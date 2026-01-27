La trágica historia de la familia Albert Einstein, uno de los secretos más oscuros de la Segunda Guerra

El libro del día

Mientras los Aliados avanzaban por la península italiana en el verano de 1944, detrás de las líneas alemanas los asesinatos de represalia se volvieron tristemente comunes. Como respuesta a los ataques partisanos, soldados alemanes fusilaban a civiles italianos —hombres, mujeres y niños— “a sangre fría, mirando a los inocentes a los ojos”, como lo describió después un fiscal de crímenes de guerra.

Para quienes cometían estas atrocidades, sus víctimas —más de 2.000— no tenían nombre. Pero un incidente de ese período sangriento, narrado en el nuevo libro de Thomas Harding, “La venganza de Einstein”, resalta porque las tres personas asesinadas fueron elegidas precisamente por su apellido.

Harding intenta, con gran empeño, descubrir los hechos de ese crimen. Reconocido por “La casa junto al lago: una casa, cinco familias y cien años de historia alemana”, un libro de 2015 sobre la infancia de su abuela cerca de Berlín, el autor se enfrenta aquí a una tarea difícil. Mucha información valiosa se ha perdido con el tiempo. Aun así, Harding relata los hechos y sus consecuencias con destreza y tensión, así como los esfuerzos de otros investigadores a lo largo de décadas para llevar a los responsables ante la justicia.

Albert Einstein, el renombrado físico teórico, creció en la década de 1880 en un hogar que incluía a su primo hermano Robert, cuatro años menor. Sus padres eran hermanos y socios en una empresa de ingeniería eléctrica en Múnich y luego en Milán. Albert llamaba a Robert “Bubi”, niño pequeño. Mientras Albert estudió en Suiza y luego se estableció en Berlín, Robert Einstein, formado como ingeniero en Italia, se casó con una italiana cristiana llamada Nina Mazzetti y tuvieron dos hijas. En 1937, Robert trasladó a su familia a la Villa Il Focardo, una elegante casa de estuco al final de un estrecho camino, en plena campiña toscana.

Mileva Marić y Albert Einstein (Wikimedia Commons)

Como judío y crítico abierto del partido nazi, Albert Einstein ya no podía vivir en Alemania tras la llegada al poder de Adolf Hitler. Se informó que los nazis habían puesto precio a su cabeza, el equivalente a 1.000 libras esterlinas. Tras una estancia en Bélgica, logró escapar y viajó a Estados Unidos en octubre de 1933, sin regresar nunca más a Europa.

El resto de la familia extendida de Einstein se unió a él en Estados Unidos o se estableció en la neutral Suiza, salvo Robert, que permaneció en Italia. Las leyes de Benito Mussolini que restringían los derechos de los judíos italianos, impuestas en 1938, tuvieron “poco impacto práctico” en los Einstein, según Harding. La hija mayor, Luce, siguió estudiando medicina en Florencia; la menor, Cici, asistía a un instituto local. Solo cuando los alemanes invadieron Italia en septiembre de 1943 y los judíos fueron sometidos a redadas, la familia consideró huir. Pero los riesgos en el camino parecían mayores que permanecer en Il Focardo, rodeados de un personal leal y 100 hectáreas de campos de trigo, huertos de duraznos y olivares.

Un día de julio de 1944, soldados de la división Hermann Göring de la Wehrmacht golpearon la puerta de Il Focardo exigiendo ver a Robert Einstein. Nina pudo responder con sinceridad que él no estaba, sin agregar que había salido a trabajar en los campos. Tras esa visita, Robert y su esposa decidieron que él debía ocultarse en el bosque detrás de la propiedad hasta la llegada de los Aliados: la BBC informaba que las tropas aliadas se acercaban rápidamente desde el sur.

Hitler y Hermann Göring Fuente: Wikimedia

Los alemanes regresaron, siete en total, la mañana del 3 de agosto, derribaron la puerta de madera de la villa y registraron la casa. Al no encontrar de nuevo a Robert, encerraron a la familia en el sótano, junto con los sirvientes y cuatro parientes mujeres de Nina que estaban de visita. Cada prisionero fue interrogado en turno, se anotaron nombres y edades. Desesperada, Nina sugirió que Robert podría estar en el bosque y guió a los alemanes hasta allí. Lo llamó, segura de que él no aparecería, como ambos habían acordado que ella solo iría en momentos preestablecidos por seguridad. De regreso a la villa, los alemanes, sin novedades, estaban más irritados. A las 9 de la noche, el comandante alemán ordenó separar a las mujeres Einstein —madre y dos hijas— del resto. Las llevaron al gran salón de la villa y las fusilaron: Nina, de 58 años, con un brazo alrededor de Luce, de 27, y el otro alrededor de Cici, de 18. Los alemanes incendiaron la villa y se marcharon.

Dos días después, la tarde del 5 de agosto, soldados británicos entraron al pueblo cercano. Un partisano llamado Alberto Droandi se encontró con un Robert conmocionado, que pidió su arma para suicidarse. “Estaba convencido de que era responsable de la muerte de su familia… si se hubiera entregado a los alemanes, probablemente su familia habría sobrevivido”, cita Harding a Droandi.

Nadie le dio un arma a Einstein. Un estadounidense, el mayor Milton Wexler de la Comisión de Crímenes de Guerra, recibió la orden en septiembre de investigar los asesinatos. “Esto era muy poco común”, escribe Harding. “Con solo tres víctimas, el caso Einstein era mucho menor que la masacre de [cercana] Sant’Anna di Stazzema”. Allí, 560 italianos, entre ellos 130 niños, fueron ejecutados el 12 de agosto. ¿Fue una solicitud personal de Albert Einstein la que motivó la investigación? Nadie lo sabe con certeza, aunque Harding lo considera posible.

Robert Einstein junto a su familia en la Toscana

Robert Einstein, aún consumido por la desesperación, tomó una sobredosis de somníferos en 1945. La investigación de Wexler fue inconclusa, y las autoridades italianas no recolectaron pruebas de manera rápida sobre la identidad de los asesinos ni de quién podría haber delatado la ubicación de Einstein, primo del enemigo de los nazis. Este desenlace no era inusual en el caos de la posguerra. “A mediados de la década de 1950, solo trece alemanes habían sido condenados por crímenes de guerra en Italia”, reporta Harding.

“La venganza de Einstein” padece, en última instancia, la falta de respuestas definitivas. Pero Harding expone cómo diferentes investigaciones posteriores en Alemania e Italia identificaron a tres soldados distintos que podrían haber participado, dando al lector la oportunidad de sopesar las pruebas, junto a los familiares que, incluso ochenta años después, esperan conocer el nombre de los culpables. Por encima de todo, el libro es un recordatorio doloroso de cómo el régimen nazi persiguió sus objetivos hasta el final.

Fuente: The Washington Post