas completamente distintas a lo que me impactó en ese momento”. Pittella insistió: “Eso es lo que define un clásico. Cada vez que lo leemos encontramos algo distinto. No solamente nosotros con la relectura, sino las sociedades. Cuando le preguntaron por Fahrenheit, Bradbury dijo que era un libro sobre personas que elegían no leer”.

El equipo de Infobae al Mediodía debatió sobre la función del escritor y la vigencia de los clásicos. Pittella reflexionó: “Muchos de los libros más famosos fueron rechazados por los editores de su época. A veces el artista interpreta su tiempo antes que los demás estén preparados para comprenderlo”. Duffard agregó: “Es un poco la función del artista: mostrarte un mundo que todavía vos ni siquiera podés imaginar”.

Pittella enlazó la historia personal de Bradbury con el contexto de la Guerra Fría: “No tenía un mango, escribía y publicaba pero no le alcanzaba para dar de comer a los hijos. Se alquilaba una máquina de escribir en una biblioteca y pagaba por hora. En nueve días escribe Fahrenheit, porque no tenía tiempo. El tiempo era dinero”. La columnista remarcó: “Fahrenheit es tal vez una de las historias más bellas que jamás se haya escrito acerca de la comunidad”.

La columna abordó la tensión entre lectura y pantallas. Pittella sostuvo: “Leer es analógico. Obliga a un manejo del tiempo mucho más humano que la tecnología. La página te obliga a una cosa sola. Es un antiestresante, está probado. Hay que generar hábitos lectores porque les ayuda a los chicos y, voy a ser dramática, salva vidas. Nos salva la cabeza”.

La especialista enfatizó la necesidad de elegir poner un límite a la tecnología: “La sociedad del entretenimiento también tiene que poder ser una elección. Decir: hasta acá llego con el celular y ahora tengo que poder desintoxicarme”. Y cerró: “Las sociedades se construyen sobre el conocimiento y la creación. Si creamos una sociedad que no crea, no hay nada más que hacer”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Ray BradburyFlavia PittellaInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Del recetario de su mujer a objetos de su amante: los secretos de las mujeres que inspiraron a Charles Dickens

Una muestra en el museo dedicado al autor, en Londres,saca a la luz cartas, retratos y objetos personales que demuestran la profunda influencia femenina en la vida y la obra del autor de Oliver Twist

Del recetario de su mujer

Tras el éxito en la Super Bowl, las reproducciones de Bad Bunny suben un 210% a nivel global

El músico puertorriqueño arrancó el año de forma inmejorable. Y los números de Spotify hablan por sí mismos: solo en Estados Unidos, luego de su espectáculo en el medio tiempo, aumentó un 470%

Tras el éxito en la

Cómo se escribe: Bríndisi, con tilde en español

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe: Bríndisi, con

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires

Museos de Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza revelaron a Infobae Cultura sus grandes apuestas de 2026

Temporada de estrenos de muestras

Jaime Bayly reconstruye los tres días que sacudieron a Venezuela en 2002: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión”

El autor peruano publica “Los golpistas”, una novela basada en la Historia. “Los propios conspiradores se arrepintieron”, dice. Así empieza su libro, que sale este miércoles

Jaime Bayly reconstruye los tres
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Hernán Piquín contó cómo le

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”

Guillermina Valdés y su propia vida reflejada en el escenario: “Hay que desmitificar el divorcio como un fracaso”

Todos los ganadores de los Estrella de Mar 2026: el Oro para Pimpinela y el gran homenaje a Mirtha Legrand

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

Christian Petersen reveló que tuvo un problema cardíaco antes de subir al Lanín: “Háganse los chequeos”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron al alcalde de Guayaquil

Detuvieron al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos en una investigación por delincuencia organizada

Venezuela envió su primer cargamento de crudo a Israel en años tras el control de sus exportaciones por Estados Unidos

El Parlamento Europeo aprobó salvaguardias para el acuerdo con Mercosur mientras su ratificación permanece suspendida

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026

Falta de recursos o mala gestión: el debate que abre la denuncia por irregularidades en albergues en Panamá