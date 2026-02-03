Tips de ortografía: a ver no es lo mismo que haber

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

A ver y haber son expresiones distintas y se recomienda no confundirlas.

No es raro , sin embargo, encontrar ejemplos en los que se usan inadecuadamente, pues , aunque se escriben de manera diferente, son homófonas , es decir, suenan igual.

Por un lado, según explica el Diccionario panhispánico de dudas , entre otros contextos, se emplea a ver , construcción formada por la preposición a y el verbo ver :

● para pedir permiso para ver algo , normalmente como interrogativo : «¿A ver tu coche nuevo?»;

● para expresar expectación o interés por conocer algo, seguido de una interrogativa indirecta: «A ver cómo salimos de esta»;

● para llamar la atención de un interlocutor o para prepararlo antes de pedir o preguntar algo , generalmente en la oralidad: «A ver, necesito tu ayuda»;

● para aceptar algo que se cree inevitable , con el sentido de claro o naturalmente : «¡A ver! Teníamos que solucionarlo de alguna manera»;

● seguida de la conjunción si , para expresar temor, deseo o mandato, o interés por que algo ocurra : «A ver si vas a llegar tarde», «A ver si eres más puntual» o «A ver si llega pronto».

Además de estos usos, puede encontrarse combinada con otros verbos con el sentido de para ver : «Vienen a ver la casa», «Fuimos a ver la película», «Salgo a ver qué pasa»…

Por otro lado, cuando va seguido de un participio y constituye una forma verbal compuesta, lo adecuado es emplear el verbo haber : «Podrías haber comprado otro libro», «Siento haber dicho eso». También se escribe haber y no a ver , cuando se quiere recriminar a una persona una acción que ha hecho o que no ha hecho en el pasado : «¡Haber llamado antes de venir!» o «No haber comido tanto». Finalmente, se utiliza haber cuando funciona como impersonal con el significado de ‘hallarse o existir’: «Tiene que haber mucha gente», «Puede haber más de un premiado».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.