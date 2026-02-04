Cultura

El anhelo de importar no es cosa de risa

Dos nuevos libros profundizan en nuestro deseo primordial de sentirnos valorados y dignos de atención

El anhelo de importar no es cosa de risa (Imagen: Freepik)

¿Cómo se llama cuando las personas que viven en el país más rico y poderoso del planeta dicen sentirse agotadas y nerviosas? Se han ofrecido numerosas explicaciones para esta situación, incluyendo el colapso político, la desigualdad económica y una “epidemia de soledad”. Pero dos nuevos libros sugieren que la base de estos problemas es una “crisis de importancia”. Según Mattering, de la periodista Jennifer Breheny Wallace, y The Mattering Instinct, de la filósofa Rebecca Newberger Goldstein, sentirse valorado —es decir, merecedor de atención— es una necesidad fundamental que tiene graves consecuencias cuando no se satisface.

El enfoque de Goldstein, como era de esperar, es rotundamente lúcido y filosófico. “El instinto de materia”, escribe Goldstein, “es lo más peculiar y humano de nosotros”. Para los animales no humanos, el mecanismo darwiniano de propagación genética es primordial. No escriben poesía, ni pintan cuadros, ni componen sinfonías. Los humanos, en cambio, hacemos todo tipo de cosas extrañas, gloriosas y, a veces, destructivas, que son completamente superfluas (o incluso contrarias) a la supervivencia animal.

Estas acciones, argumenta Goldstein, surgen de nuestro anhelo de materia, un subproducto de nuestros grandes cerebros, que a su vez se preocupan constantemente por idear maneras de resistir la segunda ley de la termodinámica. En un sistema cerrado, el orden tenderá hacia la entropía, o el caos. Al perseguir lo que ella llama nuestros “proyectos de materia”, intentamos resistir la entropía, lo sepamos o no.

The Mattering Instinct sintetiza ideas que han preocupado a Goldstein durante décadas. En su primer libro, la novela El problema mente-cuerpo (1983), su protagonista diseña un “mapa de la importancia” para comprender cómo terminó en un matrimonio infeliz. Si bien el instinto de la importancia es algo que todos compartimos, nuestros proyectos de importancia difieren. Los “socializadores” quieren ser importantes para los demás; los “competidores” quieren ser más importantes que los demás; los “trascendentes” quieren ser importantes para Dios (o el universo); y los “esforzados heroicos” quieren hacer algo (ya sea artístico, deportivo o intelectual) que les importe.

El libro contiene ejemplos de personas que pueblan todos los cuadrantes del mapa de la importancia de Goldstein. Su “antigua estudiante brillante” que se enamoró de un profesor, abandonó sus estudios de posgrado y dedicó su vida felizmente a ser ama de casa (socializadora); el atleta cuya idea de victoria es aplastar por completo a su oponente (competidor); el erudito francés Blaise Pascal, que renunció a sus estudios por una forma extrema de catolicismo (trascendente). Pero son los “luchadores heroicos” quienes dominan el libro y parecen fascinar más a Goldstein: el filósofo Ludwig Wittgenstein, el psicólogo William James y el poeta John Berryman.

Nuestros proyectos importantes nos dan un sentido de propósito, pero Goldstein añade que el anhelo de ser importantes también puede llevarnos por mal camino. Está la madre de dos hijos que se dedicó a la mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas porque Donald Trump la hizo sentir “reconocida e incluso importante”. Está el ex skinhead cuyo instinto de importancia estaba tan dañado por una infancia de abuso y abandono que buscó reconocimiento y compañerismo en el odio.

Goldstein es una narradora tan cautivadora y entusiasta que solo de vez en cuando me preguntaba si el concepto de importancia se había extendido hasta el punto de perder su sentido. Enumera títulos de libros como Por qué importa la belleza y Por qué importa el dinero como prueba de «nuestra preocupación por lo que importa». Es un argumento claramente circular: nos preocupamos por lo que importa porque lo que importa nos preocupará. Otro título para este libro podría haber sido Por qué importa la importancia.

Pero aunque la dimensión filosófica parezca un poco débil, la noción de la importancia sigue siendo relevante. Wallace, por su parte, la define como una «meta-necesidad» que «abarca conceptos familiares: sentimientos de conexión, pertenencia y propósito». A diferencia de Goldstein, Wallace no recurre a las leyes de la física para defender su postura. Tampoco dedica gran parte de su libro a los genios heroicamente esforzados que figuran de forma tan destacada en The Mattering Instinct.

El libro de Wallace está compuesto principalmente por personas comunes que buscan significado y conexión en sus vidas. Citando el trabajo de Gordon Flett, psicólogo especializado en la importancia, señala que la desmoralizante sensación de “antiimportancia” puede tener consecuencias sociales. La persona que se siente invisible e infravalorada puede arremeter con exigencias agresivas de atención: “Te lo mostraré”.

Ambos autores se esmeran en distinguir la importancia de la felicidad, y cada uno hace referencia al concepto aristotélico de eudaimonía, o “vida floreciente”. Pero solo Wallace cita a Oprah (“Todos queremos saber que lo que hacemos, decimos y somos importa”). El propósito del libro de Wallace es claramente la autoayuda. Recomienda a los lectores que “mantengan un archivo de impacto” con notas de agradecimiento de clientes y amigos como recordatorio de “las maneras positivas en que marcamos la diferencia”.

Las ambiciones de Goldstein son más ambiciosas, y sugiere que las nuestras también deberían serlo. Termina su libro con la extraordinaria historia de una mujer china empobrecida que rescató a bebés abandonados de baños públicos y vertederos durante los años de la política de hijo único en China. Uno de esos bebés, ahora de unos 40 años, recuerda con emotividad cómo su madre, al tratar a cada bebé como digno de atención, los hacía sentir amados: «Esto es lo que deja en el mundo».

La coincidencia de que dos libros sobre el tema de la importancia se publiquen al mismo tiempo es claramente un reflejo de algo más amplio. Existe una carencia, o un vacío, que ha ido en aumento en los últimos años: el nihilismo del “jaja, nada importa” y “Realmente me da igual. ¿A ti sí?”. También está el creciente problema de nuestra capacidad de atención cada vez menor. Todos estos problemas están conectados.

Terminé los libros sobre la importancia con cierta inquietud; es difícil encontrar el equilibrio entre la segunda ley de la termodinámica y la autoayuda. Pero ambos aportan algo, no nada. En tiempos difíciles, es un buen comienzo.

The New York Times

