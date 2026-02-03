La historia del brutal asesinato de la Dalia Negra, el enigma policial que persiste desde 1947, ¿y hoy se resuelve?

El libro del día: "La Dalia Negra", de William J. Mann

Una trampa acecha al autor de crímenes reales que decide explorar un asesinato espeluznante: describir el asesinato con detalles escabrosos puede parecer sensacionalista, incluso sádico. Sin embargo, al escribir su nuevo libro, La Dalia Negra, William J. Mann no tuvo más remedio que explicar con exactitud lo que le ocurrió a Elizabeth “Betty” Short, la mujer de 22 años cuyo cuerpo brutalizado fue encontrado en un terreno baldío de Los Ángeles el 15 de enero de 1947.

El asesinato de Short generó numerosos titulares y artículos periodísticos durante los dos o tres años posteriores a su muerte y, desde entonces, ha aparecido en varias novelas, en particular en La Dalia Negra (1987) de James Ellroy y La Espera (2024) de Michael Connelly, así como en varias películas y episodios de televisión. El apodo de Short se remonta a una coincidencia: el estreno de la película de cine negro La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake, unos meses antes de su muerte. El personaje de Lake, la esposa infiel de un soldado que regresaba a su país, interpretado por Alan Ladd, no se llamaba “La Dalia Azul”, sino el nombre del club nocturno de Los Ángeles propiedad de su amante. Pero, debido a la gloriosa cabellera negra de Short, se le asignó ese apodo. Fue una lástima, ya que, como Mann demuestra con esmero, las siniestras connotaciones del término no tienen nada que ver con la personalidad ni el estilo de vida de Short.

Más bien, el libro de Mann, admirablemente investigado y generoso, retrata a Short como una mujer adelantada a su tiempo al reclamar la libertad que se les otorgaba a los jóvenes. Hermana mediana de cinco hermanos, criada por una madre soltera que trabajaba como contable en Medford, Massachusetts, Short se había ido de casa en 1942 y se había marchado al oeste para aliviar los problemas respiratorios que la habían aquejado desde la infancia, para reencontrarse con su padre, ausente durante tanto tiempo, y para explorar el mundo.

Elizabeth Short

Durante un tiempo, se las arregló para vivir al día: su atractivo físico, su personalidad extrovertida y su pasión por caminar por las calles de la ciudad motivaban a desconocidos a invitarla a comer o a quedarse en su apartamento. En ocasiones, señala Mann, Short podía tener relaciones sexuales con un buen samaritano, pero no era algo planeado; de hecho, no tenía ningún plan. De vez en cuando conseguía un trabajo, pero nunca lo conservaba por mucho tiempo. Como escribe Mann tras relatar cómo dejó un trabajo de verano como monitora de campamento: «Esa es la Betty que conocemos. ¿Para qué trabajar si puedes evitarlo?».

Mann hace eso con frecuencia: acorta la distancia entre autor y lector, invitándonos a unirnos a una especie de club revisionista del que es presidente. La táctica no solo despierta simpatía por Short, sino que también le permite a Mann hacer una pausa, resumir y ayudarnos a seguir los zigzags de una vida tan errática como la suya. Al menos para esta lectora, el enfoque de «estamos juntos en esto» funcionó bien.

Elizabeth Short

Me temo que es hora de que exponga a lo que Short fue sometida, citando el relato contemporáneo de la periodista Agness Underwood en el Los Angeles Herald-Express. Encontrado en el barrio de Leimert Park en el sur de Los Ángeles, el cuerpo de Short “había sido cortado por la mitad a través del abdomen, debajo de las costillas. Las dos secciones estaban separadas por entre diez y doce pulgadas. ... Ambas mejillas fueron cortadas desde las comisuras de los labios casi hasta las orejas ... y toda la sección inferior del cuerpo había sido hachada, arrancada y profanada de manera impublicable”. El forense informó posteriormente que las lesiones faciales de Short probablemente causaron que se ahogara en su propia sangre y que el resto de su cuerpo había sido drenado de sangre. Ciertas conclusiones sobre el asesino son deducibles de estos detalles: Estaba lleno de rabia, lo suficientemente versado en anatomía humana “como para drenar un cadáver de su sangre y cortarlo limpiamente en dos”. También estaba decidido a hacer alarde de su salvajismo.

La labor policial se vio obstaculizada por la desesperación de los altos mandos por desviar la atención de la reputación del Departamento de Policía de Los Ángeles como foco de corrupción resolviendo los crímenes con rapidez. En un intento por lograrlo, reorganizaron una y otra vez al personal hasta que, en 1949, un detective se quejó: «Cientos de policías han trabajado en este caso». El reparto rotativo dejó múltiples cabos sueltos y nunca reunió pruebas suficientes para un procesamiento exitoso.

Recorte de diario sobre la muerte de Elizabeth Short

Los libros anteriores de Mann incluyen Kate: La mujer que fue Hepburn y Hola, guapísima: Convirtiéndose en Barbra Streisand. Si estos títulos suenan un poco fanáticos, cabe mencionar que Tinseltown: Asesinato, morfina y locura en los albores de Hollywood (2014), ganadora del premio Edgar, es una reevaluación inteligente y persuasiva del asesinato del director William Desmond Taylor en 1922. La Dalia Negra es aún mejor, sobre todo en su crítica a la prensa popular de la época, que encasillaba a Short como una “aventurera obsesionada con los hombres”. Ingenua y descuidada, sin duda, era, pero esos no son defectos reprobables.

¿Resuelve Mann el crimen? Creo que sí, o al menos se acerca lo más posible a una solución plausible tantos años después. Teniendo en cuenta los rasgos destacados mencionados, reduce el campo al único amigo masculino de Short con los conocimientos médicos adecuados y arrebatos de furia en su pasado. Cuando A sangre fría, la novela de no ficción de Truman Capote sobre el asesinato de una familia en la Kansas rural, se publicó en 1966, la autora británica Rebecca West la calificó de “un libro serio y reverendo”. La Dalia Negra, de William J. Mann, merece el mismo elogio.

