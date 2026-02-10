Ray Bradbury y el legado de Fahrenheit según Flavia Pittella: “El mayor peligro es la indiferencia a los libros, no la censura”

En Infobae en vivo, Flavia Pittella abordó el detrás de escena de los grandes clásicos literarios, con especial foco en Ray Bradbury y su emblemática obra Fahrenheit. “No hay que quemar libros para destruir una cultura, basta con conseguir que la gente deje de leerlos”, enfatizó la columnista, al analizar el temor de Bradbury a una sociedad que elige el entretenimiento por sobre el conocimiento.

Durante la charla con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella planteó: “Escribir es muy difícil. Escribir un libro es realmente difícil. Uno tiende a romantizar la idea de la escritura, pero la manufactura de los clásicos está llena de rechazos y esfuerzo”. Duffard sumó: “Siempre fuimos felices compartiendo este espacio”.

Pittella relató el origen humilde de Bradbury: “Nace en 1920 en un pueblito de Illinois, en una familia pobre. La única cosa que encuentra como refugio es ir tres veces por semana a la biblioteca de su pueblo. Come todo lo que encuentra para leer: Poe, Verne, Salgari, Wells, revistas pulp. Es un refugio para él”. La columnista subrayó: “Desde muy pequeño empieza a escribir. Y toda su vida dijo que él no era un escritor de ciencia ficción. Escribía sobre la condición humana”.

Pittella explicó que Bradbury “le tenía miedo, no a los gobiernos autoritarios que prohibieran a la gente leer, sino a que la gente dejara de leer”. En palabras de Bradbury: “No hay que quemar libros para destruir una cultura, basta con conseguir que la gente deje de leerlos”. La especialista indicó que “el personaje principal de Fahrenheit es un bombero que en vez de apagar incendios, incendia pilas de libros porque leer está prohibido. Se empieza a encontrar con gente, una mujer que prefiere morir quemada en su casa con sus libros a vivir sin libros. Algo tiene que haber en los libros para que alguien decida algo tan drástico”.

Ray Bradbury advirtió que el verdadero peligro para los libros es la indiferencia social y no la censura, según Flavia Pittella

Duffard recordó la potencia del texto: “Tendría que volver a leerlos. Siento que hoy sacaría cosas completamente distintas a lo que me impactó en ese momento”. Pittella insistió: “Eso es lo que define un clásico. Cada vez que lo leemos encontramos algo distinto. No solamente nosotros con la relectura, sino las sociedades. Cuando le preguntaron por Fahrenheit, Bradbury dijo que era un libro sobre personas que elegían no leer”.

El equipo de Infobae al Mediodía debatió sobre la función del escritor y la vigencia de los clásicos. Pittella reflexionó: “Muchos de los libros más famosos fueron rechazados por los editores de su época. A veces el artista interpreta su tiempo antes que los demás estén preparados para comprenderlo”. Duffard agregó: “Es un poco la función del artista: mostrarte un mundo que todavía vos ni siquiera podés imaginar”.

Pittella enlazó la historia personal de Bradbury con el contexto de la Guerra Fría: “No tenía un mango, escribía y publicaba pero no le alcanzaba para dar de comer a los hijos. Se alquilaba una máquina de escribir en una biblioteca y pagaba por hora. En nueve días escribe Fahrenheit, porque no tenía tiempo. El tiempo era dinero”. La columnista remarcó: “Fahrenheit es tal vez una de las historias más bellas que jamás se haya escrito acerca de la comunidad”.

La columna abordó la tensión entre lectura y pantallas. Pittella sostuvo: “Leer es analógico. Obliga a un manejo del tiempo mucho más humano que la tecnología. La página te obliga a una cosa sola. Es un antiestresante, está probado. Hay que generar hábitos lectores porque les ayuda a los chicos y, voy a ser dramática, salva vidas. Nos salva la cabeza”.

La especialista enfatizó la necesidad de elegir poner un límite a la tecnología: “La sociedad del entretenimiento también tiene que poder ser una elección. Decir: hasta acá llego con el celular y ahora tengo que poder desintoxicarme”. Y cerró: “Las sociedades se construyen sobre el conocimiento y la creación. Si creamos una sociedad que no crea, no hay nada más que hacer”.

