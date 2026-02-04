Cultura

Por qué la migración se volvió arma política, según el libro más vendido en Estados Unidos

El análisis de Peter Schweizer plantea que gobiernos extranjeros usan movimientos humanos para desafiar la cultura y las leyes estadounidenses

El libro del día: "The
El libro del día: "The Invisible Coup" (El golpe invisible), de Peter Schweizer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bullicio y el humo llenan Alameda Street, en el centro de Los ángeles, donde una multitud agita banderas mexicanas, salvadoreñas y palestinas frente a una línea de agentes federales y locales. “La belleza de la migración como arma era que torcía la reputación de Estados Unidos como campeón de los derechos humanos alrededor del cuello del propio país, y éste no vería el lazo hasta que fuera tarde”, relata Peter Schweizer.

The Invisible Coup (El golpe invisible), que ocupa el puesto número uno en el ranking de ventas de The New York Times, se presenta como un ensayo que documenta e interpreta la inmigración masiva hacia Estados Unidos como una herramienta de subversión política promovida —según el autor— por gobiernos extranjeros, movimientos radicales y aliados internos. Desde las primeras páginas, el libro introduce una advertencia con la cita de Cicerón: “Un país puede resistir a los necios y aun a los ambiciosos, pero la traición que nace en su interior lo destruye. El traidor es una enfermedad.”

Personas sostienen una pancarta durante
Personas sostienen una pancarta durante una manifestación contra la presencia de agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 28 de enero pasado (Crédito: REUTERS/Seth Herald)

Esta idea atraviesa todo el argumento de Schweizer, que sostiene que la migración, lejos de ser un fenómeno espontáneo o meramente económico, se ha transformado en un vector estratégico para alterar el equilibrio político y cultural estadounidense.

El libro analiza el papel de distintos actores y etapas históricas. Destaca el éxodo del puerto de Mariel de 1980, cuando Fidel Castro permitió la salida de más de 125.000 cubanos, mezclados con prisioneros y enfermos psiquiátricos, hacia Florida. El autor cita a Jack Watson, antiguo oficial del Cuerpo de Marines, entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, quien en ese momento dijo: “[Castro] está usando personas como balas dirigidas a este país”. Schweizer describe cómo este episodio inspiró en décadas posteriores tácticas similares en otros países de América Latina y el mundo.

Jornada de oración en la
Jornada de oración en la Iglesia de Doral en Miami, Estados Unidos: centenares de miembros de las comunidades del exilio cubano y venezolano pidieron por la "libertad" de sus países (Crédito: EFE/ Alberto Boal)

El abordaje de la obra es global. Un capítulo central está dedicado a China, donde el autor sostiene que el gobierno ha utilizado de manera planificada los mecanismos legales de migración y ciudadanía estadounidense —incluyendo el turismo de nacimiento y los programas de inversión— para insertar, de forma legal, nuevas generaciones de ciudadanos estadounidenses criados bajo valores y lealtades ajenos a Estados Unidos. Schweizer cita estimaciones sobre decenas de miles de nacimientos anuales de hijos de ciudadanos chinos en territorio estadounidense y señala: “China ha manipulado nuestras leyes para crear una generación de jóvenes ciudadanos estadounidenses educados bajo la tutela del Partido Comunista”.

La narrativa entrelaza testimonios de funcionarios de migración, anécdotas sobre cambios en la legislación y citas de líderes políticos de México, China y organizaciones estadounidenses. El autor incluye declaraciones como la del presidente mexicano Ernesto Zedillo en 1997: “La nación mexicana se extiende más allá del territorio encerrado por sus fronteras, y los migrantes mexicanos son una parte muy importante de ella”. El texto incorpora también referencias a estrategias educativas, como la distribución de libros de texto mexicanos en escuelas estadounidenses, y al accionar de consulados que, según Schweizer, impulsan la “militancia” política entre migrantes.

El contexto social y político del libro está marcado por el debate contemporáneo sobre migración, identidad nacional y soberanía en los Estados Unidos. Schweizer plantea que esta dinámica ha tenido especial relevancia en coyunturas electorales recientes y que actores nacionales e internacionales buscan influir sobre la composición demográfica y la cultura política del país. “La amenaza es la subversión”, resume el autor.

Migrantes a lo largo de
Migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Juárez, estado de Chihuahua, México, el miércoles 18 de diciembre de 2024 (Crédito: David Peinado / Bloomberg)

Para cerrar, el libro describe una reunión en un consulado mexicano en Oklahoma City durante la campaña presidencial de 2024, donde funcionarios y activistas debaten “cómo influir positivamente en la política del país [Estados Unidos] para beneficio de las comunidades mexicanas”. El autor concluye: “¿Cómo han permitido nuestros líderes en Washington que un país extranjero penetre tan profundamente en el nuestro?”

Peter Schweizer (Estados Unidos, 1964) es consultor político, escritor y presidente del Government Accountability Institute. Graduado de la Universidad George Washington y con estudios en Oxford, ha publicado ensayos y novelas sobre política, economía y seguridad nacional. Entre sus títulos destacan Clinton Cash (2015), Secret Empires (2018) y Red-Handed (2022).

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: "Es una tortura"

El anhelo de importar no es cosa de risa

