Redefiniendo la concentración: ¿Es necesario resistir el dominio de las plataformas digitales?

La investigación de Chris Hayes y otros expertos subraya los desafíos de cultivar hábitos conscientes frente a la extracción sistemática de atención y la omnipresencia de estímulos en la vida cotidiana digital

El libro El canto de las sirenas, de Chris Hayes plantea una advertencia sobre el efecto de la economía de la atención en la sociedad contemporánea. El autor sostiene que los algoritmos y las plataformas digitales han reconfigurado todos los ámbitos de la vida, priorizando la obtención de atención como fin último. Este fenómeno, según sostiene Hayes en su análisis, exige una respuesta: potenciar una vida más consciente, anclada en lo físico y en el vínculo directo con el entorno material, como manera de recuperar el control sobre nuestra percepción, idea respaldada por otros especialistas como Nicholas Carr.

En las conclusiones del libro, Hayes describe la complejidad de cambiar hábitos personales frente a las presiones estructurales de la economía digital. Carr, valora la propuesta de restablecer una existencia tangible para contrarrestar la abstracción de la vida en línea. Ambos autores coinciden en que solamente mediante “actos voluntarios de privación sensorial” se puede resistir la extracción sistemática de atención, aunque reconocen las dificultades de implementar tales cambios.

El libro indaga en los antecedentes de esta realidad, evocando a pensadores como Tim Wu y Shoshana Zuboff, quienes han documentado el proceso por el cual la atención humana se transformó en una mercancía. Hayes va un paso más allá al señalar que la atención “no es un recurso externo como el carbón o el petróleo, sino aquello que nos define como especie”, estableciendo un paralelo con la explotación laboral de la era industrial. En palabras de Hayes, “la atención puede ser extraída de nosotros a un nivel puramente sensorial antes de que nuestra voluntad pueda opinar”, lo que ilustra la magnitud del desafío.

El canto de las sirenas, de Chris Hayes

La irrupción de los teléfonos móviles —a los que Hayes describe como “pequeñas máquinas tragamonedas que llevamos en el bolsillo”— ha multiplicado los puntos de acceso a estímulos y reforzado la lógica de la hiperestimulación. Esta dinámica, según el autor, genera una paradoja al facilitar la ilusión de conexión social y, a la vez, profundizar la sensación de soledad y agotamiento. Los estudios de ciencias sociales recogidos en el libro confirman que la sobrecarga sensorial produce fatiga y desasosiego, mientras el aislamiento inducido añade una inquietud persistente.

Las plataformas digitales han simplificado el proceso de captación de atención al eliminar el misterio y el costo tradicional de atraer audiencias. Hayes explica que, en la actualidad, “basta con lanzar millones de pequeños estímulos, monitorear cuáles retienen la atención y reproducirlos incesantemente”. Esta lógica ha permitido que figuras públicas como Donald Trump adapten su comunicación para mantenerse en el centro de la visibilidad: “Acepta la condena, el reproche, el disgusto, siempre que pensemos en él”, observa el autor.

La concentración, un tema de la era digital.

Hayes también alerta sobre la tendencia a alarmarse moralmente por el supuesto deterioro de las capacidades de atención, como explora Jonathan Haidt en La generación ansiosa. Sin embargo, Hayes se muestra más preocupado por un fenómeno distinto: “Cada aspecto de la vida humana, en las categorías más amplias de organización social, se ha reorientado en torno a la búsqueda de atención”. En este modelo, la mera obtención de atención desplaza al producto o mensaje original, convirtiéndose en objetivo por sí misma.

El autor se apoya en la psicología para remarcar que lo que atrae nuestra atención no siempre es aquello que resulta más útil o enriquecedor, sino lo que resulta más ruidoso, vistoso o impactante. Hayes compara esta situación con las máquinas tragamonedas, que mantienen a los usuarios atrapados gracias a la promesa incierta de recompensa y una novedad constante, anticipando con ello el fenómeno de la página infinita desarrollado en Silicon Valley.

La frontera conceptual entre lo público y lo privado también ha sido borrada “en cerca de una década con la ayuda de algunas empresas tecnológicas”, según afirma Chris Hayes en su ensayo, dentro de un proceso que hace tambalear los cimientos históricos de la tradición intelectual occidental.

Algunas alternativas son alternar la lectura digital con la de libros en papel, para recuperar una fricción física entre nosotros y la avalancha de información, lo que constituye una muestra concreta de “resistencia a la atención”.

La obra de Hayes ofrece el fundamento intelectual para comprender las fuerzas que conspiran en contra de nuestra concentración.

