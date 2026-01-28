‘Nouvelle vague’ lidera las nominaciones de los premios César

Tráiler de la película "Nouvelle Vague", de Richard Linklater

La película Nouvelle vague, dirigida por Richard Linklater, lidera las nominaciones de los premios César del cine francés con 9 menciones. Su posición de favorita quedó reforzada frente a títulos como Dossier 137 de Dominik Moll, L’attachement de Carine Tardieu y L’inconnu de la grande arche de Stéphane Demoustier, que acumularon ocho candidaturas cada una. Fue solo un accidente, dirigida por el iraní Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes y candidata por Francia al Óscar a “mejor película extranjera”, tiene dos nominaciones.

La tradicional ceremonia de los César está marcada en un contexto algo inusual, ya que 2025 estuvo marcado por la ausencia de grandes éxitos para el cine francés. Uno de los pocos éxitos del año en la taquilla fue Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, con Leïla Bekhti y Jonathan Cohen , que fue vista por alrededor de 1,5 millones de personas. La gala se realizará el jueves 26 de febrero tendrá como maestro de ceremonias al actor Benjamin Lavernhe. Por primera vez, la presidencia recaerá en la actriz Camille Cottin, quien otorgará el César de honor a Jim Carrey.

La entrega de los premios César se realizará el jueves 26 de febrero en París (Foto: EFE/EPA/Teresa Suárez)

En la competencia por la mejor dirección aparecen Stéphane Demoustier por L’inconnu de la grande arche, ambientada en la edificación del icónico cubo gigante de La Défense en las afueras de París; Carine Tardieu por el drama íntimo L’attachement (Los lazos que nos unen), Dominik Moll con Dossier 137 que aborda la represión policial durante las protestas de los chalecos amarillos, y Hafsia Herzi por el drama LGTBI La Petite Dernière (La hija pequeña).

Las aspirantes al Oscar Sirat, la propuesta española de Oliver Laxe y la brasileña El agente secreto de Kleber Mendoça Filho, comparten categoría de “mejor película extranjera” con la producción china Black Dog de Guan Hu, la estadounidense Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y la noruega Valor sentimental dirigida por Joachim Trier.

La producción española 'Sirat' compite por el César a mejor película extranjera (Foto: Neon via AP)

En la categoría de mejor actor, el listado reunió a referentes consolidados y figuras emergentes. Laurent Lafitte compite Pio Marmaï, Claes Bang, Bastien Bouillon y Benjamin Voisin en una de las competencias más abiertas del año. Por el lado femenino, la categoría mejor actriz agrupa nombres indiscutibles del cine francés: Leïla Bekhti, Léa Drucker, Isabelle Huppert, Mélanie Thierry y Valéria Bruni Tedeschi aspiran al galardón principal.

Las categorías de revelaciones apuntaron a una nueva ola de intérpretes. Para mejor actor revelación, el jurado seleccionó a Idir Azougli (Meteors), Sayyid El Alami (La Pampa), Félix Lefebvre (L’épreuve du feu), Guillaume Marbeck (Nouvelle vague) y Theodore Pellerin (Nino). En el rubro femenino, compiten Manon Clavel, Suzanne Lindon, Nadia Melliti, Camille Rutherford y Anja Verderosa.

En cuanto a los apartados técnicos, varios títulos lograron múltiples nominaciones. La película animada Arco, Nouvelle vague y La petite dernière acumulan nominaciones en las categorías de montaje, sonido y música original. En vestuario y dirección artística, sobresalen La condition Drácula y Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, junto a los filmes principales.