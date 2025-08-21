Cultura

¿Leer por placer es cosa del pasado?: cayó un 40% la lectura recreativa, en los últimos 20 años

Investigaciones recientes indican que, cada vez, más personas destinan menos tiempo a los libros. Cómo se manifiesta este fenómeno en distintos países y por qué los más jóvenes son los más afectados

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El estudio del University College
El estudio del University College de Londres y la Universidad de Florida muestra una baja sostenida en la lectura por placer en las últimas dos décadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia mundial indica un descenso persistente en la cantidad de personas que leen por placer. De acuerdo con un estudio realizado por equipos de investigación del University College de Londres y la Universidad de Florida —publicado en agosto de este año— la proporción de estadounidenses que practican la lectura recreativa se redujo un 40 % en dos décadas. Una cifra que, aunque parezca un mero ejemplo, es un indicio de un fenómeno que se replica en distintas naciones.

El informe reunió datos de la Encuesta sobre el Uso del Tiempo en Estados Unidos, que desde 2003 hasta 2023 consultó a más de 236.000 participantes. En 2004, el 28 % de las personas afirmó haber leído por placer en un día determinado; en 2023 esa cifra descendió al 16 %, consolidando un proceso de baja anual del 3 %.

Como se dijo, este fenómeno no es exclusivamente estadounidense. Los hábitos de lectura se modifican a escala global, aunque las cifras y tendencias varían entre países. En España, el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2024 indica que el 65 % de la población lee libros en su tiempo libre, situando al país entre los de mayor índice lector. El 75,3 % de los jóvenes españoles de 14 a 24 años leen por placer, lo que refleja un entorno favorable.

El descenso en la lectura
El descenso en la lectura recreativa afecta tanto a formatos impresos como digitales y audiolibros, según el estudio internacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, Argentina muestra un panorama más desafiante: la Encuesta Nacional de Consumos Culturales señala que en 2022 solo el 51 % de la población leyó al menos un libro en el año, y el consumo lector se encuentra fuertemente concentrado en adolescentes, especialmente por motivos escolares.

A nivel mundial, la plataforma World Population Review posiciona a Argentina entre los 15 países con menor promedio de libros leídos por persona cada año, con una cifra que no supera los dos ejemplares anuales. Esto contrasta no solo con su tradición literaria, sino con eventos culturales masivos como la Feria del Libro de Buenos Aires.

Argentina se ubica entre los
Argentina se ubica entre los países con menor promedio de libros leídos por persona al año, según World Population Review - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el descenso registrado en Estados Unidos se enmarca en una tendencia más amplia, aunque en algunos países —como España— los índices aún se mantienen elevados, gracias al fomento estatal y social del hábito lector.

La caída no se limita a una forma específica de lectura. El estudio del University College de Londres amplió el concepto tradicional para contemplar libros, revistas y periódicos en papel, digital o incluso formato audio.

España mantiene altos índices de
España mantiene altos índices de lectura recreativa, con el 65% de la población leyendo libros en su tiempo libre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esto, la baja resulta relevante y preocupante, porque incluye a lectores de plataformas electrónicas y audiolibros, descartando como explicación única la migración hacia soportes digitales.

Factores posibles detrás del descenso en la lectura recreativa

Las razones detrás de la baja en la lectura por diversión son múltiples y aún no existe una explicación definitiva. Los propios autores del estudio estadounidense señalan que su investigación no identifica causas directas, aunque proponen varias hipótesis para futuras líneas de análisis.

El uso intensivo de redes
El uso intensivo de redes sociales y la presión económica figuran entre los factores que desplazan la lectura por placer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos recurrentes es el uso intensivo de redes sociales y el acceso constante a nuevas tecnologías. El tiempo de ocio tiende a desplazarse hacia actividades en línea, plataformas de video o consumo rápido de contenido digital, reemplazando a la lectura prolongada y reflexiva.

La presión económica y el aumento de horas dedicadas al trabajo también surgen como factores que reducen el tiempo disponible para actividades recreativas como leer.

Solo el 2% de los
Solo el 2% de los adultos en EE.UU. lee regularmente con niños pequeños, lo que pone en riesgo la formación de futuros lectores -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias demográficas agravan la situación. De acuerdo con los resultados de la encuesta estadounidense, en 2023 las personas con mayor nivel educativo tenían el doble de probabilidades de leer por placer que quienes contaban con menor formación.

El nivel de ingreso representa otra variable decisiva: las personas con ingresos altos tenían 1,5 veces más probabilidades de leer que aquellas en situaciones de bajo ingreso.

Estas brechas muestran una tendencia creciente, sugiriendo que el acceso a los beneficios de la lectura se concentra en las franjas más favorecidas, lo cual puede reproducir desigualdades sociales a largo plazo.

Las brechas educativas y de
Las brechas educativas y de ingresos influyen en el acceso y la frecuencia de la lectura recreativa, profundizando desigualdades sociales - (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio estadounidense remarca un dato especialmente relevante para el futuro de la lectura: aunque más del 20 % de las personas encuestadas conviven con niños pequeños, solo el 2 % manifestó leer con ellos de manera regular.

Esta cifra se mantuvo estable en dos décadas, lo que alerta sobre la potencial profundización de la caída lectoral, ya que la lectura compartida en la infancia suele ser el pilar de la formación de lectores adultos.

En países como Argentina, el consumo de lectura también se encuentra sesgado por la edad y los contextos educativos. La mayoría de los adolescentes leen por exigencia escolar, pero la continuidad del hábito lector en la adultez se diluye. Sumado a esto, la centralidad del libro en formato papel —a diferencia de lo que ocurre en sociedades con más digitalización— puede limitar la expansión de nuevos públicos lectores.

Temas Relacionados

LeerLecturaLiteraturaLibrosLibroLectoresNewsroom BUE

Últimas Noticias

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

La historia de la banda de rock más famosa de todos los tiempos tendrá, a partir de octubre, una batería de lanzamientos que se suman a las cuatro películas dirigidas por Sam Mendes

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

La premiada escritora y cronista, autora de “La llamada” y “Opus Gelber”, participó del streaming de Infobae y habló de su método de trabajo y del “vacío” que la invade luego de terminar un libro

Leila Guerriero: “La escritura se

Flavio Romanelli gana el Concurso ANBA-FNA 2025 por su innovadora suite para orquesta

El joven compositor argentino fue distinguido por la originalidad de su composición, que será estrenada por la Orquesta Sinfónica de Neuquén bajo la dirección de Andrés Tolcachir

Flavio Romanelli gana el Concurso

Premios Konex: Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza recibirán Menciones Especiales

La edición dedicada a la Música Popular Argentina 2015-2024 reconoce a estos artistas que “cautivaron a sus públicos”, expresó Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex

Premios Konex: Charly García, Los

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El mediometraje “Siempre es de noche” participará de la prestigiosa sección Zabaltegi-Tabakalera, donde también competirá “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira

Luis Ortega estrenará su nueva
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación en Bariloche: por falta

Preocupación en Bariloche: por falta de nieve, analizan la posibilidad de cerrar el cerro Catedral antes de tiempo

La vicepresidenta del PJ se refirió a la interna: “En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme”

Revés judicial para Robert, el narco rosarino que dijo que lo confundieron: la Corte le confirmó la condena

La oposición desactivó en el Senado los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos

Ataque al neurocirujano en Mendoza: errores frecuentes en la crianza de pitbulls y cómo prevenir riesgos

INFOBAE AMÉRICA
De las criptomonedas a la

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

TELESHOW
Flor Vigna habló de su

Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro y recordó el sufrimiento que atravesó: “Está re loco, ayúdenlo”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles