Cultura

“Pillion”, un romance sumiso entre el sadomasoquismo y el coro a capela

Un filme dirigido por Harry Lighton presenta la relación entre Colin y Ray, quienes establecen una dinámica intensa basada en el BDSM, abordando el consentimiento y el equilibrio de poder desde una perspectiva emotiva

Guardar
Tráiler de “Pillion”, un romance sumiso entre el sadomasoquismo y el coro a capela

“¿Te entregas?”

Puede ser una pregunta pertinente en cualquier relación, pero resulta especialmente significativa para la pareja BDSM del romance amable con el kink y sorprendentemente conmovedor Pillion, de Harry Lighton.

Como la mayoría de los amantes, Colin (Harry Melling) y Ray (Alexander Skarsgård) tienen un acuerdo. De acuerdo, sí. Sus límites están un poco más marcados que los de la mayoría. Colin cocina todo, duerme en el suelo y lleva un collar con cerradura alrededor del cuello. (Ray guarda la llave). Podría decirse que el equilibrio de poder no es del todo equitativo.

Básicamente, Colin hace todo lo que Ray desea, y lo hace feliz. Como se puede esperar, hay bastante cuero involucrado. Júzguelo si quiere, pero el acuerdo parece funcionarles.

Incluso entre las muchas parejas extrañas que han desfilado por nuestras pantallas, Ray y Colin son un dúo singular. Fay Wray y King Kong tenían más en común. Colin es un apacible y complaciente agente de estacionamiento en Bromley que vive con sus padres (Lesley Sharp, Douglas Hodge) y canta en un cuarteto de barbería (N. del E.: estilo de música vocal a capela a cuatro voces). Ray es un misterioso, lacónico y mortalmente apuesto motociclista.

El filme dirigido por Harry
El filme dirigido por Harry Lighton presenta la relación entre Colin y Ray, quienes establecen una dinámica intensa basada en el BDSM, abordando el consentimiento y el equilibrio de poder desde una perspectiva emotiva

Si te preguntas cómo pudieron llegar a estar juntos —la mayoría de las personas que los encuentran también—, Pillion comienza con un encuentro memorable, memorable porque su unión es casi el reverso exacto de la fantasía de las comedias románticas.

Colin se dirige a una presentación de barbería cuando, desde el asiento trasero de un coche en movimiento, su mirada capta una figura borrosa que pasa. “Chariot” de Betty Curtis suena en la radio. Más tarde, en el pub, en realidad no se encuentran ni siquiera cruzan miradas, pero Ray deja una nota para encontrarse, en Navidad. La cita, si puede llamarse así, es breve. Ray dice apenas una palabra, pero Colin lo sigue a un callejón oscuro. Suceden lamidas de botas, y algo más.

“¿Qué voy a hacer contigo?”, dice Ray después.

“Lo que quieras, en serio”, responde Colin, sin rastro de picardía o vergüenza.

Cuando Colin vuelve a casa, sus padres están ansiosos por saber detalles. “¿Buen tipo?”, pregunta su padre.

Alexander Skarsgård en "Pillion"
Alexander Skarsgård en "Pillion"

Es una pregunta que sobrevuela Pillion, que adopta en gran medida la perspectiva de Colin a medida que la relación se profundiza —o al menos se vuelve más reglamentada. Ray prácticamente no le dice nada a Colin que no sea una orden. Se podría decir que lo trata como a un perro, pero al menos Ray deja que su perro se siente en el sofá.

Esperamos a que Colin se rompa o a que el reinado imperial de Ray se ablande. Pero también queda claro que Colin es completamente feliz. La sumisión le resulta natural. Cita alegremente a Ray diciéndole que tiene “una aptitud para la devoción”. Cuando se aferra a la espalda de Ray en la motocicleta, Colin parece completamente dichoso. Cuando Ray lo hace luchar, domina rápidamente a Colin. ¿Se entrega? Con gusto.

La lucha de poder, o rendición, de Pillion la convierte quizá en nuestra primera “dom-com”. (También es, casi de manera estruendosa, el segundo estreno temático de dominación de A24, luego de Babygirl de 2024). Pero lo que hace de Pillion, el primer largometraje de Lighton, una experiencia tan hechizante es su liviandad. Está basada en Box Hill de Adam Mars-Jones, pero la película de Lighton en gran parte esquiva los giros más oscuros y abusivos de la novela. Lighton prefiere disfrutar de la dinámica en desarrollo de una relación llevada al extremo, una que en última instancia, como cualquier otra, está guiada por necesidades y deseos.

Alexander Skarsgård y Harry Melling,
Alexander Skarsgård y Harry Melling, los protagonistas del film

Y las actuaciones son asombrosas. El Ray de Skarsgård es impenetrable y arrogante, con solo los más sutiles indicios de sensibilidad. Pero la película pertenece a Melling. El ex actor de Harry Potter siempre ha tenido una presencia singularmente cautivadora. Lo recuerdo sobre todo en La balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, desprovisto de todas sus extremidades y aun así tan poderosamente hipnótico con esos ojos melancólicos. En Pillion, es la forma en que Melling asume tan torpe y dulcemente su nuevo papel de Colin lo que vuelve la película cómica y curiosamente conmovedora.

Es una película divertida; hay innumerables momentos, como esa línea de “¿Buen tipo?”, preparados para la risa. Pero también es, especialmente para una película que ha sido noticia por su explicitud, curiosamente emotiva. Pillion ha sido promocionada, un poco en broma, como una historia de amor, programada para el Día de San Valentín. Pero es más bien una iniciación sexual, una donde incluso un sumiso como Colin aprende que no siempre puedes dar.

Pillion, una producción de A24 que se estrenó en cines el viernes y a nivel nacional el 20 de febrero, aún no ha sido calificada por la Asociación Cinematográfica, pero contiene una escena sexual explícita. Duración: 106 minutos. Tres estrellas de cuatro.

Fuente: AP

Temas Relacionados

CulturaCinePillionBDSMSadomasoquismoRomance

Últimas Noticias

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois en Francia por su novela “Faster”

El argentino recibió galardón que reconoce la trayectoria de un autor latinoamericano publicado en el país galo. “Esta noticia sí que me llena de alegría”, dijo emocionado

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos

El sector del arte en el país europeo realiza una huelga en protesta contra la tasa del 21 por ciento, advirtiendo que la situación actual genera desventajas competitivas y afecta la subsistencia de todo el ecosistema

“IVA cultural ya”: las galerías

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral

El episodio ocurrió hace unos días en televisión. Fue en el programa “The Late Show” donde el actor británico recitó de forma memorable un fragmento de “Sir Thomas More” de 1593. Los clips compartidos en redes sociales obtuvieron millones de reproducciones

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais

“El castillo de Otranto”: la historia de la primera novela gótica del mundo

Romance, atmósfera aterradora y una mano gigante. El texto, publicado en 1764, fue escrito por Horace Walpole, un conde británico, que se dedicó a la política la arquitectura y la literatura. Cómo moldeó las narrativas actuales

“El castillo de Otranto”: la

Julio Verne: la infancia entre mares, el rigor científico y las visiones tecnológicas que anticiparon inventos claves del siglo XX

Desde la curiosidad infantil hasta la influencia en genios como Cousteau, la vida del escritor francés es un viaje por la imaginación creativa y el análisis metodológico. Sus relatos abrieron camino a sueños y descubrimientos

Julio Verne: la infancia entre
DEPORTES
De un increíble tiro libre

De un increíble tiro libre a la imposible atajada de Donnarumma a Mac Allister: el dramático triunfo del City ante el Liverpool

Pecho y zurdazo: el grito de Lautaro Martínez en la goleada del Inter de Milán, líder de la Serie A de Italia

Los 5 clubes en los que podría desembarcar Cristiano Ronaldo en medio de su crisis en Arabia Saudita

Tenía la pelea perdida, pero un mensaje lo motivó y superó por nocaut a su rival en el último round para ser campeón del mundo

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El video completo de la

El video completo de la tremenda pelea entre Pampita y Moria Casán que recreó Tini Stoessel: “Dejá de gritar, loca”

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois en Francia por su novela “Faster”

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos