Pequeños lectores, grandes cambios: cómo la lectura recreativa en la niñez transforma el aprendizaje y fortalece la empatía

El acceso temprano a libros de calidad y la motivación adecuada en la etapa escolar inicial impulsan habilidades sociales, mejoran la comprensión de realidades diversas y contribuyen a una formación integral

Infancias, infante, joven, colegio, escuela,
Infancias, infante, joven, colegio, escuela, educación, psicopedagogía, dislexia, neurodivergente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la lectura recreativa enfrenta un retroceso. Según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, solo el 51% de la población leyó al menos un libro en 2022, y el promedio anual no supera los dos libros por persona, ubicando al país entre los de menor índice lector, pese a su tradición literaria.

Esta realidad se agrava con datos recientes del sistema educativo: el informe “Aprender Alfabetización 2024” del Observatorio de Argentinos por la Educación revela que el 11,6% de los estudiantes de tercer grado no sabe leer, con provincias como Chaco, Santa Fe y Misiones superando el 15%. Entre escuelas estatales y privadas existe una brecha significativa: el 14,3% de los alumnos del sector estatal no alcanza los niveles mínimos, frente al 4,1% en el sector privado.

Estas cifras reflejan el impacto de las desigualdades socioeconómicas, ya que el 19,7% de los estudiantes de nivel bajo presenta alfabetización insuficiente, en contraste con el 3,3% del nivel alto. Además, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) indica que el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los mínimos de comprensión lectora.

El 51% de la población
El 51% de la población argentina leyó al menos un libro en 2022, con un bajo promedio anual que refleja la caída del índice lector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, resulta imprescindible repensar el lugar que ocupa la lectura por placer en la formación de lectores y ciudadanos. La crisis educativa de Nueva Zelanda ofrece un ejemplo elocuente: la ministra de Educación, Erica Stanford, advirtió sobre el bajo desempeño lector de los estudiantes y la falta de énfasis en la motivación para leer. El abordaje centrado exclusivamente en la técnica, sin promover el disfrute personal de la lectura, restringió la formación de lectores autónomos y comprometidos.

La ausencia de bibliotecas escolares obligatorias y de bibliotecarios calificados redujo la posibilidad de acceso a materiales de calidad y a la orientación necesaria para descubrir nuevos géneros e intereses. Frente a este escenario, el Reino Unido decidió garantizar bibliotecas en todas las escuelas primarias para 2029, reconociendo su papel en el fortalecimiento del aprendizaje.

Pero, ¿por qué es tan importante leer por placer? Un reciente informe de la Great Books Foundation identifica cinco beneficios esenciales que la lectura recreativa ofrece a niños y adultos:

Cinco beneficios clave de la
Cinco beneficios clave de la lectura recreativa incluyen mejor vocabulario, reducción del estrés, mayor creatividad, empatía y una sólida identidad personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Estimula el desarrollo cognitivo: amplía el vocabulario, mejora la memoria de trabajo, fortalece la concentración y desarrolla habilidades de escritura. En un país donde casi la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee, estos aportes resultan fundamentales.
  • Reduce el estrés y mejora el bienestar emocional: Diversos estudios demuestran que la lectura recreativa es una de las formas más efectivas de relajarse y gestionar emociones, algo especialmente valioso en contextos de crisis económica y social como el argentino.
  • Expande la imaginación y el pensamiento creativo: La capacidad de imaginar mundos, situaciones y perspectivas estimula la creatividad y favorece la resolución de problemas, competencias fundamentales para el desarrollo académico, social y profesional.
  • Fomenta la empatía y la comunicación: Leer historias diversas ayuda a comprender y valorar otras realidades, mejora las habilidades de comunicación y potencia la empatía. Según la Great Books Foundation, el 82% de quienes suelen donar a organizaciones benéficas son lectores habituales, lo que sugiere una conexión directa entre lectura y solidaridad.
  • Contribuye a la construcción de la identidad: La posibilidad de elegir qué, cómo y cuándo leer permite a cada niño explorar intereses propios, ganar confianza y formar una identidad personal sólida.
Expertos advierten que la falta
Expertos advierten que la falta de bibliotecas escolares y de profesionales calificados limita el acceso a libros y el descubrimiento de nuevos intereses en la infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, el Plan Nacional de Alfabetización busca revertir la crisis a través de seis ejes: compromiso comunitario, alfabetización en los primeros años, transversalidad, formación docente, acceso a recursos y evaluación permanente.

El desafío es claro: crear entornos donde cada niño pueda descubrir el disfrute y la libertad de leer, y así desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales que le permitan construir su futuro. La evidencia local e internacional señala que la lectura recreativa no es un lujo, sino una herramienta fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Invertir en bibliotecas, recursos de calidad y profesionales capacitados es la mejor garantía de que la lectura vuelva a ocupar un lugar central en la vida escolar y cotidiana de los argentinos.

Estimular el placer de la lectura es invertir en el desarrollo cognitivo, el bienestar emocional y la empatía de toda una generación. Frente a la caída global en los índices lectores, el compromiso debe ser colectivo: asegurar que todos los niños, sin importar su origen, tengan la oportunidad de leer su presente y escribir su propio futuro.

Cuál es el vínculo entre

"El hombre en busca de

Entre la autodestrucción, el arte

Los museos del hemisferio norte

La esposa de Noam Chomsky
Memorias del Argentina Open: ídolos

Ricardo Darín es abuelo: nació

Dominio público: cómo obras literarias

