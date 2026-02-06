Tip de ortografía del día: celebración del Super Bowl o Supertazón, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la celebración del partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

El partido final de esta liga se denomina originalmente Super Bowl , que se ha hispanizado y extendido como Supertazón . Lo apropiado en este último caso es escribirlo con mayúscula inicial y en una sola palabra , siguiendo las normas ortográficas sobre prefijos, por lo que no sería adecuada la grafía Super Tazón . Además, como se ve, el prefijo super- se escribe sin tilde.

La forma inglesa se utiliza tanto en masculino como en femenino ( el/la Super Bowl ), considerando como referentes omitidos final o partido , mientras que Supertazón se emplea mayoritariamente en masculino, que es el género que corresponde al sustantivo tazón .

Este encuentro deportivo cumple este año su edición sexagésima , expresión que se puede abreviar con números romanos ( LX ) o con números arábigos, punto y letra volada ( 60.ª ). En la lectura, es posible utilizar, además del ordinal, el cardinal sesenta .

Es aconsejable emplear la denominación en español Liga Nacional de Fútbol Americano , en lugar de la inglesa National Football League . La sigla más extendida, sin embargo, es la inglesa, NFL , escrita en redonda y con mayúsculas.

Cabe recordar que para el extranjerismo football existen en español dos adaptaciones : la palabra llana fútbol y la aguda futbol . Para referirse a este deporte en concreto, se añade el gentilicio americano .

Al referirse al recinto en el que se juega este partido, se puede mantener la denominación oficial ( Levi’s Stadium ), con mayúscula en sus dos componentes, o emplear la voz española estadio , para la que se puede usar la mayúscula o la minúscula, aunque se recomienda esta última : estadio Levi’s . Conviene recordar que la forma adecuada del apóstrofo es la de una coma alta.

Por otro lado, al aludir en las informaciones al lugar donde se encuentra este campo, la ciudad de Santa Clara, se menciona a menudo también que está ubicada en la bahía de San Francisco . Lo apropiado en esta expresión es escribir con mayúscula el nombre propio, pero no el genérico bahía .

La Nueva gramática de la lengua española indica que, para hablar de los equipos, lo más habitual suele ser el masculino y, salvo en algunas zonas de América, aludir a ellos utilizando el artículo . En este caso, además, es común emplear el plural, por concordancia con sus nombres: «Los New England Patriots regresan al Super Bowl».

Los nombres de los equipos se escriben con mayúsculas iniciales , también en las denominaciones abreviadas: «Los Patriots y los Seahawks se verán cara a cara en el Super Bowl».

En referencia a la actuación que tiene lugar entre las dos partes del encuentro, resulta recomendable utilizar alguna denominación descriptiva en español, como actuación / espectáculo del medio tiempo / intermedio / descanso . De esta forma, en la frase «Bad Bunny actuará en el halftime show», habría sido mejor optar por cualquiera de las mencionadas alternativas.

No es adecuado, sin embargo, el uso de media parte .

El gentilicio más utilizado para los habitantes de Puerto Rico es puertorriqueño , con diptongo en la primera sílaba: «El cantante puertorriqueño Bad Bunny hace historia». Son válidos otros como portorriqueño o boricua , pero menos comunes.

Los títulos de canciones , según señala la Ortografía de la lengua española , se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra . Si se citan solos, pueden ir en cursiva o entre comillas; si se nombran junto al disco al que pertenecen (que iría en cursiva), se usan comillas. Así, en «La canción del tráiler es Baile inolvidable , por lo que parece confirmado que Bad Bunny cantará esta canción de su último disco en la Super Bowl», podría haberse escrito también «La canción del tráiler es “Baile inolvidable”…». Sin embargo, en caso de citarse el título del álbum, solo esta última opción sería apropiada.

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.